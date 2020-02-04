 Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 425, інфіковано 20,4 тис. осіб, - держкомітет КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив держкомітет КНР у справах охорони здоров'я.

За минулу добу кількість осіб, які заразилися, збільшилася в країні на 3 тис. 235 осіб, смертельних випадків - на 64, усі зафіксовано в провінції Хубей, що є епіцентром поширення коронавірусу.

У зв'язку з підозрою на наявність захворювання в медзакладах країни спостерігаються 171 тис. 329 осіб, 632 осіб виписано після успішного курсу лікування.

На китайських територіях за межами материкової частини країни з грудня минулого року зафіксовано 33 випадки захворювання: 15 - у Гонконзі, вісім - у Макао і 10 - на Тайвані.

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Влада адміністративного центру Хубей міста Ухань, звідки пішло поширення захворювання, вживає екстрених заходів з надання допомоги хворим. Заплановано будівництво нових спеціалізованих лікарень та медичних центрів. З уведенням їх у дію загальна кількість ліжко-місць для осіб, які заразилися новим коронавірусом у місті, досягне 12 тис.

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.