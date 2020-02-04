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Все про:вірус (165) Китай (307)

 Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 425, інфіковано 20,4 тис. осіб, - держкомітет КНР

У Китаї станом на 00:00 за місцевим часом понеділка (18:00 київськ. неділі) кількість хворих на пневмонію, що викликається новим типом коронавірусу, становила 20 тис. 438 осіб, смертельних випадків зафіксовано 425.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив держкомітет КНР у справах охорони здоров'я.

За минулу добу кількість осіб, які заразилися, збільшилася в країні на 3 тис. 235 осіб, смертельних випадків - на 64, усі зафіксовано в провінції Хубей, що є епіцентром поширення коронавірусу.

У зв'язку з підозрою на наявність захворювання в медзакладах країни спостерігаються 171 тис. 329 осіб, 632 осіб виписано після успішного курсу лікування.

На китайських територіях за межами материкової частини країни з грудня минулого року зафіксовано 33 випадки захворювання: 15 - у Гонконзі, вісім - у Макао і 10 - на Тайвані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У госпіталізованих у Києві не знайшли коронавірусу, - МОЗ

Влада адміністративного центру Хубей міста Ухань, звідки пішло поширення захворювання, вживає екстрених заходів з надання допомоги хворим. Заплановано будівництво нових спеціалізованих лікарень та медичних центрів. З уведенням їх у дію загальна кількість ліжко-місць для осіб, які заразилися новим коронавірусом у місті, досягне 12 тис.

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173560
 
 
 Топ коментарі
 
Норм пусть заболевшие прячуться по углам. Легче вирус распространиться и сдохнет больше ваты!
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начни утро с коронавирусом... Количество жертв нового коронавируса в Китае выросло до 425, инфицировано 20,4 тыс. человек, - госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 4146

по ходу вирус опасен только для китайцев, которые его и придумали...



Kavkaz Center





@newkc14

·8 ч

#Китай. #Коронавирус продолжает косить китайцев (Включить звук)
ВИДЕОhttps://twitter.com/i/status/1224439846514479105
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Не радій. Через пару тижнів почнеться і в нас.
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кацахол - видео посмотри...

а свиней они вообще живыми сжигают.., а кошек собак с окон выбрасывают...
чет не жалко их...
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1224215122882723840




Kavkaz Center





@newkc14

·8 ч

#Китайцы начали выбрасывать кошек и собак из окон многоэтажек из-за слухов, что домашние животные могут быть переносчиками #короновируса
Количество жертв нового коронавируса в Китае выросло до 425, инфицировано 20,4 тыс. человек, - госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 7628
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Как коты могут быть переносчиками, если они из дома не выходят? И зачем выкидывать, лучше б уже просто выпустили на волю. Или это единичный случай какого-то сумасшедшего китайца, раздутый в новость вселенского масштаба, или они реально ********.
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*****, посмотрел онлайн - отслеживание вируса а там число выздоровевших-- 666. (((
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Психиатрическая больница No1 - а я и не радуюсь...

просто они мне безразличны...
не уважаю их за жестокость...
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в общем-то логика отбиваться есть. если у тебя просто ОРЗ, то в "больничке" непременно получишь nCoV, и не факт, что выживешь.
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Думаю потому и упираются. Нужны тесты для быстрой диагностики прямо на месте.
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Дорогу детства вспомнил))Звыняй, давай сам, я тебе не попутчик.
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вчера вроде на лиейность в 2000 чел вирус выходил а сегодня такой рывок...
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Він одноразовий, як і все китайське фуфло.
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_Горизонтальность - неверный график по последней цифре. После обновления данных график изменяется соответственно данным. Несколько раз уже замечал.
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Меня Александро 31-го января убеждал, что вспышка замедляется. Я ему ссылки на он-лайн график числа заболевших, а он мне ссылки на публикации Таймс с цитатами от китайских чиновников. (Если кто помнит что заявляли в СССР в первые дни после аварии на ЧАЭС, тот поймет) . Александро все еще верит, что любые инфекции легко побеждаются только карантинами и санитарией. Да, эти мероприятия тоже нужны, но без эффективной вакцины их явно недостаточно. Ведь даже при заболевании корью человек уже заразен последние два дня инкубационного периода. Когда вообще никаких симптомов.
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Скучно покамесь. Веселуха и движ начнется, когда начнет косить по всему миру Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 425, інфіковано 20,4 тис. осіб, - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 6539
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Не начнёт. Это Божья кара за идолопоклонство, магию, даосизм, конфуцианство и прочую ересь.
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Ваще лично мне пофигу: начнет или нет. А если начнет, то как бы каждый новый день такой же как и предыдущий, скукота, а так зомбиапокалипсис и мировая пандемия смогут добавить в повседневную жизнь новых красок Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 425, інфіковано 20,4 тис. осіб, - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 6360 Ну и бонусом сгинут кацапы, что тоже не плохо Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 425, інфіковано 20,4 тис. осіб, - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 7703
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эт, конечно, не плохо, только стремновато как-то. у нас же граница общая... а через налугандонию вообще проходной двор.
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Цитаты великих китайских чиновников - это сущая правда, ****.
Мне, кстати, вчерашнее выступление какого-то мудня из ВОЗ понравилось, типа всьо харашо, не сильно-то кетайцы и мрут, это не основания закрывать порты и вредить мировой экономике (да-да, чиновник ВОЗ про мировую экономику пистит), кетайскаэ правительство стараицца и все пад кантролем. Я все ожидал, что он запоет типа "а вот в Украине карубцыя и прививок от кори нет" но не дождался, наверное сегодня скажет.
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Кстати, к вам как с специалисту в этой области, блокаторы обратной транскриптазы показывают эффективность на данном вирусе? По идее уже должна быть какая-то статистика применения, 1,5 месяца кено-то уже длится
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Роспотребнадзор вправе изолировать любого с подозрением на коронавирус
Количество жертв нового коронавируса в Китае выросло до 425, инфицировано 20,4 тыс. человек, - госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 2952
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И депортировать из России. Они вообще понимают, что при депортации заболевшего намного сложнее изолировать, чем в инфекционном боксе?
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Норм пусть заболевшие прячуться по углам. Легче вирус распространиться и сдохнет больше ваты!
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Вирус политически нейтрален, убивает всех подряд. Внезапно!
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Плохие новости для тебя, слопатоед. Вирус поражает только азиатские ДНК, так что берегись.
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сразу заметен настоящий бандеровец))))))
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откуда, там же одни сруцке работают, там моск в список требований к персоналу не входит
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ну прилягли отдохнуть или перебрали. У нас на районе мужики так каждый день валяются вгашенные Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 425, інфіковано 20,4 тис. осіб, - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 4538
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В Японии круизный лайнер помещен на карантин из-за коронавируса
Круизный лайнер Diamond Princess ("Бриллиантовая принцесса"), на борту которого находятся 3500 человек, поместили на карантин в японском порту Йокогамы после того, как у одного из пассажиров обнаружили коронавирус 2019-nCoV. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщили японские СМИ. Пассажирам придется ждать результаты анализа около суток.
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"придётся". халявный день на круизном лайнере ***** люкс.
Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 425, інфіковано 20,4 тис. осіб, - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 3060
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Мне такой круиз не нужен даже бесплатно! Не говоря уж за деньги.
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Поверь, не так страшен коронавирус, как его малюют
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Первое попадание по Бельгии. Диагностирован у эвакуированной из Уханя женщины.
Об этом сообщает министр здравоохранения Мэгги Де Блок
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