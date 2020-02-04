 Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 425, інфіковано 20,4 тис. осіб, - держкомітет КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив держкомітет КНР у справах охорони здоров'я.
За минулу добу кількість осіб, які заразилися, збільшилася в країні на 3 тис. 235 осіб, смертельних випадків - на 64, усі зафіксовано в провінції Хубей, що є епіцентром поширення коронавірусу.
У зв'язку з підозрою на наявність захворювання в медзакладах країни спостерігаються 171 тис. 329 осіб, 632 осіб виписано після успішного курсу лікування.
На китайських територіях за межами материкової частини країни з грудня минулого року зафіксовано 33 випадки захворювання: 15 - у Гонконзі, вісім - у Макао і 10 - на Тайвані.
Влада адміністративного центру Хубей міста Ухань, звідки пішло поширення захворювання, вживає екстрених заходів з надання допомоги хворим. Заплановано будівництво нових спеціалізованих лікарень та медичних центрів. З уведенням їх у дію загальна кількість ліжко-місць для осіб, які заразилися новим коронавірусом у місті, досягне 12 тис.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
по ходу вирус опасен только для китайцев, которые его и придумали...
Kavkaz Center
@newkc14
·8 ч
#Китай. #Коронавирус продолжает косить китайцев (Включить звук)
ВИДЕОhttps://twitter.com/i/status/1224439846514479105
а свиней они вообще живыми сжигают.., а кошек собак с окон выбрасывают...
чет не жалко их...
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1224215122882723840
Kavkaz Center
@newkc14
·8 ч
#Китайцы начали выбрасывать кошек и собак из окон многоэтажек из-за слухов, что домашние животные могут быть переносчиками #короновируса
просто они мне безразличны...
не уважаю их за жестокость...
выздоравливай...
И вот еще.
Мне, кстати, вчерашнее выступление какого-то мудня из ВОЗ понравилось, типа всьо харашо, не сильно-то кетайцы и мрут, это не основания закрывать порты и вредить мировой экономике (да-да, чиновник ВОЗ про мировую экономику пистит), кетайскаэ правительство стараицца и все пад кантролем. Я все ожидал, что он запоет типа "а вот в Украине карубцыя и прививок от кори нет" но не дождался, наверное сегодня скажет.
Круизный лайнер Diamond Princess ("Бриллиантовая принцесса"), на борту которого находятся 3500 человек, поместили на карантин в японском порту Йокогамы после того, как у одного из пассажиров обнаружили коронавирус 2019-nCoV. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщили японские СМИ. Пассажирам придется ждать результаты анализа около суток.
Об этом сообщает министр здравоохранения Мэгги Де Блок