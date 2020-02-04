EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події
  3711  10
Все про:ДТП (2747) потяг (348) Івано-Франківська область (270)

 Потяг насмерть збив підлітка в Івано-Франківську

В Івано-Франківську ввечері 3 лютого швидкий поїзд №15 сполученням "Рахів - Харків" смертельно травмував підлітка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє LB.ua,

Надзвичайна подія сталася о 19:36. Особа загиблого та обставини трагедії з'ясовуються.

На місці події працює поліція.

Поїзд досі стоїть на станції Івано-Франківськ.

Як повідомляє місцеве видання Галка, під поїздом "Харків-Рахів" увечері 3 лютого на станції "Угринів", що на околиці Івано-Франківська, загинув 14-річний хлопчик.

За інформацією видання, того ж вечора до патрульної поліції надійшло повідомлення від батьків про зникнення 14-річного сина. Згодом стало відомо, що загиблим є саме цей підліток. Правоохоронці з'ясовують обставини події.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три трупи знайдено біля залізничного полотна в Запорізькій області

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173559
 
 
 Топ коментарі
 
Суїцид чи реп в навушниках?
 показати весь коментар
 
Але часто не чують. Була у мене хохма років три тому. Їхали з сусідою камазом.По дрова. Він уже чекушечку всмоктав, аж куняє. І дівчина наша ж, з нашої вулиці- навушники, і шурує посеред траси. Ну, я поближче під'їхав, і буквально впритул гудок увімкнув. Підстрибнула вона мінімум на метр, як перелякана кицька. Після чого пухнула з дороги зі швидкістю світла.
Я її тепер задовбую, приколююсь, питаю ;Катя, мулу хоч не пустила?; Поезд насмерть сбил подростка в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 7978
 показати весь коментар
 
_Та йоп! Ну как, ну вот как так?! Поезд за ним по степи гонялся? Ну отказываюсь я понять как можно попасть под поезд, не считая Каренину.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
_Та ***! Ну как, ну вот как так?! Поезд за ним по степи гонялся? Ну отказываюсь я понять как можно попасть под поезд, не считая Каренину.
 показати весь коментар
 
 
Вот про это я и говорю: не понимаю! Как такое может быть??
 показати весь коментар
 
Але часто не чують. Була у мене хохма років три тому. Їхали з сусідою камазом.По дрова. Він уже чекушечку всмоктав, аж куняє. І дівчина наша ж, з нашої вулиці- навушники, і шурує посеред траси. Ну, я поближче під'їхав, і буквально впритул гудок увімкнув. Підстрибнула вона мінімум на метр, як перелякана кицька. Після чого пухнула з дороги зі швидкістю світла.
Я її тепер задовбую, приколююсь, питаю ;Катя, мулу хоч не пустила?;
 показати весь коментар
 
 
кто такие названия придумывает?
дело в отношении поезда возбудили, арестовали?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору