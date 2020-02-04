 На програму доступних кредитів до її початку вже записалося 17 тисяч учасників, - Гончарук

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив Олексій Гончарук.
"Без перебільшення: український малий бізнес чекав цю програму. Ще до офіційного старту ми отримали майже 17 тис. попередніх заявок", - зазначив прем'єр-міністр України.
Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Олексій Гончарук дав старт кредитній програмі "5-7-9%"
или с тебя математик как и экономист))))
Так что алгоритм у вас так себе
а при наваре даже 7%-5%= 2%* 10,000,000 = 200,000 можно и заплатить налог за "работников"
так что правильный алгоритм ))))))))))))) особенно для "причастных" )))
Осталось узнать когда уберут сам памятник, который стоит перед СБУ. Да, новости все чудесатей и чудесатей.
А ссылка на сайт тут: https://ssu.gov.ua/
Но уже без казака...
Я считаю, что это должно быть временной мерой. Это ручное управление, а не оздоровление экономики.
Нужны условия , при которых банки сами начнут снижать ставки, как это есть за границей. А здесь банковские проценты остаются прежними, просто их компенсирует государство.
Мне кажется , что имеет место сговор. Здесь должен работать антимонопольный комитет. А спешить компенсировать - это дело такое )
а на программу ХАЛЯВНОЙ комуналки
и на халяву прекратить стрелять записалось 73...))))
и ГДЕ?
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