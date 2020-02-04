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 Політика України, Економіка
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Все про:кредит (234) Гончарук_Олексій (603)

 На програму доступних кредитів до її початку вже записалося 17 тисяч учасників, - Гончарук

Ще до офіційного старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" було отримано майже 17 тисяч попередніх заявок на їхнє отримання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив Олексій Гончарук.

"Без перебільшення: український малий бізнес чекав цю програму. Ще до офіційного старту ми отримали майже 17 тис. попередніх заявок", - зазначив прем'єр-міністр України.

Читайте: Кредитна програма "5-7-9%" розрахована не на один рік, - Гончарук

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Олексій Гончарук дав старт кредитній програмі "5-7-9%"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173558
 
 
 Топ коментарі
 
Ага, первый кредит выдали винничанину - владельцу продуктовых ларьков и магазинов, как я понял, на открытие супермаркета. Если каждый откроет супермаркет - как экономика поднимется. Кстати, для получения этого кредита, уже надо иметь предприятие. Это совсем не то, что предлагается для развития экономики с нуля.
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Що з курсом гривні, дилетант самокатний?
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ахаха, перепись лохов проводят)))
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Ага, первый кредит выдали винничанину - владельцу продуктовых ларьков и магазинов, как я понял, на открытие супермаркета. Если каждый откроет супермаркет - как экономика поднимется. Кстати, для получения этого кредита, уже надо иметь предприятие. Это совсем не то, что предлагается для развития экономики с нуля.
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Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы... Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
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Цыплят по осени считают. Раздать деньги не проблема. Проблема получить ожидаемый результат.
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Що з курсом гривні, дилетант самокатний?
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Самокатний заявляв що гривня буде лише зміцнюватися. Де зміцнення? Тепер це брехло знову щось обіцяє.
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За курс отвечает Нацбанк. Колышет ею, как хочет - видимо подзарабатывает на колебаниях. Конкурентов у Нацбанка нет, какой курс скажут - такой и лепит. Дурилка, короче.
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А ненада с государством в азартные игры играть.
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Жёны мусоров разжиреют - будет результат
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Щас знайдуться хитруни, наберуться кредитів, а а курс гривні знову повернеться до позначки 29... Знову будуть кредитні майдани...
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29 - початок. Є у курса гривні початок, але нема кінця🙄
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таки да, з нашими клоунами на манежі...
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а почему долар не 42 как при барыге с гонтаревой!?
или с тебя математик как и экономист))))
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А ціни в магазинах які? Чи зелеботи продукти за долари купують?
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На всех рассчитано не было... Так например, доступ к кредитам, предназначенным для выкупа сотен тысяч гектаров земли, под залог этой же самой земли, получат, в первую очередь, представители власти, в соответствии с законами и регламентами, ими же самими и установленными. По сути, это просто узаконенный дерибан.
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Береш під 5 % і кладеш в банк на депозит під 15 %. Ось тільки яка користь з цього економіці? Це просто дерибан бюджетних коштів.
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Для того чтобы взять под 5% надо нанять двоих работников При чем с работниками там вообще мутно - если за первый месяц двух не нанял, то чтоб получить 5% надо нанять уже 4. Плюс в Привате я вижу самый большой % - 13.25 А скоро и этого не будет
Так что алгоритм у вас так себе
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два работника это жена и теща.
а при наваре даже 7%-5%= 2%* 10,000,000 = 200,000 можно и заплатить налог за "работников"
так что правильный алгоритм ))))))))))))) особенно для "причастных" )))
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Всё произойдет как обычно, вначале кредиты разворуют (их ведь никто и не собирается возвращать, не так ли?), никто ответственности за это не понесет, а оплатим мы с вами. И не бейте себя в грудь, мол виноваты толи порохоботы, толи зебилы. Найти виноватых очень легко, нужно просто посмотреть в зеркало.
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В СБУ реформа внешнего вида сайта. Видимо им теперь не толерантно держать на своей страничке изображение казака-победителя, который копьем убивает двуглавого змея.

Осталось узнать когда уберут сам памятник, который стоит перед СБУ. Да, новости все чудесатей и чудесатей.

А ссылка на сайт тут: https://ssu.gov.ua/
Но уже без казака...
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Ну так, если зеленый змий теперь глава государства.
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Что-то тут не сходится! Бюджет не дополучает почти 14 лярдов гривен за январь, выпускаются облигации внутреннего займа под бешенные 9% годовых и вдруг такая акция, не иначе кому то своим решили подмочь.
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Так, це план по збагаченню осіб певної нації та членів їх сімей.
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Гончарук- вот ты мне объясни: ОВГЗ вы продаёте от 18% до 11% годовых, а кредиты бизнесу обещаете от 5% до 9%. В среднем получается, что на каждый миллион гривен Украина теряет в год 75 тысяч. Украине это явно невыгодно, а выгодно тем, кто получит кредиты. А ещё выгоднее тем, кто на эти кредиты купит ОВГЗ, т.е. Бене с вашим кагалом. На программу доступных кредитов до ее начала уже записалось 17 тысяч участников, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4444
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Кредиты для поддержки малого бизнеса. При чем здесь Беня?
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Вы как маленькая: любой крупный бизнес обложен сотнями своих ФОПов как собака блохами. На программу доступных кредитов до ее начала уже записалось 17 тысяч участников, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3066
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Вы хотите сказать, что у вас есть достоверная информация, что Коломойский хочет взять деньги под низкий процент и купить ими что-то там?
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Программа гарантированных банкротств.
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Наоборот. Вот если ты будешь платить по 20-40% тогда точно обанкротишься.

Я считаю, что это должно быть временной мерой. Это ручное управление, а не оздоровление экономики.

Нужны условия , при которых банки сами начнут снижать ставки, как это есть за границей. А здесь банковские проценты остаются прежними, просто их компенсирует государство.
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Высокими процентами , банки страхуются от инфляции .. Это основное . Ну и конечно , плюс ко всему , тут присутствует процент спекуляций ...
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Даже при стабильной гривне у нас высокие ставки. В той же нарассее они намного ниже.
Мне кажется , что имеет место сговор. Здесь должен работать антимонопольный комитет. А спешить компенсировать - это дело такое )
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Бизнес должен развиваться не с кредитов, а с прибыли. Финансовый глобализм интересует подчинение, а не развитие. Взаймы нужно брать у инвесторов не принадлежащих к глобократическому банковскому картелю. Девочка Гретта ясно объявила, что промышленность будут убивать.
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Извините, но вы написали чушь. Дешевые кредитные деньги необходимы бизнесу. А у кого брать взаймы, это тоже не вам решать. Тут, главное, чтобы дающий взаймы не был аферистом. В банке крелитоваться нормальное явление.
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удивил...)))
а на программу ХАЛЯВНОЙ комуналки
и на халяву прекратить стрелять записалось 73...))))
и ГДЕ?
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Доброго ранку , Україно без порошенка і януковича !
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Мы тут с Ринат Леонидычем хотим спросить , а сколько таких кредитов вы можете нам дать за раз ?? Один или более ?
На программу доступных кредитов до ее начала уже записалось 17 тысяч участников, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3511. На программу доступных кредитов до ее начала уже записалось 17 тысяч участников, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5252 .
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Ну это другое дело! Сначала собрали всех мам теток кумов - всех кому нужен кредит за счет бюджета - а уже опосля приняли постановление. Умно.
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Да. А еще интересно - хто и где проводил запись? Не у Бурята случаем? Или у Сивухи?
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