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Все про:пам'ятник (555) перейменування (300) Харків (1613) декомунізація (274)

 Мінкульт відмовився визнати пам'яткою погруддя Жукова в Харкові

Міністерство культури відмовилося включити до Державного реєстру нерухомих пам'яток України пам'ятник радянському воєначальнику маршалу Георгію Жукову на пр. Петра Григоренка в Харкові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив керівник громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков.

Активіст опублікував копію відповіді Мінкульту на свій запит.

У документі повідомляється, що Міністерство культури України видало наказ №957 "Про невключення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України пам'ятника Г. К. Жукову на пр. Петра Григоренка в Харкові".

"Погруддя Жукову в Харкові більше не пам'ятка", - наголосив Поздняков.

Мінкульт відмовився визнати памяткою погруддя Жукова в Харкові 01

Читайте також: Проспект Григоренка в Харкові знову спробують перейменувати на честь маршала Жукова, - Кернес

Мінкульт відмовився визнати памяткою погруддя Жукова в Харкові 02

Нагадаємо, у вересні 2019 року суд у Харкові визнав незаконним перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.

2 червня 2019 року активісти низки партій і громадських органiзацiй повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік Палацу спорту в Харкові.

Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Жукова, який знесли протестувальники.

Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкова, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ у натовп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173556
 
 
 Топ коментарі
 
Харьковские рускамирцы носятся с жуковым, как дурень с торбой.
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и правильно! нечего памятнку савецкаму псевдополководцу-мяснику делать в Харькове. не эта ли мразь сказала: "Чем больше хохлов при форсировании Днепра подохнет, тем меньше их после войны в Сибирь отправлять придется"
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Не сколько харьковская вата, сколько их предводитель - "луДший мэр" Гепа
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Харьковские рускамирцы носятся с жуковым, как дурень с торбой.
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Была б возможность, они б с него таранку сделали б и запнули в маузалейй ! Была бы ищё одна мумия народу на потеху ! 😁
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Не сколько харьковская вата, сколько их предводитель - "луДший мэр" Гепа
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Можна навіть сказати - як ватоголові з ватою в голові. 😁
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гепа, хитрый еврейчик, ему этот жуков до дупы, он этим совкодрочеров подкупает...и таки они за него голосуют...
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то есть если бюст не памятник то он и не символ советской эпохи и поэтому под закон о декоммунизации не попадает а его демонтаж на усмотрении местных громад
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флаг с серпом и молотом, как бы то же не памятник, но при этом это символ сов.эпохи
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и правильно! нечего памятнку савецкаму псевдополководцу-мяснику делать в Харькове. не эта ли мразь сказала: "Чем больше хохлов при форсировании Днепра подохнет, тем меньше их после войны в Сибирь отправлять придется"
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Насчёт хохлов - фейк, он не говорил таких слов. Но с потерями не считался, это да.
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Вспоминает Г.Е. Марченко - дочь участника штурма Зееловских высот полковника Е.Т. Марченко, командира 39-й гвардейской стрелковой дивизии, входившей в состав 8-й гвардейской армии генерала Чуйкова. Галина Ефимовна рассказала об одном из эпизодов, о котором ее отец, прошедший всю войну, не мог равнодушно вспоминать до самой своей смерти:
«Перед началом боев за Зееловские высоты 39-й гвардейской стрелковой дивизии был придан танковый корпус. Фамилии и имени командира корпуса не помню, я только запомнила характеристику, что это был немолодой, очень интеллигентный, очень знающий военный. Они с отцом стали думать, как брать эти высоты. Поскольку там все доты были нацелены против танков. Специально укреплены. Отец сказал, что танками их брать нельзя. Значит, надо что-то придумать. И придумал создать небольшие, в три-четыре человека, боевые группы, переправить их за линию фронта, и чтобы они забросали доты гранатами. Сколько смогут уничтожить. Чтобы хоть какие-то проходы для танков образовать. Этот генерал с папой согласился. И когда отец говорил с Чуйковым, тот тоже согласился, что это будет разумно. В ночь перед атакой они уже начали готовить эти боевые группы - и вдруг звонок. Просят к телефону генерала. Оказалось, что с НП армии звонил Жуков и стал его ругать матом. Папа вспоминал, что этот генерал в одну секунду стал белым, как бумага. А Жуков орал на него матом, что он предатель, изменник, что он его застрелит собственной рукой: почему не идут в атаку танки? Потом трубку взял Чуйков и то же самое повторил полковнику Марченко. Стал страшно в истерике ругаться. После чего танки пошли в атаку. Папа вспоминал, что утро было на редкость тихое и ясное, и дым от горящих танков ровными столбами поднимался вверх, как будто это стояли деревья… И казалось, что весь этот склон покрыт дымным лесом. Он называл цифру этих танков, превратившихся в черные столбы: где-то 400 единиц. Было видно, что ни один танк не прошел».
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Есть воспоминания немецкого солдата. Он был вторым номером у пулемета на Зееловских высотах в доте (бетонный колпак).

"В течение дня пулемет работал непрерывно, и на поле перед дотом выросла гора (без преувеличения) трупов - личный состав полнокровной дивизии. Первый номер, не выдержав, сошел с ума... После этого дот был захвачен..."

Победа, похожая на поражение.
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У Першій Світовій "генералом м'ясо" був один французький довбойоп, генерал Робер Нівель. Битва, що увійшла в історію як "м'ясорубка Нівеля", стала символом безглуздих жертв...
Але Жуков-Навозний пробив дно.

Наступление Нивеля (также в историографии употребляются названия «Битва Нивеля», «Бойня Нивеля» или «Мясорубка Нивеля»). 16 апреля 1917 - май 1917. Крупнейшее сражение Первой мировой войны по количеству участвовавших. Названо по имени главнокомандующего французской армии Робера Нивеля. Закончилось поражением Антанты. Наступление Нивеля стало символом бессмысленных человеческих жертв.

Наступлению основных сил французских армий на направлении главного удара предшествовала артиллерийская подготовка, проведенная с 7 по 12 апреля. Наступление из-за плохой артиллерийской подготовки было отложено до 16 апреля, однако новая артиллерийская подготовка также не дала ожидаемых результатов.
16 апреля пехота 5-й и 6-й французских армий поднялась в атаку. Германские войска покинули первую линию обороны, оставив лишь пулемётные расчёты в бетонных колпаках. Наступавшая французская пехота попала под убийственный огонь германских пулемётов. Однако, неся большие потери, французы продолжили атаку. Частям 5-й армии удалось даже захватить вторую линию обороны - впрочем, они были выбиты оттуда с большими потерями. 6-я армия, попав под шквальный пулемётный огонь, откатилась назад. Французы ввели в бой танки модели «Шнейдер». На позиции немецких войск двинулись 128 танков. Чтобы увеличить запас хода, на танки снаружи поместили бидоны с горючим, малейшее попадание в которые заставляло их воспламеняться как факелы. В первом отряде было подбито 39 танков, его командир был убит. Второй отряд заметила германская авиация, а артиллерия остановила его продвижение: из 128 танков с поля боя вернулись около 10.
17 апреля атака была продолжена. 4-я французская армия при поддержке 10-й сумела захватить возвышенность, однако на этом успехи атакующих закончились, хотя англичане атаковали на этом участке вплоть до мая. Атаки союзников оказались безрезультатными, германский фронт не был прорван. По настоянию правительства операция была прекращена. В «наступлении Нивеля» французы потеряли убитыми и ранеными 180 000 человек, британцы 160 000 человек.
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в Нормандии союзники тоже ложили народ под пулеметы ровным слоем при высадке ....
тот же Чуйков удержал Сталинград ценой миллиона солдат - переправлялись и тут же в топку .... мне кажется здесь ваше русофобство не уместно тем более тогда была одна страна один народ
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Но хахлы по мнению кацапов были всегда, а так адин нарот.
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Та йдіть ви вже в сраку з аднім народам! Ніколи ми з вами-мокша-чурбанами не були і не будема аднім народам.
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Это ты сейчас повторяешь чью-то чушь. Жуков такого не говорил
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Ця мразина не тільки це сказала, вона це робила. З України забирали пацанів, яким не було і 16 років, давали кусок ценлини й гнали на німців. Навіть зброю не давали. То це ж военний злочин, його потрібно судити. А як він пограбував німців, скільки ешелонів за кошти громадян пригнав з німеччини музейного і народного добра? Ще тоді його потрібно було розстріляти, а вони з ним носяться. "Пабедитель", а хто в 1939 році нападав на Західну Україну і Польщу? А чиї пушки знищували народ Фінляндії? А хто окупував Прибалтійські держави?
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йа так поняв, шо цим рішенням об'єкт вивели з-під дії закону про декомунізацію. Так шо досягнення Зє!льоної плєсєні в угоду москві
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Але тепер цей бюст можна просто знищити.
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Не дозволять! Харківська вата та ватна влада не дозволять.
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Все рівно його знищать, можливо це буде без дозволу.
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Думаєте знищать? Ну, будєм пасматреть.
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Трохи нижче згадав "Кам'яний довбойоб" митця.
Переслухав. Актуально...
(а "Король Літр" - то взагалі пророцтво, аж волосся дибки... про блазня, що став національним лідером...)
тут в коментах народ теж в шоці
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без кернеса, вата ніщо, він їх "месія",так шо вже не довго чекати!!! Слава Україні!!!
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А що ж воно в біса тоді таке, як не пам'ятник? Минкульт отказался признать памятником бюст Жукова в Харькове - Цензор.НЕТ 4231
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бюст (тут особисто у мене сексуальні алюзії)
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Старина Фрейд: "Я пришел к тебе с приветом.." ))
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Ну вот, как всегда... пришел поручик Ржевский и все опошлил ))
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Поряд ще треба поставити не пам'ятник «Гєпа на візочку». Може тоді харківська вата заспокоїться. Цікаво, коли вони не пам'ятник сраліну поставлять?
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Нет, Гепу в коляске (при жизни) поставить на постамент из-под памятника Ленину на площади Свободы! И пусть харьковские мирные голуби засрут его с коляской вместе до основания!
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Тут треба трохи формулювання виправити:
Минкульт признал бюст Жукова в Харькове какой-то неведомой хмуйнёй
...
Ось так буде норм.
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За ті багато міліоні жертви,які поніс срср,жукова треба зубути на віка.
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Тема не полностью раскрыта. Памятник (бюст) не внесен в реестр охраняемых памяток, но это не значит автоматом, что его не может быть. Это значит только, что статуса охраняемого государством у него нет. Вопрос: попадает ли он под декоммунизацию, то есть подлежит ли демонтажу, остается открытым.
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взорвать черта и на помойку бульдозером..заодно и Гепу под шконку.... Минкульт отказался признать памятником бюст Жукова в Харькове - Цензор.НЕТ 279
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У вас ще є сумніви, чи має бути демонтований бюст цього вилупка?
Як на мене, відповідь тут однозначна і очевидна.
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Поставте цей бюст на м'ясокомбінаті.
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А как насчёт признания памятником, надписи на моём гараже: "Путин - х*йло!"
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" КОЗАК-ПОБЕДИТЕЛЬ" ИСЧЕЗ С САЙТА СБУ.

Композиция посвящена всем защитникам независимости Украины - участникам войны на Донбассе. Монумент выполнен из камня и металла. Памятник состоит из фигуры козака-всадника, который длинным копьем убивает двуглавого змея-дракона.

"Памятник символизирует победу над аллегорическим образом зла, что пытается наползти на Украину". Минкульт отказался признать памятником бюст Жукова в Харькове - Цензор.НЕТ 6216
Минкульт отказался признать памятником бюст Жукова в Харькове - Цензор.НЕТ 5194
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У этого грёбанного полководца был один полководческий "дар" - утопить в крови советских солдат фашисткую армию и ему это удалось !
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Отправить бюст в Германию! Там некоторые товарищи считают Жукова пламенным борцом с немецким фашизмом! И небезосновательно! Только для СССР слишком высокая цена такой борьбы доблестного маршала с проклятыми фашистами...
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Та лишь бы помогло экономике.
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Экономике поможет, когда снесут путена и олигархов.
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Можно подумать, касапа, что тебя страшно волнует наша экономика, затычка козломордая.
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Есть у революции начало - нет у революции конца! В Украине планомерно уничтожается все построенной в СССР и памятники, и предприятия, и культура, и история - когда все уничтожите, то что останется? Без прошлого нет будущего.
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Бозе бозе, видимо, рухнет в тартарары, когда памятник жюкову уничтожат. Руцкомирец, так это вы, гандоны, оказывается культурку на бамбасе спасаете савецкую, уничтожаемую?
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"...без прошлого нет будущего"...а не понятна ли тебе мысль, что украинское прошлое началось не в 1917г., что Украина началась не с усср и избавляясь от чуждого совка, мы возвращаемся к подлинной Украине
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Да уж, при пеце такого не было
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нехай зараз зейло оманський видасть наказ про знесення цього лайна!!!!
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Після революції гідності ця шваль партії регіонів тікала на Московію навипередки.Перший біг гепа,за ним допа,потім мураєв,але для шоколадного вони не вороги,подумаєш якийсь з`їзд зібрали серарський,хотіли свою республіку замутити,з ким не буває.Покликав їх назад і зажив по старому.Тобто гепа це подарунок від шоколадного харків'янам.Памятайте щедрість шоколадного гетьмана.
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