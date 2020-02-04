 Мінкульт відмовився визнати пам'яткою погруддя Жукова в Харкові

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив керівник громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков.

Активіст опублікував копію відповіді Мінкульту на свій запит.

У документі повідомляється, що Міністерство культури України видало наказ №957 "Про невключення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України пам'ятника Г. К. Жукову на пр. Петра Григоренка в Харкові".

"Погруддя Жукову в Харкові більше не пам'ятка", - наголосив Поздняков.

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Нагадаємо, у вересні 2019 року суд у Харкові визнав незаконним перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.

2 червня 2019 року активісти низки партій і громадських органiзацiй повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік Палацу спорту в Харкові.

Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Жукова, який знесли протестувальники.

Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкова, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ у натовп.