 Мінкульт відмовився визнати пам'яткою погруддя Жукова в Харкові

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив керівник громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков.
Активіст опублікував копію відповіді Мінкульту на свій запит.
У документі повідомляється, що Міністерство культури України видало наказ №957 "Про невключення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України пам'ятника Г. К. Жукову на пр. Петра Григоренка в Харкові".
"Погруддя Жукову в Харкові більше не пам'ятка", - наголосив Поздняков.
Нагадаємо, у вересні 2019 року суд у Харкові визнав незаконним перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.
2 червня 2019 року активісти низки партій і громадських органiзацiй повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік Палацу спорту в Харкові.
Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Жукова, який знесли протестувальники.
Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкова, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ у натовп.
«Перед началом боев за Зееловские высоты 39-й гвардейской стрелковой дивизии был придан танковый корпус. Фамилии и имени командира корпуса не помню, я только запомнила характеристику, что это был немолодой, очень интеллигентный, очень знающий военный. Они с отцом стали думать, как брать эти высоты. Поскольку там все доты были нацелены против танков. Специально укреплены. Отец сказал, что танками их брать нельзя. Значит, надо что-то придумать. И придумал создать небольшие, в три-четыре человека, боевые группы, переправить их за линию фронта, и чтобы они забросали доты гранатами. Сколько смогут уничтожить. Чтобы хоть какие-то проходы для танков образовать. Этот генерал с папой согласился. И когда отец говорил с Чуйковым, тот тоже согласился, что это будет разумно. В ночь перед атакой они уже начали готовить эти боевые группы - и вдруг звонок. Просят к телефону генерала. Оказалось, что с НП армии звонил Жуков и стал его ругать матом. Папа вспоминал, что этот генерал в одну секунду стал белым, как бумага. А Жуков орал на него матом, что он предатель, изменник, что он его застрелит собственной рукой: почему не идут в атаку танки? Потом трубку взял Чуйков и то же самое повторил полковнику Марченко. Стал страшно в истерике ругаться. После чего танки пошли в атаку. Папа вспоминал, что утро было на редкость тихое и ясное, и дым от горящих танков ровными столбами поднимался вверх, как будто это стояли деревья… И казалось, что весь этот склон покрыт дымным лесом. Он называл цифру этих танков, превратившихся в черные столбы: где-то 400 единиц. Было видно, что ни один танк не прошел».
"В течение дня пулемет работал непрерывно, и на поле перед дотом выросла гора (без преувеличения) трупов - личный состав полнокровной дивизии. Первый номер, не выдержав, сошел с ума... После этого дот был захвачен..."
Победа, похожая на поражение.
Але Жуков-Навозний пробив дно.
Наступление Нивеля (также в историографии употребляются названия «Битва Нивеля», «Бойня Нивеля» или «Мясорубка Нивеля»). 16 апреля 1917 - май 1917. Крупнейшее сражение Первой мировой войны по количеству участвовавших. Названо по имени главнокомандующего французской армии Робера Нивеля. Закончилось поражением Антанты. Наступление Нивеля стало символом бессмысленных человеческих жертв.
Наступлению основных сил французских армий на направлении главного удара предшествовала артиллерийская подготовка, проведенная с 7 по 12 апреля. Наступление из-за плохой артиллерийской подготовки было отложено до 16 апреля, однако новая артиллерийская подготовка также не дала ожидаемых результатов.
16 апреля пехота 5-й и 6-й французских армий поднялась в атаку. Германские войска покинули первую линию обороны, оставив лишь пулемётные расчёты в бетонных колпаках. Наступавшая французская пехота попала под убийственный огонь германских пулемётов. Однако, неся большие потери, французы продолжили атаку. Частям 5-й армии удалось даже захватить вторую линию обороны - впрочем, они были выбиты оттуда с большими потерями. 6-я армия, попав под шквальный пулемётный огонь, откатилась назад. Французы ввели в бой танки модели «Шнейдер». На позиции немецких войск двинулись 128 танков. Чтобы увеличить запас хода, на танки снаружи поместили бидоны с горючим, малейшее попадание в которые заставляло их воспламеняться как факелы. В первом отряде было подбито 39 танков, его командир был убит. Второй отряд заметила германская авиация, а артиллерия остановила его продвижение: из 128 танков с поля боя вернулись около 10.
17 апреля атака была продолжена. 4-я французская армия при поддержке 10-й сумела захватить возвышенность, однако на этом успехи атакующих закончились, хотя англичане атаковали на этом участке вплоть до мая. Атаки союзников оказались безрезультатными, германский фронт не был прорван. По настоянию правительства операция была прекращена. В «наступлении Нивеля» французы потеряли убитыми и ранеными 180 000 человек, британцы 160 000 человек.
тот же Чуйков удержал Сталинград ценой миллиона солдат - переправлялись и тут же в топку .... мне кажется здесь ваше русофобство не уместно тем более тогда была одна страна один народ
Переслухав. Актуально...
(а "Король Літр" - то взагалі пророцтво, аж волосся дибки... про блазня, що став національним лідером...)
тут в коментах народ теж в шоці
Минкульт признал бюст Жукова в Харькове какой-то неведомой хмуйнёй
...
Ось так буде норм.
Як на мене, відповідь тут однозначна і очевидна.
Композиция посвящена всем защитникам независимости Украины - участникам войны на Донбассе. Монумент выполнен из камня и металла. Памятник состоит из фигуры козака-всадника, который длинным копьем убивает двуглавого змея-дракона.
"Памятник символизирует победу над аллегорическим образом зла, что пытается наползти на Украину".