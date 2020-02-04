EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Суспільство
  2165  18
Все про:Кабмін (3282) сироти (34) Юлія Соколовська (21)

 Кабмін збільшив виплати на прийомних дітей, щоб сприяти розвитку сімейних форм виховання, - Соколовська

Мінсоцполітики координує реалізацію стратегії деінституалізації, яка має скоротити кількість дітей-сиріт в інтернатах і спрямована на підтримку сім'ї, створення умов для виховання дітей у сім'ї або середовищі, максимально наближеному до сімейного.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства, одна з вагомих складових діяльності в цьому напрямку - посилення фінансової підтримки інтересів сімей з дітьми.

"Наша мета – кожна дитина має виховуватися в сім’ї або в умовах, максимально наближених до сімейних. Уже з 2020 року збільшено виплати на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях і в сім’ях патронатних вихователів, з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів. В абсолютних цифрах це збільшення виплат мінімум на 1100 грн на місяць. У випадках стосовно дітей з інвалідністю збільшення відбулось із 2 до 3,5 прожиткових мінімумів, що дорівнює майже 3 тис. грн на місяць", – наголосила глава міністерства Юлія Соколовська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 1 січня зросли виплати для сімейних форм виховання

Очільниця міністерства додала, що у 2020 році уряд збільшив також розмір грошового забезпечення батькам-вихователям та прийомним батькам із 70% до 100% від прожиткового мінімуму.

"У грошовому еквіваленті це додатково 630 грн на місяць", - наголосила міністерка соціальної політики.

За словами Юлії Соколовської, також значна увага приділяється програмам забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з-поміж них.

"Зокрема, минулого року завдяки спільним зусиллям уряду і місцевої влади ми закупили майже вдвічі більше житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Якщо у 2018 році було придбано 829 квартир, то у 2019 році нам вдалося цей показник збільшити до 1971 квартири", - резюмувала міністерка.

Читайте: 2 тис. дітей-сиріт отримали від держави житло в 2019 році, 313 із них - в останні дні року, - Мінсоцполітики

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173555
 
 
 Топ коментарі
 
У нас вже давно продають дітей, іноземцям!
Свої стоять в багаторічній черзі, збирають купу довідок, а іноземцям здорових дітей часто записують як хворих, а ті потім подають як "вилікуваних".
Це дуже добрий відпрацьований бізнес, узаконена торгівля людьми, і головне, подається під соусом благородства!.. Кабмин увеличил выплаты на приемных детей, чтобы способствовать развитию семейных форм воспитания, - Соколовская - Цензор.НЕТ 5361
 показати весь коментар
 
Тепер цих дітей будуть брати аби хто заради грошей.
 показати весь коментар
 
Тепер будуть продавати дітей, щоб оплатити газ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тепер будуть продавати дітей, щоб оплатити газ?
 показати весь коментар
 
 
Тепер цих дітей будуть брати аби хто заради грошей.
 показати весь коментар
 
 
Вже давно беруть,особливо у сільську місцевість після 18ти футболять на опікунські будують собі й своїм дітям житло
 показати весь коментар
 
У нас вже давно продають дітей, іноземцям!
Свої стоять в багаторічній черзі, збирають купу довідок, а іноземцям здорових дітей часто записують як хворих, а ті потім подають як "вилікуваних".
Це дуже добрий відпрацьований бізнес, узаконена торгівля людьми, і головне, подається під соусом благородства!.. Кабмин увеличил выплаты на приемных детей, чтобы способствовать развитию семейных форм воспитания, - Соколовская - Цензор.НЕТ 5361
 показати весь коментар
 
 
Потрошенко так і планував, але баранів які за це голосували вийшло не багато лише 23 відсотка зайвохромосомних.
 показати весь коментар
 
Я на 4х собак, лайки, в день минимум трачу по 50 гр на каждую.
 показати весь коментар
 
 
Я извиняюсь,-"лайки", в вашем посте, означают голоса в фейсбуке, или породу собак? Кабмин увеличил выплаты на приемных детей, чтобы способствовать развитию семейных форм воспитания, - Соколовская - Цензор.НЕТ 121
 показати весь коментар
 
Одной слуге народа не хватает 36тысгрн на детей, шум подняла чтобы до 100тыс подняли зарплату иначе будет воровать, а здесь на 600гривень подняли и уже перемогу трубят
 показати весь коментар
 
 
Потрошенко ничего не поднимал зато орет как не дорезанный, что провел кучу соцреформ.
 показати весь коментар
 
 
чтобы больше людей уехало в развитые страны.....и Украина больше денег на них потратила...
1 чел - это 100 000 дол потерь для страны. впрочем. воры умеют только воровать. решить даже 1 проблему они не способны
 показати весь коментар
 
Так не хочуть в нас дітей з дитбудинку.На словах всі патріоти і кажуть ми українці і за сім'ю і дітей.А на ділі дуже далеко,до бездуховної Гейропи.Натомість близько до братів московитів.
 показати весь коментар
 
 
Хорошо живется нам Детям из приюта! Нет у нас ни пап, ни мам Но полно зебілов!
 показати весь коментар
 
Жополизы мальдивские вы там совсем е*анулись
 показати весь коментар
 
 
Всё имеет свою цену, в т.ч. приёмный ребенок. А они ещё бывают с отклонениями, и тога цена повышается. Скорее правительство жаба задавит. Все ж видят, что жадные - денег на детей не дадут.
 показати весь коментар
 
Одному батьку не сподобалось те, що бувша дружина подала заяву соц, за те що той не дораховує аліменти по деяким видам робот, бо той працював офіційно і пенсію отримував. А мама сама заробляє копійчини, а доньку і вчити треба, і кормити, і одягати. А розійшлись через те, шо той дружину зрадив. Але йому це не сказала вона; сказала мовляв причиною, що в неї є інший.
Той швиденько на другій оженився. Там все було,є. Взяли під патронат двох діток і....
Сплачував, сплачував, аж ось донька вивчилась і аліментне питання закрилось.
Так тей подає на розділ майна, через 12 років (на секундочку).
2 роки судився. Частку свою в грошовому еквіваленті перед нотаріусом забирав у доньки пишучі росписку на її ім'я. Як бі претензій ніхто не має. І тут опа-на, знову позив. Тепер вже віддайте йому за послуги адвоката, а вибрав не дешевого. Суд сроріш за все признає той позов дійсним. Донька з мамою сидять ридають; і так в борг залізли, а тут ще.
І щось мені підказує, що це ще не все. Ментівська (ГАІ) падлюча натура так просто не відійде від них.
Те я до того, що на дітей своїх плювати, аби на чужих заробляти. Як таких падлюк земля носить.
 показати весь коментар
 
Лучше ликвидируйте коррупцию при усыновлении.
Там тетки в открытую говорят - не заплатишь, годами усыновлять будешь.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору