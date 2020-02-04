 Кабмін збільшив виплати на прийомних дітей, щоб сприяти розвитку сімейних форм виховання, - Соколовська

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства, одна з вагомих складових діяльності в цьому напрямку - посилення фінансової підтримки інтересів сімей з дітьми.
"Наша мета – кожна дитина має виховуватися в сім’ї або в умовах, максимально наближених до сімейних. Уже з 2020 року збільшено виплати на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях і в сім’ях патронатних вихователів, з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів. В абсолютних цифрах це збільшення виплат мінімум на 1100 грн на місяць. У випадках стосовно дітей з інвалідністю збільшення відбулось із 2 до 3,5 прожиткових мінімумів, що дорівнює майже 3 тис. грн на місяць", – наголосила глава міністерства Юлія Соколовська.
Очільниця міністерства додала, що у 2020 році уряд збільшив також розмір грошового забезпечення батькам-вихователям та прийомним батькам із 70% до 100% від прожиткового мінімуму.
"У грошовому еквіваленті це додатково 630 грн на місяць", - наголосила міністерка соціальної політики.
За словами Юлії Соколовської, також значна увага приділяється програмам забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з-поміж них.
"Зокрема, минулого року завдяки спільним зусиллям уряду і місцевої влади ми закупили майже вдвічі більше житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Якщо у 2018 році було придбано 829 квартир, то у 2019 році нам вдалося цей показник збільшити до 1971 квартири", - резюмувала міністерка.
Свої стоять в багаторічній черзі, збирають купу довідок, а іноземцям здорових дітей часто записують як хворих, а ті потім подають як "вилікуваних".
Це дуже добрий відпрацьований бізнес, узаконена торгівля людьми, і головне, подається під соусом благородства!..
1 чел - это 100 000 дол потерь для страны. впрочем. воры умеют только воровать. решить даже 1 проблему они не способны
Той швиденько на другій оженився. Там все було,є. Взяли під патронат двох діток і....
Сплачував, сплачував, аж ось донька вивчилась і аліментне питання закрилось.
Так тей подає на розділ майна, через 12 років (на секундочку).
2 роки судився. Частку свою в грошовому еквіваленті перед нотаріусом забирав у доньки пишучі росписку на її ім'я. Як бі претензій ніхто не має. І тут опа-на, знову позив. Тепер вже віддайте йому за послуги адвоката, а вибрав не дешевого. Суд сроріш за все признає той позов дійсним. Донька з мамою сидять ридають; і так в борг залізли, а тут ще.
І щось мені підказує, що це ще не все. Ментівська (ГАІ) падлюча натура так просто не відійде від них.
Те я до того, що на дітей своїх плювати, аби на чужих заробляти. Як таких падлюк земля носить.
Там тетки в открытую говорят - не заплатишь, годами усыновлять будешь.