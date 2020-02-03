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 Термін розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжено до квітня, - прокурор Зузак

Термін досудового слідства у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета продовжено до квітня 2020 року.

Про це hromadske повідомив прокурор у справі Сергій Зузак, інформує Цензор.НЕТ.

Прокурор пояснив, що приймати рішення про направлення обвинувального акта до суду або припинення провадження поки рано. За його словами, потрібно провести додаткові слідчі дії, експертні дослідження, зокрема експерименти і допити.

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Цензор.НЕТ про це також заявив адвокат підозрюваного у справі Андрія Антоненка Леонід Маслов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захист Антоненка виступає проти продовження термінів слідства на 4 місяці. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

3 лютого 2020 року було несподівано призначено розгляд клопотань про продовження запобіжних заходів для обвинувачених. Через те, що адвокатів пізно повідомили, розгляд щодо Юлії Кузьменко перенесли на 10 ранку 4 лютого, щодо Андрія Антоненка - на 11 ранку того ж дня, щодо Яни Дугарь - на 14:00.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173553
 
 
 Топ коментарі
 
Просто удивительно.
Судя по всему, "неопровержимые доказательства", столь неопровержимы, что решили найти доказательства попроще?
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Тянут, скоты ЗЕблевотные. Знают что дело развалится, но нужно больше клоунады для ЗЕватного быдла
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це твердження ще раз доводить-що це слідство просто комедія...але сумна..."уже практично розкрито"-і ось таке...ганьба...!!!
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Та НИКТО и НИЧЕГО не расследует ,повозятся и ВСЕХ выпустят а Аваков поймает убийц президента Кенеди Срок расследования по делу об убийстве Шеремета продлен до апреля, - прокурор Зузак - Цензор.НЕТ 5711 ..
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Просто удивительно.
Судя по всему, "неопровержимые доказательства", столь неопровержимы, что решили найти доказательства попроще?
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тут следствию нада "машину времени"...не иначе...
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Тянут, скоты ЗЕблевотные. Знают что дело развалится, но нужно больше клоунады для ЗЕватного быдла
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цікаво...то може вже до кінця каденції Президента...?! тоді хоч рейтинг нижче "плінтуса" не впаде... Срок расследования по делу об убийстве Шеремета продлен до апреля, - прокурор Зузак - Цензор.НЕТ 4053
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Ушастый коронавирус победил. Суд и подсудимых отвезли в госпиталь.
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Прокуроры, - прокрастинаторы хреновы. Откладывают неизбежное, как-будто что-то может измениться. Знают ведь что ничего не будет, но откладывают, на какой-то авось надеются... А тем временем сумма, которую государство заплатит трем невиновным людям по иску ЕСПЧ, растет с каждым днем.. И платить ее будут не прокурор, а налогоплательщики, т.е. все граждане Украины.
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народ имеет право на нормальное умное правительство. Но правительство активно сопротивляется, и побеждает. Мерзко все это.
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Прокуроры с судьями не хотят лишаться премиальных и бонусов.
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це твердження ще раз доводить-що це слідство просто комедія...але сумна..."уже практично розкрито"-і ось таке...ганьба...!!!
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з сайту СБУ "непомітно" зняла Козака-Переможця Який спис вібіває двоголову імперську сволота. файл лежав тут, https://ssu.gov.ua/img/kozak22.PNG зараз "404" і порожній <div class = "head_kozak"> - "шапіто-95" трансформує войну з РФ в "храшданскій канфлікт", а воїні "гинут внаслідок травм".https://twitter.com/C0D3TALK3R/status/1224298358476615682/photo/3
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А как же неопровержимые железные доказательства? И главное люди должны все это время сидеть? А если опять не будет достаточно доказательств сядут прокуроры? Чи не?
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Дідько... Вони скоро не лише Моржовію та КНДР, а й ІГІЛ переплюнуть
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Гірше, що до квітня Антоненка та Кузьменко можуть просто фізично знищити, якщо не виб'ють зізнання.
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По его словам, нужно провести дополнительные следственные действия... в частности эксперименты и допросы.
...
Давай, ****, до кінця про допити. Зуби напильником спилювати, вутюг на живіт чи паяльник в пряму кишку? Чи, може, дітей підслідних привезете та катуватимете в них на очах? "Чай, сердчишко-то радетельское не камень - расколются, как с дитёв начнём шкуру до костей спускать"?

Тварюки портновські, стирчатимете на палях, мразота.
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