 Ціна на газ для споживачів не зросла, а була розділена на дві платіжки, - Оржель

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ціна не зросла. І сума цих двох платіжок має складати ціну, яка сформувалася за січень. Справа в тому, що у нас відбувається розвиток. Щоб споживач міг вибирати постачальника, щоб він розумів структуру тарифу і з чого він складається, було ухвалено рішення на рівні незалежного регулятора про формування двох платіжок. Одна платіжка безпосередньо за транспортування газу і розподіл, а інша - це ціна товару", - пояснив міністр.

Він додав, що тариф на транспортування визначає держава.

"Труба - це монополія. Іншої такої труби немає. Регульований тариф оплатили, а газ знайшли дешевше. Відповідно в українців може бути нижча ціна на товар. Тому з'явилася друга платіжка", - зазначив Оржель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перерахунок розміру субсидій через відокремлення послуги з розподілу газу в лютому відбудеться автоматично, - Мінсоцполітики