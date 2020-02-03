 Ціна на газ для споживачів не зросла, а була розділена на дві платіжки, - Оржель

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ціна не зросла. І сума цих двох платіжок має складати ціну, яка сформувалася за січень. Справа в тому, що у нас відбувається розвиток. Щоб споживач міг вибирати постачальника, щоб він розумів структуру тарифу і з чого він складається, було ухвалено рішення на рівні незалежного регулятора про формування двох платіжок. Одна платіжка безпосередньо за транспортування газу і розподіл, а інша - це ціна товару", - пояснив міністр.
Він додав, що тариф на транспортування визначає держава.
"Труба - це монополія. Іншої такої труби немає. Регульований тариф оплатили, а газ знайшли дешевше. Відповідно в українців може бути нижча ціна на товар. Тому з'явилася друга платіжка", - зазначив Оржель.
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