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Все про:Тарифи на газ (164) Олексій Оржель (46)

 Ціна на газ для споживачів не зросла, а була розділена на дві платіжки, - Оржель

Попри те, що споживачі комунальних послуг у січні отримали дві платіжки за газ, у результаті це не вплинуло на його ціну.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ціна не зросла. І сума цих двох платіжок має складати ціну, яка сформувалася за січень. Справа в тому, що у нас відбувається розвиток. Щоб споживач міг вибирати постачальника, щоб він розумів структуру тарифу і з чого він складається, було ухвалено рішення на рівні незалежного регулятора про формування двох платіжок. Одна платіжка безпосередньо за транспортування газу і розподіл, а інша - це ціна товару", - пояснив міністр.

Він додав, що тариф на транспортування визначає держава.

"Труба - це монополія. Іншої такої труби немає. Регульований тариф оплатили, а газ знайшли дешевше. Відповідно в українців може бути нижча ціна на товар. Тому з'явилася друга платіжка", - зазначив Оржель.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173552
 
 
 Топ коментарі
 
що тепер робити....?! платіжки -дві...а собака ж одна... Цена на газ для потребителей не выросла, а была разделена на две платежки, - Оржель - Цензор.НЕТ 3613
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Про якого трубу нам ********? І про який вибір? Може він мав на увазі: хочеш плати, а хочеш не плати? Тоді - це дійсно альтернатива. Де відшукати список потенційних постачальників? Він хоч сам зрозумів набір букв, які озвучив? Чи перевіряють: проковтнуть лохи нашу нову мутку?
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Наоборот , платежа должна быть для нас одна, а вы уж там сами разбирайтесь. Но , по-видимому, разбираться между собой не хотят- такое вот высокое 'доверие' к честности друг друга
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«Покращання» наступило.
Сегодня пришла квитанция за газ моему соседу. Пять лет назад он установил твердотопливный котел и отапливает дом украинскими дровами и украинскими пеникеями. Газом пользуется только чтобы сварить утром кофе или, на скорую руку, пожарить яичницу с беконом.
За календарный месяц, владелец дома расходует не более десяти кубометров газа на сумму 5,868492 грн./м³ Х 10 кубометров = 58 гривен 60 копеек, эквивалент $ 2.34.
Возвратившись с работы, сосед обнаружил в своем почтовом ящике «письмо счастья» от «Горгаза». В нём эпистолярным стилем сообщалось, что абонент «Горгаза» должен заплатить за доставку золотого топлива (прокачку) 400. 00 гривен (эквивалент 16 долларов США». В случае неуплаты в десятидневный срок указанной суммы в суд поступит Исковое заявление от монополиста.
«Покращання» от еврейской дытыны уже наступило.
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