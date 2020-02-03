EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Суспільство
  3975  111
Матеріали за темою:
Все про:Тарифи на газ (161) Олексій Оржель (46)

 Ціна на газ для споживачів не виросла, а була розділена на дві платіжки, - Оржель

Незважаючи на те, що споживачі комунальних послуг у січні отримали дві платіжки за газ, у результаті це не вплинуло на його ціну.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ціна не виросла. І сума цих двох платіжок має складати ціну, яка сформувалася за січень. Справа в тому, що у нас відбувається розвиток. Щоб споживач міг вибирати постачальника, щоб він розумів структуру тарифу і з чого він складається, було прийнято рішення на рівні незалежного регулятора про формування двох платіжок. Одна платіжка безпосередньо за транспортування газу і розподіл, а інша - це ціна товару", - пояснив міністр.

Він додав, що тариф на транспортування визначає держава.

"Труба - це монополія. Іншої такої труби немає. Регульований тариф оплатили, а газ знайшли дешевше. Відповідно в українців може бути нижче ціна на товар. Тому з'явилася друга платіжка", - зазначив Оржель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перерахунок розміру субсидій через відокремлення послуги з розподілу газу в лютому відбудеться автоматично, - Мінсоцполітики

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173552
 
 
 Топ коментарі
 
що тепер робити....?! платіжки -дві...а собака ж одна... Цена на газ для потребителей не выросла, а была разделена на две платежки, - Оржель - Цензор.НЕТ 3613
 показати весь коментар
 
Не виросла? Так казали,що впала.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Транспортировка газа - это груз не покупателей газа, а поставщика газа!
 показати весь коментар
 
 
Негайно накрути цей крутяк собі на писюна!
 показати весь коментар
 
зеБилам уже в рты срут,а они чавкают и добавки просят Ціна на газ для споживачів не виросла, а була розділена на дві платіжки, - Оржель - Цензор.НЕТ 8570
 показати весь коментар
 
Ну раз такое дело, значит народу нужно срочно приступать к окончательному решению вопроса с мыролюбными реформаторами.
 показати весь коментар
 
 
У меня отец умер 2 года назад. Дом стоит пустой, никто там не живёт, соответственно газом никто не пользуется. Газ не отключали, просто перекрыли входной вентиль - вдруг когда-то надо будет приехать.
Теперь прийдётся платить ни за что.
Зебилы, вас опять нае..али! Жаль, что не только вас!...
 показати весь коментар
 
 
не выросла
теперь я не пользуясь газрм должен платьть
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору