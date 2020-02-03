 Адвокати Антоненка завтра ознайомляться з клопотанням про продовження запобіжного заходу, для його реєстрації судом їхня присутність необов'язкова, - Маслов

Про це Цензор.НЕТ повідомив один із захисників Андрія Антоненка Леонід Маслов.

"Повідомили досить дивно. Спочатку слідчий повідомив, що в Печерському райсуді буде вручення клопотання. Адвокат Станіслав Кулик прийшов вранці до Печерського суду, ніякого клопотання вручено не було. Взагалі він слідчих там не знайшов. Близько шостої години вечора інший адвокат - Віталій Галанченко - отримав повідомлення, що о 19:30 буде судове засідання за клопотанням, яке ще не вручено ні адвокатам, ні Антоненкові. Зі Станіславом Куликом ніхто не намагався зв'язатися. Пізніше адвокат Дмитро Круговий вирушив до Києва (він, як і Леонід Маслов, був у Харкові. - Ред.). Він зараз у дорозі і повідомив про це судді - скинув квиток помічнику судді", - повідомив захисник.

За його словами, клопотання має бути подано до суду до півночі 3 лютого, щоб суд встиг ухвалити рішення про продовження запобіжного заходу до 8-го числа (до якого був призначений арешт).

"Що заважає подати клопотання - я не розумію, але вони хочуть подати його вже з відміткою ознайомлення підозрюваного Антоненка. У КПК немає такої необхідності, але найчастіше подають вже з такою відміткою, щоб у судді не було необхідності дотримуватися тригодинного терміну на ознайомлення з цим клопотанням", - заявив Маслов.

Суддя отримав клопотання і у нього є 72 години на розгляд, а у випадку з Антоненком - навіть до 8 лютого, зазначає адвокат.

Захисникам невідомо, навіщо сторона звинувачення так поспішає.

При цьому, Антоненка на зв'язку сьогодні не було, він не повідомляв про клопотання, адвокати дізналися про це з смс-повідомлення від однієї зі слідчих, яке прийшло близько шостої години вечора, а пізніше - від співробітників суду. Причому останні повідомили тоді, коли Круговий вже виїхав із Харкова до Києва.

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"У нас є неявка з поважних причин, оскільки нам заздалегідь нічого не повідомили", - підкреслив Маслов. За нормами процесуального законодавства, адвокатів повинні були повідомити за три дні.

Він припустив, що слідчі розраховували отримати рішення прокуратури про продовження терміну слідства вранці, але це сталося пізніше, через що не було можливості подати клопотання про продовження запобіжного заходу.

Тепер суд зареєстрував клопотання і адвокати планують прийти завтра, щоб ознайомитися з ним.

"Ніяких наслідків це мати не буде, тому що у суду є ще кілька днів на цей розгляд", - підсумував захисник Антоненка.

Він також повідомив, що на 12 лютого призначено розгляд клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу Андрію Антоненкові.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

3 лютого 2020 року було несподівано призначено розгляд клопотань про продовження запобіжних заходів для обвинувачених. Через те, що адвокатів пізно повідомили, розгляд щодо Юлії Кузьменко перенесли на 10 ранку 4 лютого, щодо Андрія Антоненка - на 11 ранку того ж дня, щодо Яни Дугарь - на 14:00.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.