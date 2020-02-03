 Франція готова допомогти Україні розшифрувати бортові самописці з лайнера МАУ, збитого в Ірані, - посол Понсен

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю hromadske розповів посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Позиція Франції щодо можливості досліджувати "чорні ящики" у Франції є цілком позитивною. Я про це офіційно повідомив МЗС України. Якщо буде запит з української сторони - ми готові", - додав посол.

Етьєн де Понсен також зазначив, що Францію також зачепила трагедія з українським Boeing.

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"З цього приводу був контакт між президентами Франції та України, і Україна може розраховувати на допомогу Франції, якщо буде запит на транспортування "чорних ящиків" до Франції. У нас одна з найкращих у світі лабораторій для аналізу "чорних ящиків". У нас є технічна можливість і політична воля це зробити", - зазначив посол Франції в Україні.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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