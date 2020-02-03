 Польща і Франція візьмуться за розробку європейського танка, - Дуда

Про це польський лідер Анджей Дуда заявив під час пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у понеділок у Варшаві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми будемо вести переговори про участь у проєкті європейського танка в контексті співпраці оборонних комплексів. Ми хотіли б брати участь в цьому проєкті, формуючи разом європейську економіку, і в майбутньому отримувати для своїх потреб танк, який разом будуватимемо", - зазначив Дуда.
Він зазначив, що це є прикладом одного із секторів, в якому Польща хотіла б розвивати співпрацю із Францією.
Сьогодні за участю Дуди і Макрона у Варшаві підписано два документи: про стратегічне партнерство між Польщею та Францією, а також про співпрацю між країнами у сфері кібербезпеки.
Макрон 3-4 лютого перебуває з офіційним візитом у Польщі. Упродовж першого дня візиту він проводить зустрічі з представниками влади та французькою діаспорою у Варшаві, а наступного дня президент Франції відвідає Краків, де побуває у королівському замку на Вавелі і прочитає лекцію в Ягеллонському університеті.
Новые предприятия, новые рабочие места, новые технологии.
Эх нам бы в этот проект влесть, да только не с этой ЗЕльоной властью
Топ 10 Самых Лучших Танков в Мире
На іншому фільмі від паРаша.сру типу "танки майбутнього" весь світ намагається хоч трохи наздогнати "Армату" - але марно. Бо Армата - це кацапські технології майбутнього...
10 Танков Будущего
устаревшее:
Топ 10 Самых Лучших Танков в Мире
фильтруй что это паРаша.сру монтировала фильм...
Кстати, а казламордым уже сказали ???
Просто решили совместно разрабатывать танк и не обязательно для Европы.
Эти танки участвовали в самых различных боевых действиях и противостояли различным противотанковым средствам.
А в каких действиях участвовал Леопард?
Не понимаю, как вообще можно сравнивать танки погоняв их по полигону?
Но у меня вопрос: вы же не будете сравнивать м-16 с плазменной винтовкой из фильма "Терминатор"?
А ведь сравнение оружия по ТТХ и полигонным испытаниям, без проверки в реальных боевых действиях, это что то подобное.
что лучше вложиться в разработку своего аналога Джавелина.
А кремль пусть дальше уродуется, создавая "армату" или что там у них.
Буряты запечённые в танке - шидо-большевисткое национальное блюдо.