EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 За кордоном
  2663  48
Все про:озброєння (1195) Польща (2084) танк (285) Франція (826) Дуда (211) Макрон Емманюель (351)

 Польща і Франція візьмуться за розробку європейського танка, - Дуда

Варшава і Париж планують взяти участь у спільному проєкті щодо створення танка європейського виробництва.

Про це польський лідер Анджей Дуда заявив під час пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у понеділок у Варшаві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми будемо вести переговори про участь у проєкті європейського танка в контексті співпраці оборонних комплексів. Ми хотіли б брати участь в цьому проєкті, формуючи разом європейську економіку, і в майбутньому отримувати для своїх потреб танк, який разом будуватимемо", - зазначив Дуда.

Він зазначив, що це є прикладом одного із секторів, в якому Польща хотіла б розвивати співпрацю із Францією.

Сьогодні за участю Дуди і Макрона у Варшаві підписано два документи: про стратегічне партнерство між Польщею та Францією, а також про співпрацю між країнами у сфері кібербезпеки.

Макрон 3-4 лютого перебуває з офіційним візитом у Польщі. Упродовж першого дня візиту він проводить зустрічі з представниками влади та французькою діаспорою у Варшаві, а наступного дня президент Франції відвідає Краків, де побуває у королівському замку на Вавелі і прочитає лекцію в Ягеллонському університеті.

Читайте також: На озброєння ЗСУ прийнято термобаричні гранати РГТ-27. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173546
 
   
 Топ коментарі
 
французский Леклерк еще так себе, а поляки известные танкисты, разве что с собакой.

Эх нам бы в этот проект влесть, да только не с этой ЗЕльоной властью
 показати весь коментар
 
Уверен, что у них получится лучше, чем парашное говно.
Польша и Франция возьмутся за разработку европейского танка, - Дуда - Цензор.НЕТ 8143
 показати весь коментар
 
А с бубочкой чего никто развивать ничего не хочет ??? ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Дурачки...вкладывать деньги нужно в средства уничтожения танков....это важнее...
 показати весь коментар
 
Любая подобная идея, это вклад в экономику.
Новые предприятия, новые рабочие места, новые технологии.
 показати весь коментар
 
 
Лучшее средство уничтожения танка - другой танк.
 показати весь коментар
 
 
Это было до ПТУРов и вертолётов вооружённых ПТУРами
 показати весь коментар
 
А с бубочкой чего никто развивать ничего не хочет ??? ?
 показати весь коментар
 
 
французский Леклерк еще так себе, а поляки известные танкисты, разве что с собакой.

Эх нам бы в этот проект влесть, да только не с этой ЗЕльоной властью
 показати весь коментар
 
 
Алекс Мышкевич І чим французький танк так собі? Це московити так сказали? Чим наші танкові інженери кращі?
 показати весь коментар
 
One Reader Я ж не казав що він поганий.Я запитав коментатора,чим французький йому не подобається.Бо він написав,що французький так собі.Так що ваше питання,не до мене.
 показати весь коментар
 
Після того, як узнав що БМ «Оплот», на 9 місці, а Т-90, на 8, вирішив не витрачати час на перегляд
 показати весь коментар
 
 
Звісно що інфу потрібно фільтрувати....

На іншому фільмі від паРаша.сру типу "танки майбутнього" весь світ намагається хоч трохи наздогнати "Армату" - але марно. Бо Армата - це кацапські технології майбутнього... Польща і Франція візьмуться за розробку європейського танка, - Дуда - Цензор.НЕТ 9088

10 Танков Будущего


 показати весь коментар
 
Не уверен, что нужно нам туда влазить. Как обычно украдут все полезное и пнут. Хватит нам друзей, надо думать о себе самим. Нам нужно нормальное правительство, а талантливых инженеров у нас найдется...
 показати весь коментар
 
Польша лучше бы передала "свою" американскую базу Украине и её можно было разместить на границе Харьковской и Белгородской области.А Украина помогла бы Польше и Франции с харьковской продукцией. Польша и Франция возьмутся за разработку европейского танка, - Дуда - Цензор.НЕТ 8155
 показати весь коментар
 
 
Французы, с помощью, янки да немцев, Леклерк, модернизируют и дадут полякам, за него, подержаться? По-моему, лучше Леопарда, пока нет.
 показати весь коментар
 
 
есть...
устаревшее:
Топ 10 Самых Лучших Танков в Мире

фильтруй что это паРаша.сру монтировала фильм...
 показати весь коментар
 
Меня терзайут смутные сомнения: Польша с Францией, Украина с Турцией... Польша и Франция возьмутся за разработку европейского танка, - Дуда - Цензор.НЕТ 2808
Кстати, а казламордым уже сказали ??? Польша и Франция возьмутся за разработку европейского танка, - Дуда - Цензор.НЕТ 7153
 показати весь коментар
 
 
Уверен, что у них получится лучше, чем парашное говно.
Польша и Франция возьмутся за разработку европейского танка, - Дуда - Цензор.НЕТ 8143
 показати весь коментар
 
 
Кацапская Срамата с фанерно-тряпочной бронёй, што-ли ???
 показати весь коментар
 
 
Германия знает об этом тайном заговоре? Кстати, я бы сказал, что это невозможно - в соответствии с договорами ЕС.
 показати весь коментар
 
Возможно название проекта, это ляп журналистов.
Просто решили совместно разрабатывать танк и не обязательно для Европы.
 показати весь коментар
 
Lucy tank v nire na segodnia cytajetsia leopard2a7,armata jesli zavediostia Польща і Франція візьмуться за розробку європейського танка, - Дуда - Цензор.НЕТ 4183 na 5 meste
 показати весь коментар
 
Я думаю что, наиболее обкатанным и обстрелянным танком, на данный момент, является Меркава.
 показати весь коментар
 
 
Merkava na 6 meste eto po military today expertam.Bez konkurenciji jest leopard 2a7.
 показати весь коментар
 
Насколько я знаю, Меркава применялась во множестве конфликтов.
Эти танки участвовали в самых различных боевых действиях и противостояли различным противотанковым средствам.
А в каких действиях участвовал Леопард?
Не понимаю, как вообще можно сравнивать танки погоняв их по полигону?
 показати весь коментар
 
Меркава, надто специфічний танк, заточений саме на арабську специфіку театру воєнних дій.
 показати весь коментар
 
 
Согласен.
Но у меня вопрос: вы же не будете сравнивать м-16 с плазменной винтовкой из фильма "Терминатор"?
А ведь сравнение оружия по ТТХ и полигонным испытаниям, без проверки в реальных боевых действиях, это что то подобное.
 показати весь коментар
 
nu da dopustim Patriot isprobyvali na paligonax tak 100% rezultaty byli,a vot pri realnix uslovijax kogda nacialas vojna Irake byli promaxi mne kazetsia kazdaja vtoraja prosla.Potom konecno bylo luce.No eto tolko nenado govorit pro leopard tank oni ix davno delajet mozet 40 let tolko modifikaciji meniajetsia bolse zacity,elektroniki zavaleno.Tanki ucastvovali v bojax i imejet xorosoje imia
 показати весь коментар
 
Ucastvovali oni Afganistane,Siriji,Irake.Eto tanki mnogije strani imejet iz Evropi v tom cysle i poliaki,u turkov,kanadcev toze takyje.U nas takyje pravda modifikacija leopard2a6 eto ne mi kupili nemcy privezli tut no mozet i kupim.Vengry,chorvaty,avtralija,Bolgarija,Rumynyja,Golandija.
 показати весь коментар
 
Меркаву ваще никто и нигде не покупает, т.к. он разработан под их климат и их местность
 показати весь коментар
 
Леопард считался "лучшим" на бумаге. Пока впервые не попал на реальные боевые действия года 4 назад. Немцы признали дебют Леопардов полной катастрофой. Оказалось что после попадания даже устаревшими ПТУР он не только горит, а просто разваливается на части.
 показати весь коментар
 
Oni cytajetsia samyje lucije tanki i im ravnix net.Popali turki ja znaju no tam te tanki u nix byli bez zacity staroj modifikaciji,oni te tanki kak metalalom kupili s nemcev.Paprobujte podbyt novy tank leopard s polnoj zacite,neudastsia.Vy dali primer tanka 1980 goda,vremena izmenilis.
 показати весь коментар
 
Турки его сейчас в Сирии применяют, неплохо хоть и потери есть
 показати весь коментар
 
Da u turkov takyje no staroj modifikaciji,a zacita dorogo stojit.U nas toze kogda to kupili s amerikancev bMP tipa tak tam ciut ne s avtomatom mozno probyt na skvoz.Delat zacytu kak Danija zdelali nam bylo dorogo.Teper uze zakupajem novyje,a togda bylo xoroso i takyje
 показати весь коментар
 
А я еще в 2014-м тут на Цензоре писал, что танк без динамической защиты это консервная банка с готовыми трупами.
 показати весь коментар
 
 
jest u novyx tankov leopard vsio zacita takze.Luce zacyty cem u nix net
 показати весь коментар
 
Ну если французы в проекте то в комлекте обязательно должен быть белый флаг .))
 показати весь коментар
 
 
На хрена еврогеям танки, если их главное оружие - озабоченность?
 показати весь коментар
 
 
Наверно, хотят повторить подвиг 1940 года. Только быстрее, чем за месяц.
 показати весь коментар
 
У московитов такое преимущество в количестве танков,
что лучше вложиться в разработку своего аналога Джавелина.
А кремль пусть дальше уродуется, создавая "армату" или что там у них.
Буряты запечённые в танке - шидо-большевисткое национальное блюдо.
 показати весь коментар
 
Польша будет отвечать за унитаз в новом танке. И другую сантехнику.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору