 Силовики тепер мають права доступу до банківської таємниці, - Нацбанк змінив процедуру

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.
Таким чином Нацбанк привів норми збереження, використання та розкриття банківської таємниці відповідно до закону, прийнятого 31 жовтня 2019 року.
Йдеться про закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів".
"Державні органи, зазначені в пунктах 3, 3-1 і 3-2 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції щодо рахунків осіб, включно з інформацією про контрагентів, навіть якщо їхні рахунки відкриті в інших банках", - повідомляється на сайті НБУ.
Згідно з текстом закону, в переліку уповноважених державних органів присутні СБУ, ДБР, Нацполіція, НАБУ, Антимонопольний комітет і органи прокуратури України.
Теперь СБУ, ГБР, Нацполиция, НАБУ, АМКУ и прокуратура смогут получить к ней доступ без разрешения суда.
Понеслось.
Для цього сміття матимуть копії ключів, щоб у будь-який момент заходити до житла.
За встановлення замків без реєстрації - у буцигарню.
активные и имеющие возможность сваливают, обслуга остаётся
жлобьё, с замашками феодалов без признаков ума, у власти рулит уже давно, сменяя друг дружку
"наша" ылита всегда с завистью смотрит на возможности рашистской в плане контроля над холопами, но выходит лайт-версия
нарид не тот, пока что....
Друзі, ознайомтеся, дуже цікаво! «Слуги» завтра ухвалюють закон, за яким зможуть садити будь-кого | Тексти для думаючих людей http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/99611/Dovichne_z_konfiskacijeju_za_zlochynnyj_vplyv_Slugy
Яка там рашка, яка КНДР... "Слуги" скоро переплюнуть ІГІЛ
Як там зелена мочеча, очі не пече?
Пшло Nach Osten - у спам. Чи ти як їжак-птах гордий? поки не даси копняка - не полетиш?
Видимо этот закон,подтолкнёт ещё пару десятков тысяч граждан Украины,уехать в Польшу или Германию.
пейсатихобраної касти?
системе PayPal и положить ..уй на нацбанк и полицию.
Только дебилы могут считать что затягивание гаек это выход.
А не от фонаря.
Вам скоро скажуть - "ну чавой-та делать, инвестиций нетути, на мировой арене обосрамшись, все плохо - один нам путь, ракообразно ползти к п*тину на поклон, авось пригреет дураков..."
Чи вам, бидлота всрата, цього й хотілося?!
===относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов"===
А шо, дєвачкам-Зебілочкам подобається.