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 Суспільство
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Все про:НАБУ (2242) НБУ (516) Нацполіція (8930) прокуратура (2051) СБУ (5094) Антимонопольний комітет (175) ДБР (836)

 Силовики тепер мають права доступу до банківської таємниці, - Нацбанк змінив процедуру

Національний банк України змінив процедуру розкриття банківської таємниці. Тепер СБУ, ДБР, Нацполіція, НАБУ, АМКУ і прокуратура зможуть отримати до неї доступ без дозволу суду.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.

Таким чином Нацбанк привів норми збереження, використання та розкриття банківської таємниці відповідно до закону, прийнятого 31 жовтня 2019 року.

Йдеться про закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів".

"Державні органи, зазначені в пунктах 3, 3-1 і 3-2 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції щодо рахунків осіб, включно з інформацією про контрагентів, навіть якщо їхні рахунки відкриті в інших банках", - повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з текстом закону, в переліку уповноважених державних органів присутні СБУ, ДБР, Нацполіція, НАБУ, Антимонопольний комітет і органи прокуратури України.

Читайте також: Головні ризики для економіки - відсутність співпраці з МВФ і суди щодо Приватбанку, - Смолій

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173545
 
 
 Топ коментарі
 
Следующий шаг - раздать мусорам дубликаты ключей от квартир граждан. Силовики теперь имеют права доступа к банковской тайне, - Нацбанк изменил процедуру - Цензор.НЕТ 7240
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Команда зеленых ополоумела от безнаказанности. Даже в совке были вклады на предъявителя, которые и КГБ не трогали
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Силовики теперь имеют права доступа к банковской тайне, - Нацбанк изменил процедуру
Теперь СБУ, ГБР, Нацполиция, НАБУ, АМКУ и прокуратура смогут получить к ней доступ без разрешения суда.

Понеслось. Силовики теперь имеют права доступа к банковской тайне, - Нацбанк изменил процедуру - Цензор.НЕТ 6062
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ну будет нарид больше в кэше теперь держать.....
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в смысле - он и так держал под матрасом в основном, а теперь....
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а зверху цеглу покладе, а державі - член
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Придумають новий закон про регулярні інспекції (тобто обшуки) у кожного... окрім ВІП-персон, звичайно.
Для цього сміття матимуть копії ключів, щоб у будь-який момент заходити до житла.
За встановлення замків без реєстрації - у буцигарню.
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так все для этого делается, банковскую тайну раскрыли, работодателям жизнь облегчили. Будут теперь рабы за черный нал горбатиться. А откуда пенсии и прочая социалка возьмется - хер его знает?
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а им похрен
активные и имеющие возможность сваливают, обслуга остаётся
жлобьё, с замашками феодалов без признаков ума, у власти рулит уже давно, сменяя друг дружку
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Обслуга тоже хоть что-то уметь должна. Иначе какой в ней смысл. Больше беды наделает. Хотя... У нас пока гром не грянет...
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Руки прочь от слепого траста! Все что нажито непосильным трудом, все погибло... (с)
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Ідіоте, ти зараз стоїш посеред пожежі, що знищує весь дім (разом з твоєю ж квартирою) і зловтішаєшся - "урряяяя, у бьівшего управдома все сгорит!!!"
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Даже удивляюсь,насколько тролли от Мендель не креативны! Выглядит так,словно этих троллей в начальной школе понабирали.
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А якщо подивитися на отого багатонікового повторушку "не я а ты" - схоже, набирають навіть в допоміжних шкілах для розумово відсталих...
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Зеленський будує свою власну РФ, чи це кроки по підготовці до інтеграції?
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это щото среднее
"наша" ылита всегда с завистью смотрит на возможности рашистской в плане контроля над холопами, но выходит лайт-версия
нарид не тот, пока что....
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Команда зеленых ополоумела от безнаказанности. Даже в совке были вклады на предъявителя, которые и КГБ не трогали
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а вони видно""с цепи сорвались"...тут явно хтось таку муйню їм підказує...щоб народ "вибухнув"...
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Давно були таке припущення - вони цілеспрямовано доведуть до вибуху та збройного повстання... і запросять сюди війська РФ (та ОРДЛО) для придушення... із подальшою інтеграцією до Моржовії, ясна річ.
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Торгуете через Интернет? Скидываете деньги на карту физлица? Тогда мы идем к вам, налоговые уклонисты
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относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов". Источник: https://censor.net.ua/n3173545.боты читайте шо написано,а не просто срите,парад дегенератов а не форум
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це відмазка зейло рогате!! усіх ви виродки стригти хочете, Смереці вже готові зебобов прийняти...
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Смішне ти теля,не репетуй,спочатку зроби,потім *****,телепень.
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Следующий шаг - раздать мусорам дубликаты ключей от квартир граждан. Силовики теперь имеют права доступа к банковской тайне, - Нацбанк изменил процедуру - Цензор.НЕТ 7240
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Крок після цього - надати право фізично знищувати громадян без суду та слідства за наказом органів Зе-влади.
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Мляяяяяяя...
Яка там рашка, яка КНДР... "Слуги" скоро переплюнуть ІГІЛ
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здається цей закон стосується самих депутатів ВР Силовики тепер мають права доступу до банківської таємниці, - Нацбанк змінив процедуру - Цензор.НЕТ 3605
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А не за это они эти граждане голосовали ?
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Не волнуйся них столько прав ворвутся к тебе в квартиру обчистят и 5 лет судиться чтоб что то вернуть вспомни как они ювелирку бомбанули на сколько лимонов и что восстановились на работах нет в стран законов а эти дальше все под нож пускают
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Разве не за это народец 73 % быдла голосовало ? Кушайте ! Я уже не раз писал , гопники дорвались к власти , то ли еще будет ! Слава Зе и зебилам ! Хахаха , а я в Дании !
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Подозреваю, что большинству украинцев пофиг - там вкладов только на бесплатный гроб и водку попу.
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Та не кажіть. Усі мешкаємо за рискою зубожіння і як ялини стать вареника, так і їмо (іноді на свята картоплю та зітхання). Сьогодні на праці пиляй чай мінімальної фортеці, бо один пакетик наполягали 10 разів на всю команду.
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я ж не говорю, как ты ешь. А как ты живешь. В Украине и бомжи неплохо кушают. Правда, могло все быть значительно лучше, но у нас/вас государство шиворот-навыворот.
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...тобто більше нічого в моєму коменті не здивувало?
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нет, кроме того, что ты как всегда дурью страдаешь. Если бы первый раз - обратил бы внимание. А так - что с тебя взять кроме анализов, и те плохие.
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Аналізи - то по твоїй частині. За хамством впізнаю 73%.
Як там зелена мочеча, очі не пече?
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ты же сам хамло редкостное. С чего бы мне пекло что-то? Что-то изменилось?
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А, "нічого не змінилося"... все норм, сеча працює Силовики тепер мають права доступу до банківської таємниці, - Нацбанк змінив процедуру - Цензор.НЕТ 8117
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Кацапе, нам вкотре кажуть що ти спалився. лише ти, дурню, про це не здогадуєшся.
Пшло Nach Osten - у спам. Чи ти як їжак-птах гордий? поки не даси копняка - не полетиш?
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У всех моих знакомых,связанными с офлайн или онлайн продажами-уже пол года как хреново идут дела.
Видимо этот закон,подтолкнёт ещё пару десятков тысяч граждан Украины,уехать в Польшу или Германию.
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А, не, вот Гончарук понавыдает по полтора лимона - можно будет колядовать через банки. Новый рекет. Правильне решение, своевременное.
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относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов". Источник: https://censor.net.ua/n3173545
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Скоро пенсионеров начнут шерстить,ведь в стране остались в основном пенсионеры,неудачники и коррумпированные чиновники всех уровней.
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ну то теперь немногочисленные банки УКРАИНЫ останутся без вкладов...) да здравствует економика стрины...УКРАИНА...а то как иначе то...в мире же во всём точна так жеж...чё мы как идиоты то от мира то атстаёма...а...вперде товарисчи вперде...)))
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эт я к тому что не хрен выдумывать то что уже давным давно изобретено и работает...а делать всё через анальное отверстие в течении последних ста с чем то лет...уже под..надоело как то...люди в округ не идиоты...они просто сцыкуны...но и это в конце концов пройдёт...и это будет для кого то сюрпайз...правда неприятный очень...)
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зато СН -"молоді,енергійні та все зможуть"...країну "валять" з усієї сили...як ТЕРМІТИ... Силовики тепер мають права доступу до банківської таємниці, - Нацбанк змінив процедуру - Цензор.НЕТ 9820
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Банківська таємниця - це фундаментальна основа ринкової економіки. Саме завдяки банківській таємниці США та Європа досягли свого рівня розвитку. Відкриття банківської таємниці ставить хрест на перспективі економічного розвитку України.
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цікаво-а де тепер свої статки "ховатимуть" слуги народу...?!
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Не переживайте. Хто насмілиться торкнутися пейсатих обраної касти?
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включая информацию о контрагентах даже если их счета открыты в других банках"- к чему бы такая формулировка? А к тому что приват банк может проанализировать обороты любого счета в другом банке с 10% погрешности. Вся суть в том, что из-за массовости платежей ПриватБанка они могут оперировать данными как бигдатой. Теперь это удобный инструмент на службе у силовиков. И никаких упоминаний о необходимости указать номера в ердр... Нацбанк просто окуел.
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Ничего, если есть желание, можно оформить карточку любого польского банка, привязать ее к
системе PayPal и положить ..уй на нацбанк и полицию.
Только дебилы могут считать что затягивание гаек это выход.
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сейчас уже вводят единую фин. систему в ЕС, и каждого нерезидента поляки сольют нашим налоговикам в течение 1 минуты. Так что это не выход.
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Поляки сольют только в случае официального запроса: в связи с расследованием того то и. того то, просим предоставить то то и то то.
А не от фонаря.
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Знищення країни продовжується в турборежимі
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в Китай -короновірус.а у нас-зевірус...поки без жертв...
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не считая 73% зараженных))но это уже отработанный материал,можно списывать в утиль))
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Тільки оті 73% подібні до туалетного паперу і презервативів. Їх використали, а вони мріють що їх виперуть і покладуть на батарею сушитися.
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впечатляет коммерческая деятельность "успешного бiзнесмена зе" и его "фирм". ни копейки в бюджет - все в офшор. ну и шо вы теперь скажете за "диктаторские законы" януковича?
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деньги из банковских счетов уйдут в тень, прямой путь к коррупции.
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не знаю що там думають закордонні інвестори ...а от наші тепер точно в Україну не інвестуватимуть... Силовики тепер мають права доступу до банківської таємниці, - Нацбанк змінив процедуру - Цензор.НЕТ 5706 влада одне каже - інше робить...Браво!!!
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73% - наголосували, щоб вам повилазило?
Вам скоро скажуть - "ну чавой-та делать, инвестиций нетути, на мировой арене обосрамшись, все плохо - один нам путь, ракообразно ползти к п*тину на поклон, авось пригреет дураков..."

Чи вам, бидлота всрата, цього й хотілося?!
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ты знаешь, бедным всегда хочется, чтобы все было справедливо, и поэтому они хотят, чтобы богатые стали беднее. А поскольку бедных больше - то общественное мнение всегда против богатых. Но зато все равно случается ровно наоборот - бедные стают беднее, а богатые - богаче.
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Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 февраля 2020 года составили 12,07 млрд грн, сократившись за месяц на 5,5 млрд грн или на 31%.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173446
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а "далі буде"...тут точно більше одного сроку й сидіти не треба...маладая ******* скаже-"усё уже украдено до нас"... і винні будуть як завжди-"папереднікі"...
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Порохоботы читают текст только методичек, и орут зрада
===относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов"===
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Родной, ничего не стоит в агентурной сообщении указать, что ты неоднократно упоминал про общий бизнес с мером задрипинска. По банку у мера с тобой никаких дел не оказалось, но нужно проверить, может ты по банку с его женой или сыном трешь шкуры)))
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А интересно, действие этого закона на Оман распространяется?)))
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Криворізька гопота дорвалася до влади. Силовики тепер мають права доступу до банківської таємниці, - Нацбанк змінив процедуру - Цензор.НЕТ 3837

А шо, дєвачкам-Зебілочкам подобається.
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Та уже давно всем известно где судьи деньги прячут, в банках, только трех литровых, на огородах.
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