 Майже 40% українців заявили, що є парафіянами ПЦУ, - дослідження

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в опитуванні, проведеному Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка, опублікованому 3 лютого.
Ще 20,7% опитаних назвали себе парафіянами Української православної церкви (Московського патріархату), очолюваної митрополитом Онуфрієм.
На запитання, до якого віросповідання ви належите, 9,8% респондентів відповіли, що є греко-католиками, 1,4% - римо-католиками, 0,9% - протестантами, 0,1% - іудеями.
Іслам не вибрав ніхто з опитаних. Інше віросповідання назвали 1,5% респондентів, а 4,5% заявили, що належать до християн без визначення конфесії. Не релігійними себе назвали 22,5% опитаних.
Опитування проводилося з 24 по 28 січня 2020 року. В рамках дослідження було опитано 2003 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій Криму і Донбасу, за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,24% з імовірністю 0,95.
І снєгу нєтуті, чьтоп в тазік набрать, да?
«Станом на травень 2019 79 % відсотків українців вважали себе православними, при цьому найбільше (49 % опитаних) вважають себе вірянами Православної церкви України. До УПЦ (МП) зараховують себе 16 % українців, а 14 % православних українців не визначились із конкретною юрисдикцією.[5]»
ты бы лучше правду в гохране поискал...500 лет некоторые документы хранятся,и никто о них не знает.а особенно период 20 века.
А ето Украіна дєтка. Страна крєщьоная 1200 лєт тому назад.
Ето РУСЬ, а нє роССИЯ. (проверь сколько одинакових букв в названіі етіх стран?)
http://kavkazcenter.com/russ/content/2020/02/03/118750/kitajskij-koronavirus---eto-biologicheskoe-oruzhie--situatsiya-ukhudshaetsya--.shtml
смерть 3-5 відсотків населення України,в тому числі половина пенсіонерів-це коли ще буде..
Священнослужителям не следует освящать оружие массового поражения, решили в пятницу на специальной комиссии по церковному праву, о которой рассказал заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
По итогам комиссии был составлен проект документа, который будет регулировать освящение оружия.
"Необходимость в появлении подобного документа была обусловлена новыми реалиями, поскольку "с некоторыми видами вооружений Церковь в принципе не встречалась до ХХ века и скорее даже его второй половины", - рассказал епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
По его словам "можно говорить о благословении воина на несение воинской службы, на защиту Отечества. При совершении соответствующего последования благословляется и личное оружие, причем именно потому, что оно связано с тем, кому преподается благословение. По этой же причине не должно освящаться оружие массового поражения и не личное оружие", - написал епископ в своем Telegram-канале.
Факт тот, что Украина теперь имеет свою церковь, а не придаток к московской гундяевщине
головне щоб вони з космосу Землю не освятили, а то буде всім гаплик, па - рускі всі народи заговорять
Прихожанами Православной церкви Украины, возглавляемой митрополитом Епифанием, себя СЧИТАЮТ 38,6% украинцев.
Пока считают, а потом постепенно и станут прихожанами ПЦУ.
И потом УПЦ МП юридически в Украине уже не существует. А Есть только РПЦ
- рядовым монахом усердною молитвою и строгим постом свершал духовное подвижничество аж 16 дней;
- молитвенный подвиг в чине иеродиакона вершил целых 14 дней;
- на долгих 1 месяц 25 дней продлилось служение в чине иеромонаха;
- бесконечные 1 год 7 месяцев 6 дней влачилось служение в чине архимандрита;
- аж на 2 года 3 месяца 3 дня затянулось служение в чине епископа;
- чуть бодрее пролетели 1 год 5 месяцев 5 дней в чине архиепископа;
- и уже 6-ой год как митрополит.
Неужели не нашлось настоящего попа с солидным стажем и с покладистой бородой, шо рукоположили проворного хитрожопого Ботвинника?
безмозглые выбирают веру, а умные выбирают разум!