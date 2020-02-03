 Майже 40% українців заявили, що є парафіянами ПЦУ, - дослідження

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в опитуванні, проведеному Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка, опублікованому 3 лютого.

Ще 20,7% опитаних назвали себе парафіянами Української православної церкви (Московського патріархату), очолюваної митрополитом Онуфрієм.

На запитання, до якого віросповідання ви належите, 9,8% респондентів відповіли, що є греко-католиками, 1,4% - римо-католиками, 0,9% - протестантами, 0,1% - іудеями.

Іслам не вибрав ніхто з опитаних. Інше віросповідання назвали 1,5% респондентів, а 4,5% заявили, що належать до християн без визначення конфесії. Не релігійними себе назвали 22,5% опитаних.

Опитування проводилося з 24 по 28 січня 2020 року. В рамках дослідження було опитано 2003 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій Криму і Донбасу, за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,24% з імовірністю 0,95.

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