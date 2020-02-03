EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події
  9351  89
Матеріали за темою:
Все про:арешт (1064) Крим (7159)

 Окупанти заарештували директора кримського зоопарку Зубкова, який підтримував захоплення півострова Росією

Зубкова відправили за ґрати через скарги російської туристки, яку в його зоопарку позаминулого літа вкусив лев. Директор зоопарку стверджує, що жінка була п'яна і сама чіплялася до тварини.

Рішення про арешт прийняв окупаційний Білогірський районний "суд", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії". Олега Зубкова відправили в СІЗО на 2 місяці.

"У зв'язку з неявкою Зубкова на суд 20 січня суддя винесла рішення про його арешт на два місяці, оскільки є побоювання, що він виїде за кордон", - повідомили в пресслужбі "суду".

На директора зоопарку одягли наручники і відвели в поліцейську дільницю. Син уже відвіз речі Зубкову.

За словами адвокатів, вони працюватимуть, щоб Зубкова відпустили достроково.

Читайте також: "Українсько-татарський півострів", - сканворд у газеті окупаційного "уряду" Криму викликав скандал

У липні 2018 року повідомлялося, що лев вкусив туристку Ольгу Соломіну в сафарі-парку "Тайган". За словами жінки, в момент нападу хижака директор "Тайгану" Олег Зубков був поруч, але "не зміг відразу втихомирити своїх тварин".

Сам Зубков стверджує, що Соломіна була в нетверезому стані і "тіпала лева за гриву", через що він її і вкусив.

Пізніше повідомлялося, що Росспоживнагляд провів перевірку через інцидент, але жодних порушень не виявив.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туреччина не визнає незаконну анексію Криму, - Ердоган

У кримського бізнесмена Олега Зубкова, який у 2014 році підтримав окупацію півострова Росією, - тривалий конфлікт з окупаційною владою. Олег Зубков стверджує, що впродовж п'яти років не може оформити документи на земельні ділянки, на яких розташована його власність.

За роки окупації Криму Зубков відвідав понад 500 судових засідань, пов'язаних із численними штрафами і звинуваченнями на його адресу з боку окупаційної влади.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173543
 
   
 Топ коментарі
 
Это тот крендель который собирался натравливать своих львов и тигров , на биндеровцев . ?? Оккупанты арестовали директора крымского зоопарка Зубкова, поддерживавшего захват полуострова Россией - Цензор.НЕТ 5717 .Дозвизделся !!
 показати весь коментар
 
Я за историей этого чела волей-неволей наблюдал - рассейские фашистики очень плакались по поводу того, что этого придурка прессовали, причём не первый месяц. Теперь финал закономерн. Этот идиот думал, что Крым для улучшения частного предпринимательства аборигенов отжали. Гы-гы.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ой, та нет проблем, щас Зеля его спасёт
 показати весь коментар
 
 
Обменяет на собаку по формуле "Доберман+". Оккупанты арестовали директора крымского зоопарка Зубкова, поддерживавшего захват полуострова Россией - Цензор.НЕТ 9938
 показати весь коментар
 
 
В Белгороде мужик решил эпично выпилиться и повесился прямо на поклонном памятнике-кресте. Фото как иллюстрация к России

Оккупанты арестовали директора крымского зоопарка Зубкова, поддерживавшего захват полуострова Россией - Цензор.НЕТ 9623
 показати весь коментар
 
 
"І вже тринадцятий апостол
З петлі показує язик...."
Б.Олійник

Зубкову із його ТигрЮлею присвячується
 показати весь коментар
 
 
не пес, а лев Оккупанты арестовали директора крымского зоопарка Зубкова, поддерживавшего захват полуострова Россией - Цензор.НЕТ 5727

скормят его же львам под улюлюканье #крымнашей
 показати весь коментар
 
 
Сто пудово Юлина Тигрюля укусила,что кацапы так лютуют!
 показати весь коментар
 
 
Е ні. Пропоную заарештованого посадити в клітку не з левам, а з гаврилами.Це буде довге і справедливе покарання для **********-ватніків. І ще обов'язково показувати це па тєлєку тим же сєпарам-ватнікам.
 показати весь коментар
 
 


Alex Belenky
А знаете ли вы, что все кошки, живущие в России, родились при Путине?

Оккупанты арестовали директора крымского зоопарка Зубкова, поддерживавшего захват полуострова Россией - Цензор.НЕТ 8872
 показати весь коментар
 
 
враховуючи кількість двійників, скоро усі кацапи будуть народжені при *******.
 показати весь коментар
 
 
и еще будут рождаться до 12-го колена.

и это хорошо - при Путине раше никогда не стать мировой державой.
ее участь - региональный гопник Оккупанты арестовали директора крымского зоопарка Зубкова, поддерживавшего захват полуострова Россией - Цензор.НЕТ 1343
 показати весь коментар
 
 
Я больше скажу, вся росийская молодежь не знала никого кроме *****. Ето же даже не известно есть ли жизнь без Пыни.
 показати весь коментар
 
 
Это тот крендель который собирался натравливать своих львов и тигров , на биндеровцев . ?? Оккупанты арестовали директора крымского зоопарка Зубкова, поддерживавшего захват полуострова Россией - Цензор.НЕТ 5717 .Дозвизделся !!
 показати весь коментар
 
 
Тот самый! Теперь себе локти кусает, волосья рвет во всех местах, за яйца щиплет плоскогубцами и орет: "Чего же мне, дебилу, не жилось при Украине???"
 показати весь коментар
 
 
Вроде ето падло хочет выехать в Европу по украинскому паспорту
 показати весь коментар
 
 
Я за историей этого чела волей-неволей наблюдал - рассейские фашистики очень плакались по поводу того, что этого придурка прессовали, причём не первый месяц. Теперь финал закономерн. Этот идиот думал, что Крым для улучшения частного предпринимательства аборигенов отжали. Гы-гы.
 показати весь коментар
 
 
Я знаю про нього завдяки Антизомбі)))
Це ж він надав автобуси для провокації. Напис "Парк львов" з правильного ракурсу перетворився на "львов". Ряжені опудала на камеру начебто стріляли в кацапських вояк (з гранатометів, які на озброєнні лише в фсб). І на основі цього відео совфед одностайно проголосував за військове вторгнення в Україну.
 показати весь коментар
 
 
Прямо ошибся совфед.

Если узнает переголосует обратно.
 показати весь коментар
 
Там не має грифу «Вашингтонського обкому».
Кассаби моляться на нього.

 показати весь коментар
 
 
Интересно наша новая власть даст днепровскую воду на о. Крым?
 показати весь коментар
 
 
так, вони це вже закидали. Реакція негативна, чекають коли зможуть зломати патріотів.
 показати весь коментар
 
 
зачем им с Днепра вода? У них море под боком Окупанти заарештували директора кримського зоопарку Зубкова, який підтримував захоплення півострова Росією - Цензор.НЕТ 8824
 показати весь коментар
 
 
От морской воды на животе соль выступает Окупанти заарештували директора кримського зоопарку Зубкова, який підтримував захоплення півострова Росією - Цензор.НЕТ 6194
 показати весь коментар
 
 
невинаватая ана - эта настойка баярышника !!!
 показати весь коментар
 
 
Бабки продажные хотели быть похоронены на России ( Крым),а будут похоронены на обычной военной базе Оккупанты арестовали директора крымского зоопарка Зубкова, поддерживавшего захват полуострова Россией - Цензор.НЕТ 8126
 показати весь коментар
 
 
Если б отпустили животных, в этой истории было бы прекрасно все!
 показати весь коментар
 
 
было бы еще прикольнее, если бы он попросил полит. убежища в Украине Окупанти заарештували директора кримського зоопарку Зубкова, який підтримував захоплення півострова Росією - Цензор.НЕТ 8608
 показати весь коментар
 
Аби йому відбили нирки і розірвали пляшкою анус.
 показати весь коментар
 
 
« На польты пойдут. Они из них белок делать будут». (с) ( Собачье сердце )
 показати весь коментар
 
 
І ще одна хороша новина:
«Тільки що спільна комісія у складі конструкторів ХКБМ, представників Міністерства оборони та Військогового представництва МОУ завершили перевірку усіх БТР-4Е, які буди передані «Укроборонпрмом» в кінці минулого року і знаходяться у розпорядженні військової частини.
За результатами перевірки жодних дефектів, у тому числі непроварів, тріщин та несплавлень не було знайдено. Уся поставлена техніка повністю відповідає технічній документації.
Як повідомлялося, раніше директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець написав, що «Лозовський ковальсько-механічний завод» поставив на ХКБМ три перших корпуси для виготовлення БТР-4 нової партії, але вони прийшли з браком. Згурець заявив, що через «неякісне зварювання» і «тріщини, які ховаються під фарбою» броню легко можна пробити..»
 показати весь коментар
 
 
Уважніше переглянь попередні повідомлення по цій темі , бо мустафа такого наваяє .
 показати весь коментар
 
Что и требовалось доказать. Крымская земля нужно Рашке только под военные базы и для расквартирования военных и чекистов.
 показати весь коментар
 
 
У крымского бизнесмена Олега Зубкова, в 2014 году поддержавшего оккупацию полуострова Россией, - затянувшийся конфликт с оккупационными властями. Олег Зубков утверждает, что в течение пяти лет не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность.
За годы оккупации Крыма Зубков посетил более 500 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны оккупационных властей.Источник: https://censor.net.ua/n3173543
У Зубкова - был большой зуб на украинских чиновников - коррупционеров ....
Эму по русскому ТВ наврали про кристально честных русских чиновниках во главе с Путиным ...
Оказалось - там чинуши в десяток разов наглее и грошелюбние ...

 показати весь коментар
 
 
теперь зе предложит кацапоидам поменять "патриота"на какого нибудь пленноно моторылу .вызволит и советником к себе назначит там уважают вату
 показати весь коментар
 
 
удачной посадки тебе..желательно на стеклянный аэродром имени шампанского
 показати весь коментар
 
 
львы, просто дуреют, от смрада, руссотуристок, лапы отказывают, еле челюсти работают. Лев укусил...полный аут. Если бы, ее, лев укусил, то в дяревню, под таганрогом, только скрепные портки, с портретом пуйла, на ж..е и уехали бы. Скорее, ее, какой-то, Коля Челябинский грызанул, перепутав целлюлитный зад, с родной репой, на заднем дворе.
 показати весь коментар
 
 
Ни чуть не жалко этого Зубкова. Он понаехал в Крым из Курска, а когда началась интервенция русских, всячески помогал "самообороне", ряженым кизякам и прочим тварям. Хотел "русскиий мир" - получай. А когда станет невмоготу - доставай украинский паспорт из схрона и проси Зеленского, чтобы тебя, мерзавца, обменяли...
 показати весь коментар
 
 
Пам'ятаю, як він одразу після окупації Криму бідкався, що у нього тваринки гинуть, землю відбирають, та і вапше камені з неба посипались. Окупанти заарештували директора кримського зоопарку Зубкова, який підтримував захоплення півострова Росією - Цензор.НЕТ 9439
 показати весь коментар
 
 
лев красава!.. ну чистый биндеравец!..
во-первых: покусал кацапку ))
во-вторых: отправил Зубкова за решетку..

 показати весь коментар
 
 
Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка!
 показати весь коментар
 
 
На высоте 2345 метров над уровнем моря отца Федора укусил орел...
 показати весь коментар
 
 
Мда. Премия Дарвина. Так и хочется повторить известную фразу грустной лошади *****...
 показати весь коментар
 
 
Страданиями удовлетворен! Наконец то дождались камней с неба!
 показати весь коментар
 
 
Самое прикольное, что он писал письма Путину, когда его начали щемить: я крымчанин, который родился в России, всячески содействовал возврату Крыма ...
 показати весь коментар
 
 
Да и заголовок неправильный,не "Оккупанты арестовали директора Крымского зоопарка" а "Оккупанты арестовали сепаратиста,директора Крымского зоопарка"
 показати весь коментар
 
 
*....покусал*. Взял бы сразу и сожрал нахер дуру! Кто бы искал.
 показати весь коментар
 
 
Этот кацап за пять лет ходил 500 раз на судебные заседания, то есть два раза в неделю ему надо было бросить все и ехать в суд !

Браво, зоофил гребаный, насладись своей рашкой сполна!
 показати весь коментар
 
 
он куда-то собирался вывезти оба зоопарка.А увезли его.
 показати весь коментар
 
Если хто не помнит, єтот кадр слабім манием руки отправлял свои частніе автобусі в Симферополь, на которіх якобі из франковщині и ривного приехали циничніе биндері воспитівать крімчан, єти крімские ушльопки-массовики бегали по городу и изображали вуек з полонин, біло єто зимой 2013 года, а тєпєрь вот Льова кацапов кусаеть, небось чует он шо враги єто и мяса не докладівать стали...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору