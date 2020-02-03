 Окупанти заарештували директора кримського зоопарку Зубкова, який підтримував захоплення півострова Росією

Рішення про арешт прийняв окупаційний Білогірський районний "суд", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії". Олега Зубкова відправили в СІЗО на 2 місяці.

"У зв'язку з неявкою Зубкова на суд 20 січня суддя винесла рішення про його арешт на два місяці, оскільки є побоювання, що він виїде за кордон", - повідомили в пресслужбі "суду".

На директора зоопарку одягли наручники і відвели в поліцейську дільницю. Син уже відвіз речі Зубкову.

За словами адвокатів, вони працюватимуть, щоб Зубкова відпустили достроково.

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У липні 2018 року повідомлялося, що лев вкусив туристку Ольгу Соломіну в сафарі-парку "Тайган". За словами жінки, в момент нападу хижака директор "Тайгану" Олег Зубков був поруч, але "не зміг відразу втихомирити своїх тварин".

Сам Зубков стверджує, що Соломіна була в нетверезому стані і "тіпала лева за гриву", через що він її і вкусив.

Пізніше повідомлялося, що Росспоживнагляд провів перевірку через інцидент, але жодних порушень не виявив.

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У кримського бізнесмена Олега Зубкова, який у 2014 році підтримав окупацію півострова Росією, - тривалий конфлікт з окупаційною владою. Олег Зубков стверджує, що впродовж п'яти років не може оформити документи на земельні ділянки, на яких розташована його власність.

За роки окупації Криму Зубков відвідав понад 500 судових засідань, пов'язаних із численними штрафами і звинуваченнями на його адресу з боку окупаційної влади.