 Окупанти заарештували директора кримського зоопарку Зубкова, який підтримував захоплення півострова Росією

Рішення про арешт прийняв окупаційний Білогірський районний "суд", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії". Олега Зубкова відправили в СІЗО на 2 місяці.
"У зв'язку з неявкою Зубкова на суд 20 січня суддя винесла рішення про його арешт на два місяці, оскільки є побоювання, що він виїде за кордон", - повідомили в пресслужбі "суду".
На директора зоопарку одягли наручники і відвели в поліцейську дільницю. Син уже відвіз речі Зубкову.
За словами адвокатів, вони працюватимуть, щоб Зубкова відпустили достроково.
У липні 2018 року повідомлялося, що лев вкусив туристку Ольгу Соломіну в сафарі-парку "Тайган". За словами жінки, в момент нападу хижака директор "Тайгану" Олег Зубков був поруч, але "не зміг відразу втихомирити своїх тварин".
Сам Зубков стверджує, що Соломіна була в нетверезому стані і "тіпала лева за гриву", через що він її і вкусив.
Пізніше повідомлялося, що Росспоживнагляд провів перевірку через інцидент, але жодних порушень не виявив.
У кримського бізнесмена Олега Зубкова, який у 2014 році підтримав окупацію півострова Росією, - тривалий конфлікт з окупаційною владою. Олег Зубков стверджує, що впродовж п'яти років не може оформити документи на земельні ділянки, на яких розташована його власність.
За роки окупації Криму Зубков відвідав понад 500 судових засідань, пов'язаних із численними штрафами і звинуваченнями на його адресу з боку окупаційної влади.
З петлі показує язик...."
Б.Олійник
Зубкову із його ТигрЮлею присвячується
скормят его же львам под улюлюканье #крымнашей
Лев укусил.
Alex Belenky
А знаете ли вы, что все кошки, живущие в России, родились при Путине?
и это хорошо - при Путине раше никогда не стать мировой державой.
ее участь - региональный гопник
Це ж він надав автобуси для провокації. Напис "Парк львов" з правильного ракурсу перетворився на "львов". Ряжені опудала на камеру начебто стріляли в кацапських вояк (з гранатометів, які на озброєнні лише в фсб). І на основі цього відео совфед одностайно проголосував за військове вторгнення в Україну.
Если узнает переголосует обратно.
Кассаби моляться на нього.
«Тільки що спільна комісія у складі конструкторів ХКБМ, представників Міністерства оборони та Військогового представництва МОУ завершили перевірку усіх БТР-4Е, які буди передані «Укроборонпрмом» в кінці минулого року і знаходяться у розпорядженні військової частини.
За результатами перевірки жодних дефектів, у тому числі непроварів, тріщин та несплавлень не було знайдено. Уся поставлена техніка повністю відповідає технічній документації.
Як повідомлялося, раніше директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець написав, що «Лозовський ковальсько-механічний завод» поставив на ХКБМ три перших корпуси для виготовлення БТР-4 нової партії, але вони прийшли з браком. Згурець заявив, що через «неякісне зварювання» і «тріщини, які ховаються під фарбою» броню легко можна пробити..»
За годы оккупации Крыма Зубков посетил более 500 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны оккупационных властей.Источник: https://censor.net.ua/n3173543
У Зубкова - был большой зуб на украинских чиновников - коррупционеров ....
Эму по русскому ТВ наврали про кристально честных русских чиновниках во главе с Путиным ...
Оказалось - там чинуши в десяток разов наглее и грошелюбние ...
во-первых: покусал кацапку ))
во-вторых: отправил Зубкова за решетку..
Браво, зоофил гребаный, насладись своей рашкой сполна!