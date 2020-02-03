 За місяць у Києві зареєстрували 3 тисячі випадків домашнього насильства, - КМДА

Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

За її словами, у цій статистиці враховано дані поліції, районних соціальних служб та Київського міського центру по роботі з жінками - загалом таких звернень у січні було 3336.

"Найбільше звернень надійшло в Дарницькому районі (305), найменше - у Печерському (18)", - сказала чиновниця.

Хонда розповіла, що поліція отримала 1689 звернень щодо домашнього насильства, з яких підтвердилися 1171.

"Правоохоронці винесли 351 терміновий заборонний припис, який забороняє кривдникові наближатися до потерпілої особі або перебувати в одному місці на термін до 10 діб. Також складено 479 протоколів проти кривдників", - сказано в повідомленні КМДА.

Центр по роботі з жінками отримав 315 звернень щодо домашнього насильства. З них від жінок надійшло 300, а від чоловіків - 15.

"Також у Києві зафіксовано 36 випадків домашнього насильства над дітьми. Шістьох кривдників спрямовано для проходження корекційних програм", - сказала Хонда.

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