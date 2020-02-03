EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події, Київські новини
  990  12
Все про:КМДА (762) насилля (119)

 За місяць у Києві зареєстрували 3 тисячі випадків домашнього насильства, - КМДА

Впродовж січня 2020 у Києві зафіксували понад 3,3 тисячі звернень за фактами домашнього насильства.

Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

За її словами, у цій статистиці враховано дані поліції, районних соціальних служб та Київського міського центру по роботі з жінками - загалом таких звернень у січні було 3336.

"Найбільше звернень надійшло в Дарницькому районі (305), найменше - у Печерському (18)", - сказала чиновниця.

Хонда розповіла, що поліція отримала 1689 звернень щодо домашнього насильства, з яких підтвердилися 1171.

"Правоохоронці винесли 351 терміновий заборонний припис, який забороняє кривдникові наближатися до потерпілої особі або перебувати в одному місці на термін до 10 діб. Також складено 479 протоколів проти кривдників", - сказано в повідомленні КМДА.

Центр по роботі з жінками отримав 315 звернень щодо домашнього насильства. З них від жінок надійшло 300, а від чоловіків - 15.

"Також у Києві зафіксовано 36 випадків домашнього насильства над дітьми. Шістьох кривдників спрямовано для проходження корекційних програм", - сказала Хонда.

Читайте також: Перспективи ратифікації Радою Стамбульської конвенції про запобігання насильству щодо жінок дуже низькі, - Корнієнко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173541
 
 
 Топ коментарі
 
За насилие над детьми лишал бы родительских прав.
А вот с насилием над одним из супругов должны работать специалисты, трудно вынести когда тебе все время, каждый день говорят, а тому ли я дала, у других муж, как муж, а ты ЧМО меня на Мальдивы ни разу не отправил.
Маємо те, що маємо.
Довгих вам років життя хлопці!!!
 показати весь коментар
 
Спасибо переселенцам с дамбаса, что сделали для Киева новую рекордную статистику. Скоро еще и тамженашилюди на днрбляхах приедут наводить порядок как у них в Даунецке
 показати весь коментар
 
рюська хромосама бьет значит любит!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Спасибо переселенцам с дамбаса, что сделали для Киева новую рекордную статистику. Скоро еще и тамженашилюди на днрбляхах приедут наводить порядок как у них в Даунецке
 показати весь коментар
 
 
Если муж бьет жену, значит любит! Это очевидно!
 показати весь коментар
 
 
За насилие над детьми лишал бы родительских прав.
А вот с насилием над одним из супругов должны работать специалисты, трудно вынести когда тебе все время, каждый день говорят, а тому ли я дала, у других муж, как муж, а ты ЧМО меня на Мальдивы ни разу не отправил.
Маємо те, що маємо.
Довгих вам років життя хлопці!!!
 показати весь коментар
 
 
Ну то займи їй рот, що би не болтала...
Дітвачня,вчити вас усьому потрібно
 показати весь коментар
 
А разве то что вы говорите не подпадает про закон о домашнем насилии?
 показати весь коментар
 
А якщо жінка в 10 разів більше заробляє?
 показати весь коментар
 
 
Феминизация общества это называется . Вот когда Вова Комик говорит про то шо женщины это национальный бренд , то по всем сми стоит истеричный вой всевозможных особ от богатых содержанок до безмозглых феменисток .Зато когда любой нормальный мужик хочет шоб нормальная женщина выходила замуж только 1 раз а не 101 то там молчок , много хочут от них видите ли . За месяц в Киеве зарегистрировали 3 тысяч случаев домашнего насилия, - КГГА - Цензор.НЕТ 2673
 показати весь коментар
 


Inna Turenko@i_turenko 2 ч

Порохоботів вже назвали злочинним угрупуванням чи ні? Друзі, ознайомтеся, дуже цікаво! «Слуги» завтра ухвалюють закон, за яким зможуть садити будь-кого | Тексти для думаючих людей http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/99611/Dovichne_z_konfiskacijeju_za_zlochynnyj_vplyv_Slugy
@TextyOrgUa
 показати весь коментар
 
зареєструйте 3001 - я пошматував цибулину
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору