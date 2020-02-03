 Ми працюємо над реформами 25 годин на добу і 8 днів на тиждень, - Зеленський

Про це президент Володимир Зеленський заявив на українсько-турецькому бізнес-форумі в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Сьогодні ми втілюємо безпрецедентні реформи настільки швидко, наскільки це можливо. Ми працюємо 25 годин на добу і 8 днів на тиждень", - сказав Зеленський.

Як приклади реформ президент назвав ліквідацію адміністративних бар'єрів, розширення прав суб'єктів господарювання, діджиталізацію державотворчих процесів, приватизацію та впровадження ринку землі.

Читайте також: У Раді визначать перелік законів, які будуть перекладені англійською для інвесторів, - Стефанчук. ВIДЕО

За його словами, ці та інші реформи "втілюються нами з єдиною метою: Україну має "накрити" лавина інвестицій - як зовнішніх, так і внутрішніх".

"Я запрошую всіх до активної співпраці, щоб спільно творити нову історію успіху нашої з вами співпраці, співпраці наших держав", - додав Зеленський.

Також читайте: Зеленський - Помпео: "Ми запрошуємо американських бізнесменів інвестувати в українську інфраструктуру. У нас великі плани щодо доріг"