EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  3580  167
Все про:Зеленський (4338) інвестиції (283) Туреччина (917)

 Ми працюємо над реформами 25 годин на добу і 8 днів на тиждень, - Зеленський

Україна зараз робить "домашню роботу", виконання якої громадяни і інвестори чекали майже 20 років. Її необхідно зробити, щоб країну "накрила лавина інвестицій".

Про це президент Володимир Зеленський заявив на українсько-турецькому бізнес-форумі в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Сьогодні ми втілюємо безпрецедентні реформи настільки швидко, наскільки це можливо. Ми працюємо 25 годин на добу і 8 днів на тиждень", - сказав Зеленський.

Як приклади реформ президент назвав ліквідацію адміністративних бар'єрів, розширення прав суб'єктів господарювання, діджиталізацію державотворчих процесів, приватизацію та впровадження ринку землі.

Читайте також: У Раді визначать перелік законів, які будуть перекладені англійською для інвесторів, - Стефанчук. ВIДЕО

За його словами, ці та інші реформи "втілюються нами з єдиною метою: Україну має "накрити" лавина інвестицій - як зовнішніх, так і внутрішніх".

"Я запрошую всіх до активної співпраці, щоб спільно творити нову історію успіху нашої з вами співпраці, співпраці наших держав", - додав Зеленський.

Також читайте: Зеленський - Помпео: "Ми запрошуємо американських бізнесменів інвестувати в українську інфраструктуру. У нас великі плани щодо доріг"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173540
 
 
 Топ коментарі
 
Оно не знает даже сколько часов в сутках? Мы работаем над реформами 25 часов в сутки и 8 дней в неделю, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1929
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
А я уже как то не против и погрустить и немножко пофантазировать о своем и просто посидеть на Цензоре и тупо почитать новости без шапито или провести романтический вечер Ми працюємо над реформами 25 годин на добу і 8 днів на тиждень, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9062
 показати весь коментар
 
от бачите!
а ви кажете: нічого не робить, тільки відпочиває!
 показати весь коментар
 
Он подарил нам лишний час,и лишний день,а вы не цените президента вселенной,давайте выстрелим им из пушки,и пусть долетит на ядре до Луны.Пока его не накрыло другой волной прихода,и оно не возомнило себя мессией.
 показати весь коментар
 
Нічого в своєму житті не збудували, не здобули, а все на продаж. Таке враження, що вони на завданні. По кроково розпродати державу.
 показати весь коментар
 
 
Судя по всему, вся твоя никчемная команда, так и работает.
25 человеко-часов в сутки...

 показати весь коментар
 
 
Починається кач Зєлі зі сторони русні. Майбутня битва між Україною та Росією у вигляді ЄС та ОПЗЖ над зеленим трупом набирає більш чітких обрисів.
 показати весь коментар
 
Нема коли і відпочити в Одесі, Буковелі, Омані і т.д....
 показати весь коментар
 
 
Ударник непосильного труда на курортах.....
Шоб ты надорвался .. Мы работаем над реформами 25 часов в сутки и 8 дней в неделю, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3916
 показати весь коментар
 
 
Ми маємо справу з ознаками державної зради, - Безсмертний про заяви Єрмака
 показати весь коментар
 
 
И попытку антиконституционных действий Верховной радой и Президентом Украины, по принятию законопроекта о рынке земли - заява Виктора Шишкина, экс члена Конституционного суда и экс Головы Верховного суда Украины.
 показати весь коментар
 
 
щас Бене еще 15 лярдов денег отдадут (очередные) и иноземные инвесторы обсыплятся на Зела как спелые груши. Эта будит ни лавина, а просто цунами инвистицый. Альо, инвестары ат 100 000 000 УЕ! Вы где?. Няню будете?
 показати весь коментар
 
 
"Мы работаем над реформами 25 часов в сутки и 8 дней в неделю, - Зеленский". Якщо зелень весь час працює, то у них немає часу сходити в туалет. А я думаю звідки цей сморід ?
 показати весь коментар
 
 
Брагар получил мировое признание. P.S. Мог ли простой пес Шарик подумать, что попадет на странице крупного мирового СМИ?
Ми працюємо над реформами 25 годин на добу і 8 днів на тиждень, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4919
 показати весь коментар
 
 
чертов наркоман! сейчас полицию вызову!
 показати весь коментар
 
 
О вот Вам и лишняя хромосома вылезла а то думаю о чем это
 показати весь коментар
 
 
Бабки тырят так что дым из ушей идёт.

Зе-реформаторы: Здесь можно хорошо прибарахлиться - внукам хватит.
 показати весь коментар
 
 
Ми працюємо над реформами 25 годин на добу і 8 днів на тиждень, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3311Зеленский: Украину должна накрыть лавина иностранных инвестиций
 показати весь коментар
 
 
Мы работаем над реформами 25 часов в сутки и 8 дней в неделю, - Зеленский

А где результат, чучело?
 показати весь коментар
 
 
Они занимаются как Кива в Раде этим сутками
 показати весь коментар
 
Так работая без отдыха, мозги клинит, вот и несут ахинею про собак, про маленькие зарплаты..
 показати весь коментар
 
Практически все стратегические предприятия, входящие в структуру государственной безопасности страны. Жажда денег у этих сволочей уничтожит Украину на карте мира
 показати весь коментар
 
 
Хреново работаете, раз толку до сих пор нет. Китайцы за 10 дней больницу построили, а вы только языком трепать способны.
К тому же в сутках всего 24 часа и в неделе 7 дней. Это уточнение для тупых.
А также нужно соблюдать трудовой кодекс. Рабочий день - 8 часов.
 показати весь коментар
 
Один феодальний закон Оманський вже підписав, сьогодні. Це логічне продовження. Позбавити нарід всіх свобод. Готують країну до приходу феодала -диктатора
 показати весь коментар
 
Зелені хочуть РФ розпиляти!: МОЗ проситиме грошей із Резервного фонду на протидію коронавірусу - уже в очередь с карманами стали
 показати весь коментар
 
А для того, чтоб накрыла "лавина", обязательно нужно было разгонять тех, что уже работали?
 показати весь коментар
 
Сабаков и херащенко из опг "рошен" помогают хоть в этом?
 показати весь коментар
 


Левко Лук'яненко, jr.
«ЗеКоманда найвеличнішого лідера ********** складається на 90% з ватного лайна»
або так:
«в ЗеКоманді усі або вата, або ж ідіоти… і є ще ватні ідіоти»
 показати весь коментар
 
Весной надо идти на выборы, с вами всё ясно.
 показати весь коментар
 
Хорош брехать веры Вам 00000000 или проще зеро пинокио брехло врун сколько Вам еще эпитетов надо

Вы работает как быстрее распродать Украину реформатор хренов
что не день то зашквар
 показати весь коментар
 
Он что, не знает сколько часов в сутках и число дней в одной неделе?
 показати весь коментар
 
імітація і профанація як це було у петі
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору