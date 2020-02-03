 Ми працюємо над реформами 25 годин на добу і 8 днів на тиждень, - Зеленський

Про це президент Володимир Зеленський заявив на українсько-турецькому бізнес-форумі в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Сьогодні ми втілюємо безпрецедентні реформи настільки швидко, наскільки це можливо. Ми працюємо 25 годин на добу і 8 днів на тиждень", - сказав Зеленський.
Як приклади реформ президент назвав ліквідацію адміністративних бар'єрів, розширення прав суб'єктів господарювання, діджиталізацію державотворчих процесів, приватизацію та впровадження ринку землі.
За його словами, ці та інші реформи "втілюються нами з єдиною метою: Україну має "накрити" лавина інвестицій - як зовнішніх, так і внутрішніх".
"Я запрошую всіх до активної співпраці, щоб спільно творити нову історію успіху нашої з вами співпраці, співпраці наших держав", - додав Зеленський.
а ви кажете: нічого не робить, тільки відпочиває!
25 человеко-часов в сутки...
Шоб ты надорвался ..
Зе-реформаторы: Здесь можно хорошо прибарахлиться - внукам хватит.
А где результат, чучело?
К тому же в сутках всего 24 часа и в неделе 7 дней. Это уточнение для тупых.
А также нужно соблюдать трудовой кодекс. Рабочий день - 8 часов.
Левко Лук'яненко, jr.
«ЗеКоманда найвеличнішого лідера ********** складається на 90% з ватного лайна»
або так:
«в ЗеКоманді усі або вата, або ж ідіоти… і є ще ватні ідіоти»
Вы работает как быстрее распродать Украину реформатор хренов
что не день то зашквар