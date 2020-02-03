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 У госпіталізованих у Києві не знайшли коронавірусу, - МОЗ

У двох киян, госпіталізованих зі скаргами на ГРВІ після поїздки в Китай, не виявили коронавірусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"За результатами медичного огляду і консультацій 2 пацієнтів, що перебувають в Олександрівській лікарні Києва, не було встановлено підозри на інфекцію, викликану 2019 nCoV. Лабораторні дослідження тривають для встановлення етіології", - сказано в повідомленні.

Підозру на коронавірус відхилили і ще у трьох українців, які повернулися з Китаю, їм поставили діагноз "аденовірусна інфекція", додали в МОЗ.

Також читайте: Тест-системи для виявлення коронавірусу будуть в Україні наступного тижня, - МОЗ

Раніше пресслужба міністерства повідомила, що 1 лютого в аеропорт Бориспіль звернулися двоє українців, які прибули з Китаю. Їх госпіталізували в Олександрівську лікарню.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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У госпіталізованих у Києві не знайшли коронавірусу, - МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173539
 
 
 Топ коментарі
 
Тести привезуть лише через тиждень, радісний ти наш.
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Яким чином? Тест системи будуть в найкращому через 10 днів! Суки, не брешіть так відверто!
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рано радоваться-новые самолёты скоро прилетят...
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Сейчас в самолетах обследуют на коронавирус, надеюсь, что не завезут.
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чим?
термометром знову?

статистика каже,що дійсно,Наявність інфікованих на бортах з Китаю до 1 лютого була менше
10 відсотків.
щодо рейсів 2 і 4го вона каже- 99,9 відсотка.
Це аже ГАРАНТІЯ (
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Тести привезуть лише через тиждень, радісний ти наш.
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А вітчизнязняні розробки тесту обіцяють лише за два тижні! Зате МОЗ бреше і не червоніє!
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короновирус нашди у богдана, геруса и гончарука
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03.02.20 19:58 Тест-системы для выявления коронавируса будут в Украине на следующей неделе, - Минздрав
https://censor.net.ua/news/3173527/testsistemy_dlya_vyyavleniya_koronavirusa_budut_v_ukraine_na_sleduyuscheyi_nedele_minzdrav
Ржу.
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Яким чином? Тест системи будуть в найкращому через 10 днів! Суки, не брешіть так відверто!
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А що, піпл хаває. Вище он відомий цензорівський русскоміровєц встикається від радощів.
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це можливо лабораторними дослідженнями..

але це дорого і повільно..(
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Можно, конечно, если знать что именно искать. А так китайцы смогли выделить вирус где-то так через неделю. А у нас сегодня прилетел борт, а к вечеру сказали, что у людей, которые сами обратились за помощью!, вируса нет! В "отсталых" США прибывших из Китая держат в карантине, а у нас больным меряют температуру и отпускают домой.
"Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Источник: https://censor.net.ua/n3173539"

Кстати, в случае в штатах, субфебрильная температура зафиксирована только на 4-й день заболевания, а пневмония была обнаружена на 10-й. Говорят, что иногда заболевание проявлялось изначально лишь диареей. Успехов дебилам в диагностике, а нам всем удачи... Она нам понадобится.
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я крест сцарапывал, кляня
судьбу, себя - всё вкупе,
но тут вступился за меня
ответственный по группе.
сказал он тихо, делово -
такого не обшаришь,
мол, вы не трогайте его
мол, кроме спирта - ничего
проверенный, наш товарищ...(c)
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России из-за коронавируса 4 тысячи человек находятся под наблюдением

У госпіталізованих у Києві не знайшли коронавірусу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3404

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что под медицинским наблюдением в России остаются более четырёх тысяч человек, у которых были контакты с пациентами с подозрением на коронавирус.
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В Саратове Арбидол (Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты) уже весь раскуплен.
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Заработок на коронавирусе: Союз потребителей медуслуг заявил об опасной рекламе фармпрепаратов



сообщают, что компания "Отисифарм", производящая "Арбидол", запустила рекламу, утверждающую, что этот препарат "активен даже против коронавируса" и что подобную кампанию начал и производитель препарата "Ингавирин".

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что ""Арбидол" как лечебный препарат в России практически не применяется, он считается профилактическим. Сведений, что он эффективен против коронавируса, нет". Федеральная антимонопольная служба России уже расследует эти случаи недобросовестной рекламы.
Тема актуальна и для Украины - тот же Ингавирин свободно продается на территории нашего государства.
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Вообще-то за распространение пустышек нужно садить. И желательно с конфискацией.
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А каким образом определяли наличие/отсутствие болезни, если в Украине еще нет препаратов для тестирования?
Или в дьютифри купили?
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Тихо, не пали контору.
А по темі- пробіг я по кацапським форумам, так схоже що у кремлеботів та зеботів одні методички. Старанно заспокоюють народ.
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_Ха-ха, вот это вот правда смешно! Не нашли. Конечно, лять, не нашли! Потому что не могут, не обладают такой возможностью!
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_Китайцы, которым на месте чуть видней что у них творится, чем нам из погреба, упираются насмерть и отбиваются от приехавших за ними космонавтов. Может знают, что с заражёнными родная компартия делает?..
_Вот видео.
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И вот это - привычная сейчас в кетае картина
У госпитализированных в Киеве не нашли коронавирус, - Минздрав - Цензор.НЕТ 837 У госпитализированных в Киеве не нашли коронавирус, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5607
Так что не будьте беспечны!
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А вот видео как кетаец падает на рабочем месте со стула на пол. Судороги. Затих...
Перевод текста твита:
Многие пациенты представили этот симптом гипертермии: 105F или 40,5ºC, записанные в больнице #wuhan до коллапса!
☠️

Этот #Coronavirus является вирулентным
☣️
некоторые
😷
не имеет симптомов и внезапно упадет дома или на улице! Это # грипп
⁉️

🤔
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то більше на епілепсію схоже ніж на коронавірус
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И пессимизм, и оптимизм - искажённое восприятие реальности.
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Вот это глянь.
Ухань. Больница. Это частое явление по сообщениям от кетайцев.
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Как лечить: чеснок, лимон, вдыхание и сосание, обильное питье.
Для избранных - Тамифлю.
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Тамифлю работает исключительно против вирусов гриппа. Против всех типов, но только против гриппа (это так же, как отверткой нельзя закрутить гвоздь). Ни на короновирус, ни на ВИЧ, ни на гепатит, ни на корь, ни на любые другие вирусы тамифлю не действует абсолютно никак И для того, чтобы лечение было успешным, нужно начать прием в течение 36 часов после начала заболевания. Ты веришь в то, что это возможно у нас?
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Коронавірус "Ухань" продовжує поширюватись у Китаї й за його межами.
Тим часом можна визначити основні характеристики.
Ми ми їх дуже скорочено викладаємо із статті в Нью-Йорк таймс:

1. Заразність вірусу - середня.
2. Смертельність вірусу - ймовірно, менша за 3%.
3. Виявлення симптомів - через 2 - 14 днів і він заразний у інкубаційний період. Це гірше ніж у попередніх вірусів.
4. Поширення вірусу - від початку велике, оскільки спалах почався у транспортному вузлі. Поширюється швидше ніж звичайний грип.
5. Відповідь на спалах - ВООЗ хвалить зусилля Китаю, але критики бояться, що "закриття" міста може бути недостатньо.
6. Коли може з'явитися вакцина - принаймні через рік.

Підсумовуючи, американці заспокоюють, що ризик сильного поширення вірусу за межі Китаю дуже низький.
Сезонний вірус грипу наразі є більш реальною загрозою, ніж Ухань.
Вірус Ухань може поширитися на відстань до двох метрів від зараженої людини. Для порівняння, вірус кору - до тридцяти метрів, пише NYT.
Втім, сезонний грип, наприклад, є менш заразним за Ухань.
http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/99618/Koronavirus_Uhan_serednoji_vrednosti_Ne_tak_davno
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Цікаво як вони розраховують ці 3%. Бо поки що по тим даним що оприлюднюють смертельність від 45% загалом до 55% в самому Ухані.
Хоча показники поліпшуються і далі може бути дійсно 3..5%, але ж зараз на це нема ніякого натяку!
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Виявлення симптомів - через 2 - 14 днів і він заразний у інкубаційний період. Це гірше ніж у попередніх вірусів.

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ЛІКІВ-ЖОДНИХ НЕМАЄ.

ТОБТО крім карантину(підозра,що Моз НЕ ЗДАТНЕ ОРГАНІЗУВАТИ КАРАНТИН НАВІТЬ ДВОХ РЕЙСІВ В КИЄВІ)Короновірусу нічого не стоїть на заваді для початку "роботи" в Україні строго згідно геометричної прогресії з знаменником 1.23
12 лютого"перший пацієнт" офіційний. інфікований вже в Україні.
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з смертністю в Україні становище буде гірше як в Ухані(там смертність 2.2).
чому?
всі знають чому (
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А хорошо искали? Или за это тоже надо платить?
Давно известно, что два пункта Конституции Украины не выполняется:
-Бесплатное образование(при налогах, как в Швеции)
-Бесплатное медицинское обслуживание.
Где деньги(налоги) Зин?
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Макороновирус.
Возможно, итальянцы могут все умереть.
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Случайно не этим проверяли?
У госпитализированных в Киеве не нашли коронавирус, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6510

Если что, это тест на беременность...

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Адханом Гебрейесус .
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.
Кого может вылечить человек с такой фамилией ?
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А они лечением и не занимаются.
Бюрократический монстр, бесполезный и бессмысленный.
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Тем временем биткоин заметно подорожал на прошлой неделе и сформировал на графиках свечную модель, но не смог показать закрытие над важной зоной сопротивления.
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как понять 2 новости за один день ?
<Тест-системы для выявления коронавируса будут в Украине на следующей неделе>
<У госпитализированных в Киеве не нашли коронавирус, - Минздрав>
кто-то тут п..дит
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А чем они там обнаруживают? Тестов еще нет. Может зоркий зеленый глаз новой власти имеет волшебные возможности?
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"на глаз" как во всех поликлиниках терапевты придумывают диагноз, так и эти чем отличаются, всеита же школа" и "опыт"!?
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Та їм пофіг,у них мозок з трусів ніколи не вилазив!
Якщо б по результатах фальшивих діагнозів садили як за фальшиві гроші то тюрми б були переповненими білими халатами.
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тести прийдуть тільки на наступному тижні, а вони виявили вже зараз. Це як цікаво?
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В самой Украине тоже проявилось желание подзаработать на панике. В СМИ появились материалы о якобы эффективности некоторых препаратов. В частности, активно внедряется мысль о том, что для защиты от нового коронавируса "стоит использовать АмизонУ госпіталізованих у Києві не знайшли коронавірусу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 666У госпіталізованих у Києві не знайшли коронавірусу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 666".
. При этом подобные тексты нередко подписываются даже не врачами. Например, на сайте "Главком" - Амизон навязчиво советует политический обозреватель Кирилл Сазонов.
Украинский Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения обеспокоен попытками прямого или косвенного рекламирования лекарств в качестве средства против коронавируса 2019-n-CoV. По словам Председателя Союза Владислава Онищенко, к таким манипулятивным публикациям нужно относиться с крайней осторожностью. Говорить о даже теоретической эффективности препаратов Арбидол, Амизон и Ингавирин против 2019-nCoV - безответственно, так как речь идет об абсолютно неизученном виде коронавируса.
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_Когда до глупого большинства дойдёт масштаб и опасность происходящего, они кинутся даже собачье дерьмо покупать, если кто-то распространит слухи что оно помогает.
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_От перемены названия дерьмо не перестаёт быть дерьмом. Ну лично мне так представляется, я старомоден.
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Амізон® - похідне ізонікотинової кислоти. Виявляє інгібуючий вплив на віруси грипу, має
інтерфероногенні властивості, підвищує резистентність організму до вірусних інфекцій, чинить
протизапальну, жарознижувальну і аналгетичну дії.
Противірусна дія Амізону® Макс пов'язана із безпосереднім його впливом на гемаглютиніни
вірусу грипу, внаслідок чого віріон втрачає здатність приєднуватися до клітин-мішеней для
подальшої реплікації.
Протизапальна дія є результатом стабілізації клітинних і лізосомальних мембран, уповільнення
дегрануляції базофілів, антиоксидантної дії, нормалізації рівня простагландинів, циклічних
нуклеотидів та енергетичного обміну у вогнищі запалення. Жарознижувальні властивості
даного засобу зумовлені впливом на терморегулюючі центри мозку. Аналгезуюча дія
препарату здійснюється через ретикулярну формацію стовбура мозку.
Амізон® посилює персистуючий імунітет шляхом підвищення рівня ендогенного інтерферону у
плазмі крові в 3-4 рази, лізоциму та збільшення титру антитіл до збудників інфекцій, а також
клітинного імунітету - за рахунок стимуляції функціональної активності Т-лімфоцитів і
макрофагів. Даний засіб є потужним індуктором ендогенного інтерферону.
https://amizon.ua/amizon/amizon-maks

Якщо амізон допомагає виробляти більше інтерферону, то це реально допоможе організму боротися з будь-яким вірусом. Якщо в анотації написана неправда (обман споживача), то чому амізон продається в аптеках, а виробник не сидить в буцегарні?
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Вы задаете правильные вопросы. Реально должны либо проводить серьезные исследования, выходить на международные рынки и получать сверхприбыль, либо сидеть в тюрьме. Так как препарат существует с 2000-х, а на Запад так и не попал, то скорей всего это - пустышка. Про то, как у нас покупаются все "исследования", писать смысла нет.
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Уже писал, но повторюсь (не для Вас - я знаю, что Вы в теме): За это нужно садить с конфискацией.
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Та вже писали про "перемогу". Ура! Тести привезуть уже через тиждень...
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