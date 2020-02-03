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 Політика України
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Все про:Зеленський (4338) допомога (985) Туреччина (917)

 Анкара надасть Києву $36 млн військової допомоги

Туреччина надасть Україні $36 млн допомоги. На цю суму наша країна зможе купити у Туреччині товари військового та подвійного призначення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

Виділення допомоги обумовлено в спільній заяві за результатами восьмого засідання Стратегічної ради високого рівня, яке підписали Зеленський і Ердоган.

"Документами передбачається виділення турецькою стороною для потреб Збройних сил України 200 млн турецьких лір (близько $36 млн) для придбання турецьких товарів військового та подвійного призначення", - сказано в повідомленні.

Також, як повідомив Володимир Зеленський, за результатами сьомого засідання комісії з питань оборонно-промислового співробітництва було визначено пріоритетні напрямки в цій перспективній сфері.

"Сьогодні прийнято важливу угоду про військово-фінансове співробітництво, за яким українське військо отримає фінансову допомогу від турецьких партнерів. Ми щиро вдячні за це", - сказав Зеленський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173538
 
 
 Топ коментарі
 
Не густо, але побільше ніж Євросовок.
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Дякуємо турецькому народу за підтримку України у важкий для нас час!
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Интересно, чего Эрдоган хочет в замен. Не думаю что турки просто так деньги будут раздавать.
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хотя могу предположить, что турки чуют скорый дерибан под патронатом слуг (приватизации, продажи земли, тендеры...). Так сказать, занимают первые ряды
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это финансовая помощь за то, что бы религиозные школы Гюлена в Украине прикрыть..
в принципе, это нормальная сделка..
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турки помогают отбиваться от "братов" по вере

ктоб мог подумать 7 лет назад
... мерзкая росия
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Отделаюсь "Слава Украине" и будя с них! Справедливо подумал Эрдоган. Футболисты дороже стоят. Радует,что нужно на эти деньги приобрести турецкие товары военного и двойного назначения- хоть не съедят эту "заморскую-баклажанную".
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Скоро помідори хтось буде топтати, та чавити.
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ЗЕленому министру обороны на зарплату хватит.

А ВСУ деньги больше не нужны. Отступать можно и без денег. В крайнем случае собак продадут.
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Можно просто продать всех порохоботов Эрдогану в гарем . И дёшево и на Востоке такие жесты ценят . Отполируют Эрдогану все до блеска так что зад у него будет сиять как полумесяц над Стамбулом
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Продавалка не поломается, нищеброд дырявый? Анкара предоставит Киеву $36 млн военной помощи - Цензор.НЕТ 4613

Собаку сначала найди, чтобы коммуналку оплатить.
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Негусто. Можно закупить на эти деньги средства связи допустим или тепловизоры
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а куплять турецькі безпілотники, в кращому випадку.
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Их уже закупили .За наши притом деньги .Петя и сэлфи с ними делал даже и по каналам своим крутил ролики. Осталось спросить Петю , Петя а где они сейчас ? Почему мы их не видим ни в бою , ни на учениях ?
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дурак, чи як?
Ти що, воюєш на передовій?
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нє.. на передовій один ти сидиш і родіну спасаєш Анкара предоставит Киеву $36 млн военной помощи - Цензор.НЕТ 9135
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Не.
Вы, уставшие от войны перед телеками, в перерывах от уклонения от гражданских обязанностей Родину защищали. Анкара предоставит Киеву $36 млн военной помощи - Цензор.НЕТ 2877
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Пресслужба Зеленського (Мендель) "підірвалась" з написанням імені президента Туреччини. Як свідчать історики, за товариша Сталіна за такі ляпи в центральних газетах можна запросто було отримати "п'ятірку" таборів.
https://patrioty.org.ua/zhaby/mendel-znov-rulyt-pressluzhba-zelenskoho-pidirvalas-z-napysanniam-imeni-prezydenta-turechchyny-314117.html
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Голосування: зроблено ботами для ботів) Ні, дякую
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А взамен чего? Землицы украинской прикупить да побольше, да подешевле?
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Что-то методичка у вас одна, одну и ту же хрень постите
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ага на 36млн как раз купишь пару га где нибудь под одессой, если повезет.
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Спасибо таркам за реальную помощь. Лишь бы Аваков на всю сумму не закупил рюкзавоф и мерседесов для полицаев
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Вы все задрали, Украина в состоянии производить ВСЕ, главное чтобы на это ВОЛЯ президента, ВР и Кабинета Министров. А воли НЕТ!!!
Маємо те,що маємо.
Бюджет розкрадають і ніхто за це не відповідає. АУТ, ФСЕ, ПІСЕЦЬ, ДНО.
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Дякуємо турецькому народу за підтримку України у важкий для нас час!
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При Порошенко спонсировали зятя Эрдогана покупая ненужные беспилотники по баснословной цене. Может все-таки не зря.
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схоже що пан Ердоган-то є розумна людина...щира подяка!!!
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