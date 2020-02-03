 Анкара надасть Києву $36 млн військової допомоги

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.
Виділення допомоги обумовлено в спільній заяві за результатами восьмого засідання Стратегічної ради високого рівня, яке підписали Зеленський і Ердоган.
"Документами передбачається виділення турецькою стороною для потреб Збройних сил України 200 млн турецьких лір (близько $36 млн) для придбання турецьких товарів військового та подвійного призначення", - сказано в повідомленні.
Також, як повідомив Володимир Зеленський, за результатами сьомого засідання комісії з питань оборонно-промислового співробітництва було визначено пріоритетні напрямки в цій перспективній сфері.
"Сьогодні прийнято важливу угоду про військово-фінансове співробітництво, за яким українське військо отримає фінансову допомогу від турецьких партнерів. Ми щиро вдячні за це", - сказав Зеленський.
Хоч щось.
в принципе, это нормальная сделка..
ктоб мог подумать 7 лет назад
... мерзкая росия
А ВСУ деньги больше не нужны. Отступать можно и без денег. В крайнем случае собак продадут.
Собаку сначала найди, чтобы коммуналку оплатить.
Ти що, воюєш на передовій?
Вы, уставшие от войны перед телеками, в перерывах от уклонения от гражданских обязанностей Родину защищали.
https://patrioty.org.ua/zhaby/mendel-znov-rulyt-pressluzhba-zelenskoho-pidirvalas-z-napysanniam-imeni-prezydenta-turechchyny-314117.html
Маємо те,що маємо.
Бюджет розкрадають і ніхто за це не відповідає. АУТ, ФСЕ, ПІСЕЦЬ, ДНО.