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 "Мінера" моста Метро Белька хочуть відправити на примусове лікування

Прокуратура Києва направила до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру стосовно колишнього військовослужбовця Олексія Белька, який погрожував підірвати київський міст Метро 18 вересня 2019 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

"Відповідне клопотання зараз направлено на розгляд Дніпровського районного суду м.Київ", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.

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Через кілька годин зловмисник здався поліції.

Незабаром після цього начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що Бельке може загрожувати довічне позбавлення волі за звинувачення за статтею "тероризм".

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.

Наступного дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Белько перебував під дією наркотичних речовин і заявив про готовність взяти його на поруки. "Ми допоможемо йому пройти курс реабілітації від наркотиків і знайти себе заново", - пообіцяв він.

Прокуратура повідомила Бельку про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, що спричинило тяжкі наслідки, санкція - від 4 до 8 років позбавлення волі) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, санкція - від 3 до 7 років позбавлення волі) КК України.

20 січня 2019 року Белька помістили в психіатричну лікарню.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173536
 
 
 Топ коментарі
 

Циник, @Zol_ter,

7 год

В Белгороде(РФ) доброе утро выглядело сегодня как-то так: 18-летний выпускник православной гимназии повесился использовав в качестве висилицы памятник Поклонного-креста.. встали с колен, йопта!
"Минера" моста Метро Белько хотят отправить на принудительное лечение - Цензор.НЕТ 7093
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То есть вы как не порохобот ярый сторонник формулы Штанмайера и капитуляции. Вон оно как.
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Его нужно назначить советником Зебила по связям с ОРДЛО. За своего сойдет "Минера" моста Метро Белько хотят отправить на принудительное лечение - Цензор.НЕТ 7727
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Тут большинство слуг народа и их поклонников надо бы отправить на принудительное лечение от зебилизма
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Насправді чувак просто відкосплеїв Flippy (Прапора), персонажа Happy Tree Friends )))
Обійшлося без феєричної різанини, на щастя...
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Его нужно назначить советником Зебила по связям с ОРДЛО. За своего сойдет "Минера" моста Метро Белько хотят отправить на принудительное лечение - Цензор.НЕТ 7727
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А еще недавно этот минер (кстати, ветеран АТО) был в почете у порохоботов как ярый противник подписания формулы Штайнмайера и капитуляции. А оно вон как.
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То есть вы как не порохобот ярый сторонник формулы Штанмайера и капитуляции. Вон оно как.
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Циник, @Zol_ter,

7 год

В Белгороде(РФ) доброе утро выглядело сегодня как-то так: 18-летний выпускник православной гимназии повесился использовав в качестве висилицы памятник Поклонного-креста.. встали с колен, *****!
"Минера" моста Метро Белько хотят отправить на принудительное лечение - Цензор.НЕТ 7093
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Файна обкладинка для альбому Depressive Black Metal групи
(німецький Sterbend одразу згадався...)
Sterbend - Depressing Paths Through Fullmoon Forests

"Минера" моста Метро Белько хотят отправить на принудительное лечение - Цензор.НЕТ 1329
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да паяльник ему в сраку вставьте.... сразу все наладится
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Насмішки ні до чого, він теж захищав Україну на сході і війна зробила свою чорну справу, можливо і психіку ушкодила, а написати щось про нього - найлегше, ніж піти на війну...
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