 Зеленський пропонує турецькому бізнесу взяти в концесію дороги, аеропорти і морпорти

Про це він сказав на українсько-турецькому бізнес-форумі в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами президента, одним із пріоритетів є масштабна модернізація інфраструктури: доріг, аеропортів і морських портів.

"Уже запущено перші концесійні конкурси морських портів "Ольвія" і "Херсон". Зараз ми готуємо нові конкурси щодо українських аеропортів і морських портів, а також проєкти концесійних доріг. Запрошуємо турецький бізнес до активної участі в них і чекаємо на прихід ваших інвестицій у цей сектор", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, 23 січня на українському сніданку в Давосі прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд хоче передати компанію "Укрзалізниця" (УЗ) в управління Deutsche Bahn. "Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - зазначив Гончарук.

У Deutsche Bahn заявили, що консультуватимуть "Укрзалізницю", а не керуватимуть.

Раніше Гончарук заявив, що співпраця "Укрзалізниці" з німецьким оператором Deutsche Bahn не означатиме втрату контролю України над компанією або її продаж.

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