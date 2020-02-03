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Все про:аеропорт (433) дороги (823) Зеленський (4338) концесія (31) порт (192) Туреччина (917)

 Зеленський пропонує турецькому бізнесу взяти в концесію дороги, аеропорти і морпорти

Президент України Володимир Зеленський запрошує компанії з Туреччини брати участь у запланованих концесійних конкурсах щодо українських аеропортів, морських портів і проєктів концесійних доріг.

Про це він сказав на українсько-турецькому бізнес-форумі в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами президента, одним із пріоритетів є масштабна модернізація інфраструктури: доріг, аеропортів і морських портів.

"Уже запущено перші концесійні конкурси морських портів "Ольвія" і "Херсон". Зараз ми готуємо нові конкурси щодо українських аеропортів і морських портів, а також проєкти концесійних доріг. Запрошуємо турецький бізнес до активної участі в них і чекаємо на прихід ваших інвестицій у цей сектор", - сказав Зеленський.

Читайте також: Приватизація, ринок землі, анбандлінг Нафтогазу, концесія доріг, - Зеленський поставив завдання міністрам

Нагадаємо, 23 січня на українському сніданку в Давосі прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд хоче передати компанію "Укрзалізниця" (УЗ) в управління Deutsche Bahn. "Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - зазначив Гончарук.

У Deutsche Bahn заявили, що консультуватимуть "Укрзалізницю", а не керуватимуть.

Раніше Гончарук заявив, що співпраця "Укрзалізниці" з німецьким оператором Deutsche Bahn не означатиме втрату контролю України над компанією або її продаж.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уже цього місяця Мінінфраструктури визначиться, які аеропорти буде передано в концесію, - Криклій

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173534
 
 
 Топ коментарі
 
Всю Украину по куску раздадут.
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Отдайте в концессию дорогу николаев-кривой рог и на этом астанавитесь.И себя не забудьте к этой дороге приложить.
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лучше бы он себя туркам предложил ...
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Правильно, никого не впускать. Фсе поделим между гудком, беней, кумом ***** и пецей. Да?
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пеця первый в списке Зеленский предлагает турецкому бизнесу взять в концессии дороги, аэропорты и морпорты - Цензор.НЕТ 1554
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Ок между пецей, двумя патриотами и торговымии портнерами и беней. Сойдет?
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Петя не Зеленский. Он страну в турборежиме не разворовывал.
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В международной практике выделяются следующие типы концессионных соглашений[2]:BOT (Build - Operate - Transfer) - «Строительство - управление - передача». Концессионер осуществляет строительство и эксплуатацию (в основном - на праве собственности) в течение установленного срока, после чего объект передаётся государству;BTO (Build - Transfer - Operate) - «Строительство - передача - управление». Концессионер строит объект, который передаётся государству (концеденту) в собственность сразу после завершения строительства, после чего он передаётся в эксплуатацию концессионера;ВОО (Build - Own - Operate) - «Строительство - владение - управление». Концессионер строит объект и осуществляет последующую эксплуатацию, владея им на праве собственности, срок действия которого не ограничивается;ВООТ (Build - Own - Operate - Transfer) - «Строительство - владение - управление - передача» - владение и пользование построенным объектом на праве частной собственности осуществляется в течение определённого срока, по истечении которого объект переходит в собственность государства;BBO (Buy - Build - Operate) - «Покупка - строительство - управление» - форма продажи, которая включает восстановление или расширение существующего объекта. Государство продаёт объект частному сектору, который делает необходимые усовершенствования для эффективного управления.
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Сами ничего не создали кроме "Квартала" и "сватов". Ничего не построили. А раздавать в концессии первыми Зеленский предлагает турецкому бизнесу взять в концессии дороги, аэропорты и морпорты - Цензор.НЕТ 736 . Интересно сколько отката просят Зеленский предлагает турецкому бизнесу взять в концессии дороги, аэропорты и морпорты - Цензор.НЕТ 4394 Остап Бендер отдыхает...
Зеленский предлагает турецкому бизнесу взять в концессии дороги, аэропорты и морпорты - Цензор.НЕТ 824
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Думаешь будет лучше целиком к Рашке присоеденить?
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раньше войной шли, а теперь просто просят взять
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ну не всё же кацапам отдавать, и других желающих нужно удовлетворять ..
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Турки вже роздумують чи не оголосити Україні війну, аби відбитись від "данайців дари дарящих"...
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Турция начинает войну в Африке против России

Но игра в дурака у Путина очень хорошо срабатывает в отношении Европы, которая за небольшие деньги готова лично поправлять лапшу на собственных ушах, а Эрдоган - не Европа. Похоже, что кроме подписания каких-то меморандумов в Астане и Сочи, там были еще какие-то личные гарантии, которые нигде не фиксируются, и Путин кинул Эрдогана так, как это он и привык делать.
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лучше бы он себя туркам предложил ...
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Так, холєра, кому він треба? Як залежний, все у ломбард.
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Животных действительно жалко. А суку-Зубкова - нет. Он понаехал в Крым из Курска, а потом в марте 2014-го "самооборону" устраивал... Хотел в роиссю - получи.
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Зараз відсидить, а потім , коли Крим повернеться він відсидить ще раз. Ляпота. І щось підказує, що гоблін та константінов також будуть на зоні.
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Там еще остался какой то парк? Вроде как медведей пострелял, свиней и коз скормил львам, персонал на улицу, сам в тюрьму
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Он думал что ему кремлевская власть позволят майданить и что то требовать как при Украине.
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Кемска волость? Та забирайте..государство не обеднеет..(с)
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Отдайте в концессию дорогу николаев-кривой рог и на этом астанавитесь.И себя не забудьте к этой дороге приложить.
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любимая сцена 😬
а из украинских политиков кактусы 🌵 сделать
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Та Роксолан і Куйоков полная страна, так и хочуть за турков віскочить.
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Зловещие фигуры в черном уже повсюду в Европе. Как сказала моя хорошая приятельница: "это не мамки, это матки, которые вынашивают личинок, которые вырастут и сожрут Европу".
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значить, туркам дають заробити...
Мало їх на наших базарах торгує? Привезуть нових асфальтоукладчиків, після закінчення робіт матимуть прописку та знову - на базар...
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Примерно так турки оказались в Австрии: в шестидесятых им, понаехавшим строителям, массово давали виды на жительство, не особенно задумываясь, что вслед за мужем в Австрию приедет его первая жена с выводком из 5-6-7 детей, через год - другая жена (с таким же выводком). По законам доброй Австрии всем детям положены пособия, выплаты от государства, а родившиеся в Австрии автоматически получают гражданство, а вслед за ими - логично!- гражданство получают и их родители. Так незаметно в Австрии оказалось 550 тысяч турков (только по официальной статистике!). У многих уже семейный бизнес, и запах шаурмы и турецкой кухни - уверяю - будет преследовать вас повсюду в Вене. Напомню, в Австрии сегодня 8,8 млн жителей. Примерно такое же (если не хуже) положение в Германии.
Восток - дело тонкое. Муслимы умеют завоевывать без оружия. Украина на очереди?
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Та давайте вже всю країну в концесію, що там розмінюватись.(((
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пусть одесскую трассу для начала до ума доведут....
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Вот сначала доведут, а потом да, "в концессию".
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Догосподарюються зелебенські, що і владу в Україні віддадуть, добре якщо туркам, а то кацапам!!!
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порошата, а ниче шо уже 6 лет дороги в Украине строят турки. онур вам в помощь.
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Зебил, а ты даже не сечешь разницы, вследствие тупости, между выполнением работ по контракту и передачу объекта в концессию..
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При Порошенко коммуналка была дешевле. Купи собачку у бабушки, сделай доброе дело.
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махим, ты писатель, или читать умеешь?
тема про турок.
ну что ты чурка это видно.
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так я же тебе зебилу и объясняю, что Порошенко тут причастен не больше, чем ты к Турции.
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при барыге коммуналка была дешевле? ты с какой планеты, чудо-зверь? Зеленский предлагает турецкому бизнесу взять в концессии дороги, аэропорты и морпорты - Цензор.НЕТ 7349
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Жизнь в оригинале.





@SeamanInTheSea

Любая реформа в Украине так или иначе,приводит к тому, что нам приходится больше платить в бюджет страны. Нас это возмущает,но в то же время мы знаем,что эти реформы придумывают люди,которые кормятся из бюджета. Что с нами не так? Да все с нами не так.
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За сухими цифрами довіри Зеленському (49,4%) ховаються цікаві подробиці. «Скоріше» довіряє 28,7%. Відморожених апологетів лишилося лиш 20,7%. Далі буде.Зеленский предлагает турецкому бизнесу взять в концессии дороги, аэропорты и морпорты - Цензор.НЕТ 290
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акакаяразница.. петя все равно труп в политике Зеленский предлагает турецкому бизнесу взять в концессии дороги, аэропорты и морпорты - Цензор.НЕТ 2850
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Пораздает зе всем и каждому все что осталось в стране, а потом с кого спросишь? ЖД отдали немцам, землю всем и каждому, границы розмываются, и вот на конец сдадут в концессию дороги, аэропорты и морпорты.
Позже свои спросят, а че такик дорогие билеты на жд? А это у немцев и спросите. А почему такая дорогая еда? А это спросите у того кто купил у нас землю и вырастил на ней это, может быть он про маржу забыл? Турки если начнут дороги делать, то обязательно платными будут.
К примеру у тех же немцев, ты платишь не только за то что бы купить воду, но и что бы слить ты тоже платишь и не хило так.
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К примеру у тех же немцев, ты платишь не только за то что бы купить воду, но и что бы слить ты тоже платишь и не хило так.

За то у нас- котедж с одной стороны улицы платит 27грн.за доставку газа,а частный дом с другой стороны улицы- 140грн.!С той же газовой трубы!
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Лучше бы он туркам 95-й квартал в концессию сдал. Вместе с собой, Лысым и Пузатым.
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Рукозадый дебил раздает страну как свою собственность.
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это уже становится смешным,то немцам,то туркам Зеленский предлагает турецкому бизнесу взять в концессии дороги, аэропорты и морпорты - Цензор.НЕТ 338
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То немцам концессию, то американцам, теперь и туркам. Как по сценарию с немецкой порноактрисой. Очередь за землей?
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а шо робити якщо свої тількі красти вміють
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Пусть лучше немцы возмут в концесию ВР, и расквартируют в Аушвице.
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А что кроме портов и дорог больше ничего не осталось?
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Якщо пустити частину населення на органи, можна дуже сильно підняти економіку. Пропоную розпочати з виборців зелених.
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Объясните ему кто-нибудь, что пока человек, укравший у государства 5,5 млрд., свободно дышит киевским воздухом и даже берет под "пресс" это самое государство - делает инвестиционный климат таким, что никогда трезвый и здравомыслящий инвестор в такое государство не зайдет. Хоть стань на колени в Давосе, хоть умоляй Помпео, хоть проси Эрдогана, хоть собери 100 форумов в Мариуполе и т.д.
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Віктор Шишкін наш Президент





@fjfghfg

есть и плохая новость: -#Суки_Народа и #Зеленский-это одноразовый проект те рейтинги им пох -Хуцпа входит в азарт (они попали не пещеру Алладина а в целую страну) -под занавес их 5 лет можем не узнать Украину похоже они в фильме Слуга народа немного проболтались
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А не проще ли продать все ЗЕЛЕНЫЕ СОПЛИ в Турцию, в сексуальное рабство?
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Пять гривень Украине не особо помогут.
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Розграбування країни триває. Не зупинимо зелених покидьків, від України нічого не залишиться.
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Зачем у них есть куда деньги вкладывать
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Возьмите в концессию наших политиков.
Эффективность работы, небольшая, зато отдадим бесплатно и ели не вернете, переживать не будем.

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Alex Gord





@K3fCPRYT

·2 чУВАГА! Щойно промайнула інформація, що "слуги диявола" реально заходились продати ІСТОРИЧНИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК ХОРТИЦЯ, буцімто інвесторам для побудови там якогось "діснейленду"... Остров Хортиця - найбільший острів на Дніпрі, унікальність якого…
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Они вообще охерели. Кто тут теперь барыга??? Их надо гнать пока не поздно.
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Himikus
Оні там наверху всє воруют. Ми - ніт.
І чому такого самого чесного народа такі злодійкуваті депутати?
Ніпанятно. Дивина та й годі
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в давосе никто даже слушать не захотел...
думаю эрдоган не дурнее давосских деньгодержателей.
это все на потребление внутреннего залохтората.мол смотрите,мы тут ща инвесторов немерянно нагоним
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