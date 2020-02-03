 Зеленський пропонує турецькому бізнесу взяти в концесію дороги, аеропорти і морпорти

Про це він сказав на українсько-турецькому бізнес-форумі в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За словами президента, одним із пріоритетів є масштабна модернізація інфраструктури: доріг, аеропортів і морських портів.
"Уже запущено перші концесійні конкурси морських портів "Ольвія" і "Херсон". Зараз ми готуємо нові конкурси щодо українських аеропортів і морських портів, а також проєкти концесійних доріг. Запрошуємо турецький бізнес до активної участі в них і чекаємо на прихід ваших інвестицій у цей сектор", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, 23 січня на українському сніданку в Давосі прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд хоче передати компанію "Укрзалізниця" (УЗ) в управління Deutsche Bahn. "Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - зазначив Гончарук.
У Deutsche Bahn заявили, що консультуватимуть "Укрзалізницю", а не керуватимуть.
Раніше Гончарук заявив, що співпраця "Укрзалізниці" з німецьким оператором Deutsche Bahn не означатиме втрату контролю України над компанією або її продаж.
Но игра в дурака у Путина очень хорошо срабатывает в отношении Европы, которая за небольшие деньги готова лично поправлять лапшу на собственных ушах, а Эрдоган - не Европа. Похоже, что кроме подписания каких-то меморандумов в Астане и Сочи, там были еще какие-то личные гарантии, которые нигде не фиксируются, и Путин кинул Эрдогана так, как это он и привык делать.
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Можете не продолжать...
а из украинских политиков кактусы 🌵 сделать
Мало їх на наших базарах торгує? Привезуть нових асфальтоукладчиків, після закінчення робіт матимуть прописку та знову - на базар...
Восток - дело тонкое. Муслимы умеют завоевывать без оружия. Украина на очереди?
тема про турок.
ну что ты чурка это видно.
https://focus.ua/ukraine/447527-srednii_schet_za_kommunalku_v_noiabre_vyros_v_22_raza
Жизнь в оригинале.
@SeamanInTheSea
Любая реформа в Украине так или иначе,приводит к тому, что нам приходится больше платить в бюджет страны. Нас это возмущает,но в то же время мы знаем,что эти реформы придумывают люди,которые кормятся из бюджета. Что с нами не так? Да все с нами не так.
Позже свои спросят, а че такик дорогие билеты на жд? А это у немцев и спросите. А почему такая дорогая еда? А это спросите у того кто купил у нас землю и вырастил на ней это, может быть он про маржу забыл? Турки если начнут дороги делать, то обязательно платными будут.
К примеру у тех же немцев, ты платишь не только за то что бы купить воду, но и что бы слить ты тоже платишь и не хило так.
За то у нас- котедж с одной стороны улицы платит 27грн.за доставку газа,а частный дом с другой стороны улицы- 140грн.!С той же газовой трубы!
Віктор Шишкін наш Президент
@fjfghfg
есть и плохая новость: -#Суки_Народа и #Зеленский-это одноразовый проект те рейтинги им пох -Хуцпа входит в азарт (они попали не пещеру Алладина а в целую страну) -под занавес их 5 лет можем не узнать Украину похоже они в фильме Слуга народа немного проболтались
Эффективность работы, небольшая, зато отдадим бесплатно и ели не вернете, переживать не будем.
Alex Gord
@K3fCPRYT
·2 чУВАГА! Щойно промайнула інформація, що "слуги диявола" реально заходились продати ІСТОРИЧНИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК ХОРТИЦЯ, буцімто інвесторам для побудови там якогось "діснейленду"... Остров Хортиця - найбільший острів на Дніпрі, унікальність якого…
Himikus
Оні там наверху всє воруют. Ми - ніт.
І чому такого самого чесного народа такі злодійкуваті депутати?
Ніпанятно. Дивина та й годі
думаю эрдоган не дурнее давосских деньгодержателей.
это все на потребление внутреннего залохтората.мол смотрите,мы тут ща инвесторов немерянно нагоним