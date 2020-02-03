 Справа про вбивство Шеремета: суд переніс на завтра розгляд продовження запобіжного заходу Кузьменко

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, розглядав клопотання прокуратури інший суддя.
Адвокат обвинуваченої Тарас Безпалий зазначив, що про засідання дізнався за 11 хвилин до його початку, а за законом цей термін має становити мінімум три години. Він подав клопотання про перерву.
Прокурор не заперечував і суддя переніс розгляд на 4 лютого. Розпочнеться засідання о 10:30.
Нагадаємо, менше години тому Печерський суд відмовився змінити запобіжний захід Юлії Кузьменко і залишив її під арештом.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
«Слуги» завтра ухвалюють закон, за яким зможуть садити будь-кого.
Йдеться про законопроект відомий, як про "ворів у законі". При чому ці самі «вори» (це не русизм, а термін із законопроекта) згадуються тут лише «в тому числі». Не кажучи вже про відсутність визначення, хто вони такі. А жорстоким репресіям на підставі таких формулювань поліція зможе піддати практично будь-кого. - http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/99611/Dovichne_z_konfiskacijeju_za_zlochynnyj_vplyv_Slugy
А ведь возьмут. И теперь уже возможно, что без всякого суда порешат прямо на дому.
Но чаще всего это заканчивается даже без всяких "троек" - разъяренная толпа сожгла вместе с домом, женой и детьми и все.
До речі, це буде ще й непоганим стратегічним ходом - сплеск хаосу та насильства на вулицях, менти та інші силовики не можуть нічого вдіяти, бо виклик за викликом... ситуація що треба для початку "процедури" силового імпічменту...