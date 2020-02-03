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 Події, Київські новини
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Все про:Київ (6917) суд (5755) Бурлакова Валерія (112) Кузьменко Юлія (53)

 Справа про вбивство Шеремета: суд переніс на завтра розгляд продовження запобіжного заходу Кузьменко

У Печерському суді відбулося ще одне засідання стосовно запобіжного заходу для Юлії Кузьменко, підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, розглядав клопотання прокуратури інший суддя.

Адвокат обвинуваченої Тарас Безпалий зазначив, що про засідання дізнався за 11 хвилин до його початку, а за законом цей термін має становити мінімум три години. Він подав клопотання про перерву.

Прокурор не заперечував і суддя переніс розгляд на 4 лютого. Розпочнеться засідання о 10:30.

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Нагадаємо, менше години тому Печерський суд відмовився змінити запобіжний захід Юлії Кузьменко і залишив її під арештом.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173531
 
 
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Довічне з конфіскацією за "злочинний вплив".
«Слуги» завтра ухвалюють закон, за яким зможуть садити будь-кого.

Йдеться про законопроект відомий, як про "ворів у законі". При чому ці самі «вори» (це не русизм, а термін із законопроекта) згадуються тут лише «в тому числі». Не кажучи вже про відсутність визначення, хто вони такі. А жорстоким репресіям на підставі таких формулювань поліція зможе піддати практично будь-кого. - http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/99611/Dovichne_z_konfiskacijeju_za_zlochynnyj_vplyv_Slugy
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Механические действия, имитирующие правосудие.
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Шо характерно, эти же ватные дауны, которые сейчас чихать хотят на права человека и презумпцию невиновности, будут требовать соблюдения своих прав, когда их возьмут клещами за жопу.

А ведь возьмут. И теперь уже возможно, что без всякого суда порешат прямо на дому.
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Каждый сторонник нквдшных судебных троек считает, что все это только для других.
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Бывает...
Но чаще всего это заканчивается даже без всяких "троек" - разъяренная толпа сожгла вместе с домом, женой и детьми и все.
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то залишити під вартою то засідання переноситьмя на завтра випускайте нарешті і кайтеся
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Зєлю геть. Дострокові. Нема в нього 50% підтримки. І 15% підтримки нема. Зєля програє дострокові.
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Вони дограються. Якісь "невідомі люди" з бойовим досвідом можуть одного разу штурмувати СІЗО, перебити охорону та адміністрацію і звільнити Антоненка та Кузьменка (а заразом випустити всіх в'язнів, озброїти з ментовських арсеналів - і на вулиці Києва. Отримуйте, ЗЕлені суки, "дестабілізацію" - таку, коли спалахнуть пожежі та почнеться кривава вакханалія розбою).
До речі, це буде ще й непоганим стратегічним ходом - сплеск хаосу та насильства на вулицях, менти та інші силовики не можуть нічого вдіяти, бо виклик за викликом... ситуація що треба для початку "процедури" силового імпічменту...
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Да, видать еще года 3-4 дополнительные доказательства будут искать.
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