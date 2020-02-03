 Верланов: У січні податкова відшкодувала майже 18 млрд грн ПДВ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це повідомляє Державна податкова служба.
Водночас, у податковій зазначили, що минулого місяця доходи держбюджету становили на 5 млрд 852 млн грн менше запланованих. Там вказали на низку несприятливих зовнішніх факторів, які цьогоріч впливають на наповнення.
"Цього року до сезонної специфіки додалася низка інших несприятливих зовнішніх факторів: високий обмінний курс гривні; низька ціна на газ, яка зумовила зменшення обсягів його видобутку (а, отже, і зменшення рентних платежів); скорочення споживання енергоносіїв за аномально теплої зими, що призвело до недонадходження ПДВ тощо. Також у грудні 2019 року відбувся різкий стрибок оподаткованого імпорту (+15% до листопада), що спричинило відповідне зменшення нарахування внутрішнього ПДВ у січні 2020", - сказано в повідомленні.
Також у податковій повідомили, що розробили низку заходів, за допомогою яких забезпечать виконання дохідної частини бюджету в першому кварталі.
Водночас, у ДПС зазначили, що в січні завдяки системному поліпшенню адміністрування податків і припиненню незаконних схем все ж вдалося забезпечити чисте сальдо ПДВ у сумі 6 млрд 923, 9 млн грн. Це на 127,3%, або на 3 млрд 879 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Всього, за інформацією податкової служби, минулого місяця платникам податків відшкодували 17 млрд 992,6 млн грн ПДВ.
"У 2019 р нам вперше за 9 років вдалося виконати свої зобов'язання щодо податкової частини бюджету. Цього року результат буде ще кращим, адже з кожним місяцем якість адміністрування податків зростає, а боротьба з мінімізаційними схемами стає дедалі ефективнішою", - зазначив глава ДПС Сергій Верланов.
Додамо, раніше глава ДПС Сергій Верланов заявив про рекордне відшкодування ПДВ за результатами 2019 року.
Нагадаємо, в 2019 році надходження до загального фонду державного бюджету становило 457,3 млрд грн, що на 17,1%, або на 66,7 млрд грн більше, ніж у 2018 році. Таким чином, вперше від початку 2011 року податковій вдалося виконати свою частину надходжень до бюджету.
Як повідомляє пресслужба Державної казначейської служби України, доходи державного бюджету України за січень 2020 року склали 50 725,7 млн грн, що на 21,5% або на 13 859,5 млн грн менше запланованого обсягу (64 585,2 млн грн).
У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року доходи держбюджету впали на 7,0% або на 3 825,0 млн грн.
У Мінфіні з цього приводу зазначили, що головною причиною недовиконання доходів стали суттєві зміни макроекономічних показників у порівнянні з прогнозом уряду, затвердженим у жовтні 2019 року. Зокрема йдеться про більш міцний обмінний курс гривні (середній курс січня склав 24,1 грн/долар, тоді як у бюджеті враховано середньорічний курс 27 грн/долар), менший обсяг імпорту і більш низькі ціни на газ.