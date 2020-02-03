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Все про:грип (193) карантин (86) Київ (6917) школа (781) ГРВІ (93) Поворозник (30)

 90 столичних шкіл закрито на карантин повністю, ще 30 - частково

У 120 навчальних закладах Києва призупинили навчальний процес у зв'язку із захворюваністю на грип та ГРВІ.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний портал Києва.

"Освітній процес призупинено в 90 школах повністю і в 30 школах частково. Нагадаю, керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів через захворювання на грип та ГРВІ", - сказав він.

За словами Поворозника, захворюваність на грип і ГРВІ за минулий тиждень зросла в Києві на 26,1%. При цьому інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, не дотягує до базової лінії на 39,2%, сказав чиновник. Таким чином, жодних додаткових заходів вживати не потрібно.

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"Від початку епідемічного сезону в прищепних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров'я вакцинацією проти грипу охоплено 51223 особи", - додав Поворозник.

Раніше на карантин закрили всі школи в Одесі, Хмельницькому і Сумах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173529
 
 
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