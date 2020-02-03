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 Суспільство
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Все про:вірус (165) Мінздоров'я (1075) Скіпальський (4)

 Тест-системи для виявлення коронавірусу будуть в Україні наступного тижня, - МОЗ

Наступного тижня в Україні мають з'явитися тест-системи для виявлення нового коронавірусу з Китаю.

Про це повідомив під час пресконференції генеральний директор Директорату громадського здоров'я МОЗ України Андрій Скіпальський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання щодо забезпечення лабораторій тест-системами, він зазначив, що "зібрано потребу у тестових системах взагалі лабораторій, щодо тих вірусів, які циркулюють... це тест-системи на грип і віруси, які циркулюють в Україні".

"Коли ми говоримо про тест-системи на новий коронавірус - це інша історія. Ми заявляли, що протягом 10 днів такі тест-системи з'являться в Україні, - вони дійсно з'являться приблизно через тиждень, наступного тижня. Ми маємо погодження від Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо додаткових, я знаю, 30 комплектів, які будуть надані Україні. Наступного тижня у нас будуть тест-системи", - розповів Скіпальський.

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Говорячи про розробку власних тест-систем на новий коронавірус, він зауважив, що міністерство "не володіє інформацією, що такі роботи ведуться якимись лабораторіями або інститутами".

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173527
 
 
 Топ коментарі
 
Мы уже слышали на прошлой что прибудут на следующей Тест-системы для выявления коронавируса будут в Украине на следующей неделе, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7402
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Тех что уже прилетели отпустили восвояси разносить заразу! Вирус ведёт 1:0.
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А прибулих з Китаю два тижні на карантині не тримають ?
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Мы уже слышали на прошлой что прибудут на следующей
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Вов, анекдот в твой
Пост. Студен. Столовка, голодная толпа "дайте борщ, он сегодняшний или вчерашний? " повариха - скажу вам по секрету, он еще и завтрашний.
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А Гон-профан же заявил, что "все уже готовы" ?!

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Слуги Народа не понимают что некому им налоги платить будет!
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Че-то вспомнилось Юля, эпидемия, Тамифлю...или как ее там.
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саме вчасно, двоє прибулих вже в Олексанрівській в інфекційній. Тим паче ніякого карантину не було.. чекаємо. ))
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і двоє в обласній інфекційній у Львові на Пекарській..
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Это важно, ещё надо бы на миллиардик терафлю прикупить как тимошенка
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В сети появилась новость о том, что народного депутата от "Слуги народа" Павла Павлиша подловили на переписке с заместителем министра здравоохранения Украины Андреем Семиволосом.
Полный текст переписки:
Павлиш: Привет, как дела?
Семиволос: Так себе
Павлиш: А что случилось?
Семиволос: Миша за***** до икотки, хочет в наглую бюджет делить, дает бредовые команды
Павлиш: Так не выполняй, включай дурака
Семиволос: Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по пару его моментам положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))
Павлиш: понятно, держиcь. Может на выходных пойдем с Мишей пойдем, они хорошие друзья.
Миша -нардеп, глава Комитета Верховной рады Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.30 июля, 2019 Президент Украины Владимир Зеленский назначил внештатным советником своего старого друга, основателя сети частных клиник "Борис", Михаила Радуцкого, которого называют одним из претендентов на пост главы Министерства здравоохранения Украины.
Тест-системы для выявления коронавируса будут в Украине на следующей неделе, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2145

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Миша, это очевидно тот, что предлагал своего "киву" при назначении Скалецкой.
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Зеприслуги хоч би домовидись брехать однаково,а то хто в ліс,хто по дрова
А про строки поставки тестів в їх брехнях вже заплуталась і махнула рукою.Какаяразніца.Зебіли і при наявності тестів всеодно напартачать як завжди

Говоря о разработке собственных тест-систем для определения нового коронавируса, он отметил, что министерство "не располагает информацией, что такие работы ведутся какими-то лабораториями или институтами".Источник: https://censor.net.ua/n3173527

"Наши ученые сейчас занимаются разработкой тест-систем. 20-го числа китайцы дали всем желающим РНК вируса. Сейчас мы занимаемся созданием этих систем. Наша собственная система будет в ближайшее время", - заявил Данилов в интервью одному из украинских каналов.Источник: https://censor.net.ua/n3173341
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Ну-у...Один п...дить, другий бреше. "Какая разница! "
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И вот это - привычная сейчас в кетае картина
Тест-системы для выявления коронавируса будут в Украине на следующей неделе, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2395
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_Если веритькетайской компартии, у них стало увеличиваться число излеченных. Это может говорить о том, что они нащупали методику лечения. Дай бог!
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Не паникуй. Китайцы справятся - с международной помощью.
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Прячь голову в песок, если нравится. Но это без меня. Более тупой реакции и не придумаешь. Тест-системи для виявлення коронавірусу будуть в Україні наступного тижня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2895
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Хватит ныть. Продавай хату, купишь место в частной экспедиции в Антарктиду, там база украинская. Найдёшь, не заблудишься. Там со своими пересидишь пару лет. Лыжи и сало не забудь. Экспресс тест в аэропорту пройдёшь.
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Не помню чтобы я спрашивал твоего совета! Страна советов, лять... Ты на форуме по работе или как? Тест-системи для виявлення коронавірусу будуть в Україні наступного тижня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 221
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за пів року..
НАДІЄМОСЬ-раніше розпочнеться виготовлення вакцини..
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Эти дебилы а точнее так называемая министр здравоохранения Дунька с трудоднями просрали время и что то не видно что это недоразумение кидалось решать проблему как Ульяна Супрун хотя и к ней было много вопросов но в сложных ситуациях она была всегда на посту а где эта дура что рейтузы не успевает менять Тест-системы для выявления коронавируса будут в Украине на следующей неделе, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8731
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о "Доктора смерть" ОКРЕМІ ПИТАННЯ..
зокрема щодо її планів закриття стаціонарів при інфекційних лікарнях з 1-го квітня 2020 року(бюджет,прийнятий більшістю БПП_НФ припиняє їх фінансування)
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А прибулих з Китаю два тижні на карантині не тримають ?
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Тех что уже прилетели отпустили восвояси разносить заразу! Вирус ведёт 1:0.
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не всі країни.
Воз НЕ ДАЛО(НА УКЛІННІ БЛАГАННЯ\наполягання КИТАЮ) ПРЯМОЇ ВКАЗІВКИ ЗАБОРОНИТИ АЕРОРУХ ВЗАГАЛІ БЕЗ КАРАНТИНУ щодо рейсів з Китаю
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Если "генеральный директо Директората" отправляясь на пресс-конференцию не знает в состоянии ли мы сами создать эти тест системы и "не располагает информацией, что такие работы ведутся какими-то лабораториями или институтами",его место с лопатой или метлой в бригаде дворников и то в качестве подносчика инвентаря!
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кажуть,Дубілет готує нову програму для смартфону.

3 в 1."короновірусу смерть!'

від імені Уряду і МОЗу

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Отец Солдата





@uspenovka19632

А у нас,из Таиланда всех градусниками проверили?Или ,тока завтра начнут?Реально ,в правительстве,ВР,ОП,СБУ,МВД,ГПСУ и в СНБО,не учили ни биологию,ни географию.А в МОУ/ГШ кто-то прогуливал пары о РХБ в ВУ.В МОЗ,похоже,все дипломы куплены.Иначе ИХ бездействие объяснять НЕЧЕМ.
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тут и без теста понятно что надо кремировать всех депутатов, парламент, презика и 99% госдебошир!
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Coronavirus: WHO enlists internet giants in war on rumours as mainland China death toll hits 361

Коронавірус: ВООЗ залучає інтернет-гігантів у війну за чутками,у той час, коли кількість загиблих у материковому Китаї сягає 361

Глава агентства каже, що компанії з соціальних медіа вжили заходів для обмеження дезінформації
Останні цифри Національної комісії з охорони здоров'я Китаю показують 57 смертей у неділю, порівняно з 45 на день раніше, коли кількість нових випадків зросла до 2829 порівняно з 2590.
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила в понеділок, що цілодобово працює з гігантами Інтернету та соціальних медіа для боротьби з широким розповсюдженням дезінформації навколо смертельно небезпечної спалаху коронавірусу.
Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєс попередив про небезпеку, яку спричиняє "поширення чуток та дезінформації", оскільки саме Китай спричинив приріст смертності та інфекцій від високо заразного вірусу.
"Ми працювали з Google, щоб люди, які шукають інформацію про коронавірус, бачили інформацію ВООЗ у верхній частині результатів пошуку", - сказав Тедрос, відкриваючи зауваження до засідання виконавчої ради Агентства охорони здоров'я ООН у Женеві.
"Платформи соціальних медіа, включаючи Twitter, Facebook, Tencent і Tiktok, також вжили заходів для обмеження поширення дезінформації", - сказав він.
Він уточнив, що кількість загиблих у Китаї зросла вище 360, що перевершило кількість загиблих у країні від важкого гострого респіраторного синдрому (Sars) 2002-03.
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