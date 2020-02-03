 Тест-системи для виявлення коронавірусу будуть в Україні наступного тижня, - МОЗ

Про це повідомив під час пресконференції генеральний директор Директорату громадського здоров'я МОЗ України Андрій Скіпальський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Відповідаючи на запитання щодо забезпечення лабораторій тест-системами, він зазначив, що "зібрано потребу у тестових системах взагалі лабораторій, щодо тих вірусів, які циркулюють... це тест-системи на грип і віруси, які циркулюють в Україні".
"Коли ми говоримо про тест-системи на новий коронавірус - це інша історія. Ми заявляли, що протягом 10 днів такі тест-системи з'являться в Україні, - вони дійсно з'являться приблизно через тиждень, наступного тижня. Ми маємо погодження від Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо додаткових, я знаю, 30 комплектів, які будуть надані Україні. Наступного тижня у нас будуть тест-системи", - розповів Скіпальський.
Говорячи про розробку власних тест-систем на новий коронавірус, він зауважив, що міністерство "не володіє інформацією, що такі роботи ведуться якимись лабораторіями або інститутами".
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
Пост. Студен. Столовка, голодная толпа "дайте борщ, он сегодняшний или вчерашний? " повариха - скажу вам по секрету, он еще и завтрашний.
було з ранку на цензорі, не знайшов.
Полный текст переписки:
Павлиш: Привет, как дела?
Семиволос: Так себе
Павлиш: А что случилось?
Семиволос: Миша за***** до икотки, хочет в наглую бюджет делить, дает бредовые команды
Павлиш: Так не выполняй, включай дурака
Семиволос: Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по пару его моментам положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))
Павлиш: понятно, держиcь. Может на выходных пойдем с Мишей пойдем, они хорошие друзья.
Миша -нардеп, глава Комитета Верховной рады Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.30 июля, 2019 Президент Украины Владимир Зеленский назначил внештатным советником своего старого друга, основателя сети частных клиник "Борис", Михаила Радуцкого, которого называют одним из претендентов на пост главы Министерства здравоохранения Украины.
А про строки поставки тестів в їх брехнях вже заплуталась і махнула рукою.Какаяразніца.Зебіли і при наявності тестів всеодно напартачать як завжди
Говоря о разработке собственных тест-систем для определения нового коронавируса, он отметил, что министерство "не располагает информацией, что такие работы ведутся какими-то лабораториями или институтами".Источник: https://censor.net.ua/n3173527
"Наши ученые сейчас занимаются разработкой тест-систем. 20-го числа китайцы дали всем желающим РНК вируса. Сейчас мы занимаемся созданием этих систем. Наша собственная система будет в ближайшее время", - заявил Данилов в интервью одному из украинских каналов.Источник: https://censor.net.ua/n3173341
1.А тем временем вот что сегодня творится в кетае, а завтра будет и у нас...
2.И вот.
3.И вот.
4.И ещё вот.
5.И ещё...
6.И ещё.
7.И вот.
8.И вот.
9.И ещё вот.
10.И вот ещё.
11.Также вот.
12.И вот.
13.И вот.
14.Ещё вот.
15.И ещё.
16.И ещё.
17.И снова.
18.И снова...
19. И снова.
20. И снова!
НАДІЄМОСЬ-раніше розпочнеться виготовлення вакцини..
зокрема щодо її планів закриття стаціонарів при інфекційних лікарнях з 1-го квітня 2020 року(бюджет,прийнятий більшістю БПП_НФ припиняє їх фінансування)
Воз НЕ ДАЛО(НА УКЛІННІ БЛАГАННЯ\наполягання КИТАЮ) ПРЯМОЇ ВКАЗІВКИ ЗАБОРОНИТИ АЕРОРУХ ВЗАГАЛІ БЕЗ КАРАНТИНУ щодо рейсів з Китаю
3 в 1."короновірусу смерть!'
від імені Уряду і МОЗу
РОЗПОРЯДЖЕННЯ УРЯДУ
Останні новини щоо прибуття тест-систем
ІНСТРУКЦІЇ МОЗ
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Отец Солдата
@uspenovka19632
А у нас,из Таиланда всех градусниками проверили?Или ,тока завтра начнут?Реально ,в правительстве,ВР,ОП,СБУ,МВД,ГПСУ и в СНБО,не учили ни биологию,ни географию.А в МОУ/ГШ кто-то прогуливал пары о РХБ в ВУ.В МОЗ,похоже,все дипломы куплены.Иначе ИХ бездействие объяснять НЕЧЕМ.
Коронавірус: ВООЗ залучає інтернет-гігантів у війну за чутками,у той час, коли кількість загиблих у материковому Китаї сягає 361
Глава агентства каже, що компанії з соціальних медіа вжили заходів для обмеження дезінформації
Останні цифри Національної комісії з охорони здоров'я Китаю показують 57 смертей у неділю, порівняно з 45 на день раніше, коли кількість нових випадків зросла до 2829 порівняно з 2590.
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила в понеділок, що цілодобово працює з гігантами Інтернету та соціальних медіа для боротьби з широким розповсюдженням дезінформації навколо смертельно небезпечної спалаху коронавірусу.
Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєс попередив про небезпеку, яку спричиняє "поширення чуток та дезінформації", оскільки саме Китай спричинив приріст смертності та інфекцій від високо заразного вірусу.
"Ми працювали з Google, щоб люди, які шукають інформацію про коронавірус, бачили інформацію ВООЗ у верхній частині результатів пошуку", - сказав Тедрос, відкриваючи зауваження до засідання виконавчої ради Агентства охорони здоров'я ООН у Женеві.
"Платформи соціальних медіа, включаючи Twitter, Facebook, Tencent і Tiktok, також вжили заходів для обмеження поширення дезінформації", - сказав він.
Він уточнив, що кількість загиблих у Китаї зросла вище 360, що перевершило кількість загиблих у країні від важкого гострого респіраторного синдрому (Sars) 2002-03.