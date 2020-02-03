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Все про:Лисичанськ (56) Луганщина (1918) Правоохоронні органи (730) прокуратура (2051) крадіжка (340) вугілля (261)

 Екскерівник "Лисичанськвугілля", якого підозрюють у розкраданнях на 190 тис. грн, втік в ОРЛО, - прокуратура Луганщини

Колишній керівник ВАТ "Лисичанськвугілля" підозрюється у зловживанні службовим становищем, що заподіяло державі близько 190 тисяч гривень збитків.

Під процесуальним керівництвом Лисичанської місцевої прокуратури повідомлено про підозру колишньому керівникові ВАТ "Лисичанськвугілля" у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем), пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт прокуратури.

За матеріалами слідства, у березні 2016 року посадова особа, будучи відповідальною за проведення державних закупівель, надала незаконні вказівки керівному складу відокремлених підрозділів вуглевидобувного підприємства з укладання прямих договорів закупівлі промислового обладнання за цінами, що значно перевищують ринкові.

З метою одержання неправомірної вигоди від підприємства-постачальника підозрюваний не став проводити тендерні процедури і створив умови для одноосібної участі в допороговій закупівлі.

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Протиправні дії керівника заподіяли державному бюджету в особі ВАТ "Лисичанськвугілля" матеріальні збитки в розмірі близько 190 тис. гривень.

Слідством встановлено, що після повідомлення про підозру чоловік виїхав на тимчасово окуповану територію Луганської області, у зв'язку з чим його було оголошено в розшук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173526
 
 
 Топ коментарі
 
Экс-руководитель "Лисичанскугля", которого подозревают в хищениях на 190 тыс. грн, сбежал в ОРЛО, - прокуратура Луганщины - Цензор.НЕТ 9924
примерно так выглядят 190 000 гривен?
8 штук баксов это конечно матерый коррупционер
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13.12.19. Партия «Слуга народа» собралась потратить миллион на новогодний корпоратив.

Продали собак на 40 000 $$$$$$
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мелковат крадий...190 тыщ...тут вон дама в три раза больше в месяц получает.и не собирается в ордло тикать.

Pavlo Nuss
2 ч. ·

Бывший юрист Укрэксимбанка Юлия Мецгер, которая вошла по квоте Зеленского в наблюдательный совет ПриватБанка и является подругой Елены Кравец из "Студия Квартал-95", за шесть месяцев получила более 3,4 млн заработной платы.
Это по 500 000 - 600 000 гривен в месяц. Хорошо «понаблюдала» за деятельностью государственного банка.
И за весь этот обнаглевший беспредел вся полнота отвественности возлагается исключительно и персонально на Зеленчкого, который локомотивом и привёл во власть все эти тупые и наглые рожи, которые советуют пенсионерам продать собаку для оплаты платежки за газ.
Ещё раз. Я не против высоких зарплат как таковых. Совсем даже наоборот. Но всему есть мера и предел. На фоне дичайшого кадрового состава у Зеленского, на фоне дичайшей тупости и безответственности этих же кадров, на фоне не растущей экономики вот уже почти как год, на фоне других проблем, посетивших наше государство с момента избрания Зеленсокго на занимаемый им пост, такие высокие зарплаты чиновников - кощунство, легализированное ими воровство, если хотите, паразитизм на украинских налогоплательщиков.
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Ви там курви міцнішщ тримайте у СІЗО Юлю Кузменко бо ж втече в Лугандон
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Жлоб, делиться с прокурором не захотел. Сейчас бы уже компенсации от государства получал.
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Экс-руководитель "Лисичанскугля", которого подозревают в хищениях на 190 тыс. грн, сбежал в ОРЛО, - прокуратура Луганщины - Цензор.НЕТ 9924
примерно так выглядят 190 000 гривен?
8 штук баксов это конечно матерый коррупционер
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Може там шахту затоплювало, а не вистачало якогось підшипника для помпи. Пішов на нари, щоби виробництво не закрилося.
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А может просто в карты проигал. Дамбасня она такая загадочная, за 20 баксов могут вопить путенвведи. Что говорить о 8000?
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Я всіх обставин не знаю, але в цьому разі схиляюся на сторону цього гендиректора. Він, якби захотів, то би міг шахту попиляти і взяти щедрою рукою 190 мільйонів та був би вже депутатом.
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поэтому он ничуть не раздумывая свалил к абизянам . вы тоже " схиляетесь " к тому что бы при первом шухере бежать именно туда ?
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Ну куда же дется настоящему поцреоту, как не в Лугандон? Только лохи, зрадофилы, и огнтены путена идут на нары. Натоящие поцреоты бегут, кто в рашку, кто в луганду, кто побогаче - в Лондон.
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так скажите что не 190 тыс. грн, а 250тысяч евро, пусть ему обьяснят, что нельзя врать братве, а то отсчитал с каких то 190 тысяч грн а остольное скрысил, надо добыться справедливости и пусть заплатят за поллимона евро
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190 тисяч - це такий жарт? Це лише на шоп-тур. Якась сума нереально для такого птаха.
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13.12.19. Партия «Слуга народа» собралась потратить миллион на новогодний корпоратив.

Продали собак на 40 000 $$$$$$
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это только то что накопали на сегодняшний день . дали буде
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Слуги как-то неосмотрительно решили присоединить Украину к Лугандонии, наверно про запасные аэродромы не слышали...
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мелковат крадий...190 тыщ...тут вон дама в три раза больше в месяц получает.и не собирается в ордло тикать.

Pavlo Nuss
2 ч. ·

Бывший юрист Укрэксимбанка Юлия Мецгер, которая вошла по квоте Зеленского в наблюдательный совет ПриватБанка и является подругой Елены Кравец из "Студия Квартал-95", за шесть месяцев получила более 3,4 млн заработной платы.
Это по 500 000 - 600 000 гривен в месяц. Хорошо «понаблюдала» за деятельностью государственного банка.
И за весь этот обнаглевший беспредел вся полнота отвественности возлагается исключительно и персонально на Зеленчкого, который локомотивом и привёл во власть все эти тупые и наглые рожи, которые советуют пенсионерам продать собаку для оплаты платежки за газ.
Ещё раз. Я не против высоких зарплат как таковых. Совсем даже наоборот. Но всему есть мера и предел. На фоне дичайшого кадрового состава у Зеленского, на фоне дичайшей тупости и безответственности этих же кадров, на фоне не растущей экономики вот уже почти как год, на фоне других проблем, посетивших наше государство с момента избрания Зеленсокго на занимаемый им пост, такие высокие зарплаты чиновников - кощунство, легализированное ими воровство, если хотите, паразитизм на украинских налогоплательщиков.
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Следствием установлено, что после сообщения о подозрении мужчина выехал на временно оккупированную территорию Луганской области, в связи с чем был объявлен в розыск.

А как этот отъезд согласуется с УПК Украины?

Уголовно-процессуальный кодекс Украины 2012

Статья 278. Вручение уведомления о подозрении

Статья 278. Вручение уведомления о подозрении
1. Уведомление о подозрении вручается в день его составления следователем или прокурором, а в случае невозможности такого вручения - в порядке, установленном этим Кодексом для вручения сообщений.
2. Уведомление о подозрении задержанному вручается не позднее двадцати четырех часов с момента его задержания.
3. В случае если лицу не вручено извещение о подозрении после двадцати четырех часов с момента задержания, такое лицо подлежит немедленному освобождению.
4. Дата и время сообщения о подозрении, правовая квалификация уголовного преступления, в совершении которого подозревается лицо, с указанием статьи (части статьи) закона Украины об уголовной ответственности безотлагательно вносятся следователем, прокурором в Единый реестр досудебных расследований.

Ему что, подозрение вручали через соседку или заказным письмом?
Даже если его задержали, но после вручения уведомления о подозрении отпустили, то почему не взяли подписку о не выезде и не передали, прежде чем его выпустить, информацию пограничникам ?
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Joseph the Fox
Когда пришел Путен, олигархи 90-х действительно перестали красть. Вот только даже вата уже порой понимает, что место олигархов занял кооператив "Озеро", а наши "патріоти" мало того, что не могут внятно сказать, кто и что украл, так и от ваты уже отстают в понимании процессов.
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Считаю, что в бегстве подозреваемых и подследственных виноваты конкретные дожностные лица. Судить их и назначать жескую отсидку, это прекратится само собой.
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Отпустили с миром. Что с нищего возьмешь кроме анализов. Экспертизу походки успели провести? Легче будет искать если изменит внешнось. А причиненный ущерб необходимо взыскать с виновных в побеге.
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Лугандон подлохматился денежкой у глупых украинцев та й втик
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Красавец. Прям сбежал? А блокпосты как прошел? Теперь у нас как приднестровье, где каждый преступник может укрыться и пересидеть пока адвокаты порешают проблемы.
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за 190 шт грн в Лугандон ?... По пьяне что ли ?
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