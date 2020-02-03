 Екскерівник "Лисичанськвугілля", якого підозрюють у розкраданнях на 190 тис. грн, втік в ОРЛО, - прокуратура Луганщини

Під процесуальним керівництвом Лисичанської місцевої прокуратури повідомлено про підозру колишньому керівникові ВАТ "Лисичанськвугілля" у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем), пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт прокуратури.
За матеріалами слідства, у березні 2016 року посадова особа, будучи відповідальною за проведення державних закупівель, надала незаконні вказівки керівному складу відокремлених підрозділів вуглевидобувного підприємства з укладання прямих договорів закупівлі промислового обладнання за цінами, що значно перевищують ринкові.
З метою одержання неправомірної вигоди від підприємства-постачальника підозрюваний не став проводити тендерні процедури і створив умови для одноосібної участі в допороговій закупівлі.
Протиправні дії керівника заподіяли державному бюджету в особі ВАТ "Лисичанськвугілля" матеріальні збитки в розмірі близько 190 тис. гривень.
Слідством встановлено, що після повідомлення про підозру чоловік виїхав на тимчасово окуповану територію Луганської області, у зв'язку з чим його було оголошено в розшук.
примерно так выглядят 190 000 гривен?
8 штук баксов это конечно матерый коррупционер
Продали собак на 40 000 $$$$$$
Pavlo Nuss
2 ч. ·
Бывший юрист Укрэксимбанка Юлия Мецгер, которая вошла по квоте Зеленского в наблюдательный совет ПриватБанка и является подругой Елены Кравец из "Студия Квартал-95", за шесть месяцев получила более 3,4 млн заработной платы.
Это по 500 000 - 600 000 гривен в месяц. Хорошо «понаблюдала» за деятельностью государственного банка.
И за весь этот обнаглевший беспредел вся полнота отвественности возлагается исключительно и персонально на Зеленчкого, который локомотивом и привёл во власть все эти тупые и наглые рожи, которые советуют пенсионерам продать собаку для оплаты платежки за газ.
Ещё раз. Я не против высоких зарплат как таковых. Совсем даже наоборот. Но всему есть мера и предел. На фоне дичайшого кадрового состава у Зеленского, на фоне дичайшей тупости и безответственности этих же кадров, на фоне не растущей экономики вот уже почти как год, на фоне других проблем, посетивших наше государство с момента избрания Зеленсокго на занимаемый им пост, такие высокие зарплаты чиновников - кощунство, легализированное ими воровство, если хотите, паразитизм на украинских налогоплательщиков.
А как этот отъезд согласуется с УПК Украины?
Уголовно-процессуальный кодекс Украины 2012
Статья 278. Вручение уведомления о подозрении
Статья 278. Вручение уведомления о подозрении
1. Уведомление о подозрении вручается в день его составления следователем или прокурором, а в случае невозможности такого вручения - в порядке, установленном этим Кодексом для вручения сообщений.
2. Уведомление о подозрении задержанному вручается не позднее двадцати четырех часов с момента его задержания.
3. В случае если лицу не вручено извещение о подозрении после двадцати четырех часов с момента задержания, такое лицо подлежит немедленному освобождению.
4. Дата и время сообщения о подозрении, правовая квалификация уголовного преступления, в совершении которого подозревается лицо, с указанием статьи (части статьи) закона Украины об уголовной ответственности безотлагательно вносятся следователем, прокурором в Единый реестр досудебных расследований.
Ему что, подозрение вручали через соседку или заказным письмом?
Даже если его задержали, но после вручения уведомления о подозрении отпустили, то почему не взяли подписку о не выезде и не передали, прежде чем его выпустить, информацию пограничникам ?
Joseph the Fox
Когда пришел Путен, олигархи 90-х действительно перестали красть. Вот только даже вата уже порой понимает, что место олигархов занял кооператив "Озеро", а наши "патріоти" мало того, что не могут внятно сказать, кто и что украл, так и от ваты уже отстают в понимании процессов.