 Екскерівник "Лисичанськвугілля", якого підозрюють у розкраданнях на 190 тис. грн, втік в ОРЛО, - прокуратура Луганщини

Під процесуальним керівництвом Лисичанської місцевої прокуратури повідомлено про підозру колишньому керівникові ВАТ "Лисичанськвугілля" у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем), пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт прокуратури.

За матеріалами слідства, у березні 2016 року посадова особа, будучи відповідальною за проведення державних закупівель, надала незаконні вказівки керівному складу відокремлених підрозділів вуглевидобувного підприємства з укладання прямих договорів закупівлі промислового обладнання за цінами, що значно перевищують ринкові.

З метою одержання неправомірної вигоди від підприємства-постачальника підозрюваний не став проводити тендерні процедури і створив умови для одноосібної участі в допороговій закупівлі.

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Протиправні дії керівника заподіяли державному бюджету в особі ВАТ "Лисичанськвугілля" матеріальні збитки в розмірі близько 190 тис. гривень.

Слідством встановлено, що після повідомлення про підозру чоловік виїхав на тимчасово окуповану територію Луганської області, у зв'язку з чим його було оголошено в розшук.