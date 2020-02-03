 Україна розраховує на допомогу Туреччини в питанні звільнення кримських татар, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у понеділок у Києві.

"Україна розраховує на допомогу Туреччини в процесі звільнення політичних в'язнів громадян України, зокрема кримських татар, яких незаконно утримують у Криму і на території Російської Федерації", - сказав він.

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