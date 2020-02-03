 Україна розраховує на допомогу Туреччини в питанні звільнення кримських татар, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у понеділок у Києві.
"Україна розраховує на допомогу Туреччини в процесі звільнення політичних в'язнів громадян України, зокрема кримських татар, яких незаконно утримують у Криму і на території Російської Федерації", - сказав він.
Йозеф Кнехт
За результатами перемовин з Ердоганом Зе доручив Баканову зайнятися гюленівськими школами. Я думаю, що доля 5 вчителів, яких не видав Порох вже вирішена. Ви запитуєте себе перед чим зупиниться Зе? Ні перед чим. У нього відсутнє поняття морального компасу. Просто флюгер.
клоун.