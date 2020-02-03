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 Україна розраховує на допомогу Туреччини в питанні звільнення кримських татар, - Зеленський

Україна розраховує на допомогу Туреччини в процесі звільнення українських політичних в'язнів, зокрема кримських татар, які перебувають у тимчасово окупованому Криму і на території Російської Федерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у понеділок у Києві.

"Україна розраховує на допомогу Туреччини в процесі звільнення політичних в'язнів громадян України, зокрема кримських татар, яких незаконно утримують у Криму і на території Російської Федерації", - сказав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173524
 
 
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вставил таки Эрдоган президенту,что бы знал ,что крымские татары тоже граждане Украины!
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Йозеф Кнехт
За результатами перемовин з Ердоганом Зе доручив Баканову зайнятися гюленівськими школами. Я думаю, що доля 5 вчителів, яких не видав Порох вже вирішена. Ви запитуєте себе перед чим зупиниться Зе? Ні перед чим. У нього відсутнє поняття морального компасу. Просто флюгер.
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Жодних ілюзій щодо турків з татарами, особливо - коли вони спаруються. Це може вилізти Україні пекельною машиною погірше московської. Хіба що, як тактичний хід: пообіцяти з дулею в кишені. Але для цього треба бути політиком і мати НАЦІОНАЛЬНУ ГІДНІСТЬ...
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Але для цього треба бути політиком і мати НАЦІОНАЛЬНУ ГІДНІСТЬ...++++++++++++++++++++++++++++
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