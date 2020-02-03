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Все про:вірус (165) Кабмін (3282) Мінздоров'я (1075) Скіпальський (4)

 Кабмін прийняв розпорядження про заходи у зв'язку з коронавірусом, МОЗ попросить виділити додаткові кошти на реалізацію, - Скіпальський

Міністерство охорони здоров'я має намір подати запит до резервного фонду на додаткові кошти з метою запобігання поширенню в Україні коронавірусу.

Про це повідомив гендиректор директорату громадського здоров'я МОЗ Андрій Скіпальський на пресконференції в Києві в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Йшлося про запит МОЗ до резервного фонду на надання додаткових коштів різним органам влади, зокрема і самому міністерству. Оскільки це (превентивні заходи проти коронавірусу - ІФ) компетенція не тільки міністерства, а й міжсекторальна, потреба (в засобах - ІФ) збиратиметься (від органів влади - ІФ), після чого буде спрямована до резервного фонду і Міністерства фінансів", - сказав він.

За словами Скіпальського, таке рішення ухвалено у рамках затвердженого Кабміном у понеділок розпорядження "Про заходи запобігання занесенню та поширенню на теренах України інфекційних хвороб, спричинених новим коронавірусом".

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"Структура цього документа передбачає підвищення рівня готовності всіх органів влади. Встановлено карантинні заходи для прибуваючих з міста Ухані провінції Хубей", - сказав він.

Скіпальський також зазначив, що в рамках зазначеного розпорядження було затверджено план протиепідемічних заходів.

"План передбачає 24 пункти, зокрема обмеження туристичних поїздок до Китаю, створення тимчасових обласних протиепідемічних комісій при державних адміністраціях, посилення суб'єктами господарювання режиму поточної дезінфекції. Дуже важливим пунктом є визначення пунктів пропуску через кордон, в яких можуть діяти міжнародні медико-санітарні правила, і в разі ускладнення ситуації перехід через кордон може здійснюватися тільки через ці пункти, але йдеться лише про визначення, а не про заборону в'їзду за всіма пунктами", - сказав він.

Окрім того, Скіпальський наголосив, що в разі ускладнення ситуації з коронавірусом створюватимуться додаткові госпітальні місця, а також вже розробляються схеми перспективного перепрофілювання медзакладів на випадок масового надходження хворих.

Він додав, що Кабмін доручив Міністерству охорони здоров'я в березні подати нову редакцію правил санітарної охорони територій, а також розробити стандарти інфекційного контролю.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173522
 
 
 Топ коментарі
 
Ну пошла жара.... пилить бюджет будут так шо аж вспотеют...
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Ну пошла жара.... пилить бюджет будут так шо аж вспотеют...
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Кстати, как-то не заметили новость про держателя Зелиного общака на выьорах. Чего-то несвежего скушал? Или как у Кирпы -- количество и качество информации в голове не совместимо с жизнью?

Кабмин принял распоряжение о мерах в связи с коронавирусом, Минздрав попросит выделить допсредства на реализацию, - Скипальский - Цензор.НЕТ 1565
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В нашій місцевій клятві Гіпократа є слова "подалі від пацієнта і поближче до бабла".
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Советник Премьер-Профан-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак по поводу пенсионной реформы: "Я с удовольствием отменил бы пенсии вообще. Украинцы и так помогают родителям, которые в свою очередь обязаны еще где-то работать."
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А мона мушаку отрезать причинное место без наркоза и без хирурга я думаю что помогать в операции будет кому Кабмин принял распоряжение о мерах в связи с коронавирусом, Минздрав попросит выделить допсредства на реализацию, - Скипальский - Цензор.НЕТ 3661
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т.е. ЦУ раздали а деньги выделить - забыли. Ну шо ж за непруха у министров-клоунов?
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Здесь можно так прибарахлится, внукам хватит.
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- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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и спустилось в схроны догадайтесь с одного раза за чем
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На стороне вируса темп и инициатива. Мы проигрываем партию!
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Нічого не знадобиться... Санітарні функції виконуватимуть Пожежники...
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У тебя неровная голова. Голова неровная!
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На боці віруса універсальність й неймовірна здатність до модифікування! Партія вже програна Кабмин принял распоряжение о мерах в связи с коронавирусом, Минздрав попросит выделить допсредства на реализацию, - Скипальский - Цензор.НЕТ 6598
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'На ногі поставілі,... танцевать заставілі',...' Дешеве трюкачество й недолугі ляпи Кабмин принял распоряжение о мерах в связи с коронавирусом, Минздрав попросит выделить допсредства на реализацию, - Скипальский - Цензор.НЕТ 5235
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Я таких ушлепков еще не видел Не дай Бог что то пострашней эти дегенераты угробят страну Кабмин принял распоряжение о мерах в связи с коронавирусом, Минздрав попросит выделить допсредства на реализацию, - Скипальский - Цензор.НЕТ 3368
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