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Все про:Максим Микитась (28) Богдан Андрій (240) Єрмак Андрій (76)

 Богдан і Єрмак - це все наші друзі, - скандальний забудовник Микитась похвалився дружбою. ВIДЕО

У мережу злили відео, на якому екснардеп, скандальний забудовник Максим Микитась хвалиться дружбою з керівником Офісу президента Андрієм Богданом і помічником Зеленського Андрієм Єрмаком.

Відео опубліковано телеграм-каналом "Джокер", інформує Цензор.НЕТ.

На ньому колишній народний депутат Максим Микитась розповідає співрозмовнику, ідентифікувати якого не вдалося, про свою дружбу з главою Офісу президента Андрієм Богданом і помічником Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.

Судячи з тайм-коду на відео, запис зроблено 29 листопада 2019 року.

"Друзі з СБУ передали пізнавальне відео. Запис зроблено в ресторані готелю Прем'єр-Палас, де скандальний забудовник Микитась козиряє своїми зв'язками на Банковій і розповідає як "порішав" питання зі своїми друзями Богданом і Єрмаком", - свідчить підпис до відео.


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Публікуємо розшифровку розмови (мовою оригіналу).

Співрозмовник (С): Хорошо, ну тихо, давайте тогда... Ты себя услышал, услышать? Я тогда скажу за себя. То есть, меня что беспокоит? Меня, в первую очередь, беспокоит достроить там эти объекты, которые начатые. Диме продали, потому что они старые...

Микитась (М): Они взяли вопрос, передают Зубику (президент ассоциации "Предприятий строителей "Интергал-Буд". — Ред.).

С.: Да, это Зубику нужно передать, но с этой передачей еще куча там всякой головной боли. Меня, понятно, второе волнует — все те дела, которые крутятся и по которым в основном где-то я там фигурант — как это все там закрыть, решить юридически.

М.: Это уже реально, в том числе и Банковая, но еще раз говорю, что...

С.: Убежать, убежать оттуда.

М.: Это вопрос на сто процентов. То есть, наше объединение. И плюс я для всех заявляю, что мы едины. И работаю уже в рамках того меморандума, который у меня есть.

С.: Меморандума какого, с Кучером? (Сергей Кучер, бывший глава Государственной архитектурно-строительной инспекции. — Ред.).

М.: Да. Кучер там ли не Кучер, это такое. Все понимают, кто за Кучером стоит.

С.: А кто ж за Кучером такой?

М.: Банковая.

С.: Ну, Банковая. Там же, бл#дь, куча группировок на той Банковой.

М.: Да я думаю, что проблемы нет, на самом деле.

С.: Ну Трофимов (Сергей Трофимов, первый замглавы Офиса президента. — Ред.) за Кучером стоит. Ну, кто?

М.: Да в том числе. Не только Трофимов. В том числе, не только Трофимов. В том числе, да, я подтверждаю.

С.: Трофимов. А он с Богданом?

М.: Нет, ну он частично. Частично, но нет, но не только он. Там такая интересная история. Даже те, которые в противниках сейчас между собой, тот же Богдан и Андрей Ермак, и так далее, — это все наша группировка. Это все наши друзья.

С.: Смотри, Максим. Честно говоря, за последние два месяца, три, я никогда не думал, что до этого там все это дойдет. Ладно, не с чем. Но я тебе искренне говорю, что дальше я как бы... То есть, я свою миссию вижу... Во-первых, я устал. Во-вторых, не хочу слышать со всех сторон. И то, что я слышал — у меня этот рубец никогда не уйдет. Что я там вор, и так далее, и так далее. Начиная от твоей жены Винниченко, и так далее, и так далее.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 січня колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн, зняли з рейсу в аеропорту "Бориспіль" під час спроби вилетіти за кордон.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

25 жовтня за Микитася внесли заставу в сумі 80 млн гривень, і він вийшов із СІЗО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173520
 
   
 Топ коментарі
 
В свой карман и подсчитывает возможный гешефт.
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Хорошо хоть зеленька опять "ни в чом нивиноват", "не в курсе" и "нипричом"...
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Ну а кто-бы сомневался. Наголовали худших из худших!
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В свой карман и подсчитывает возможный гешефт.
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Даже не знаю, что говорят в таких случаях про ЗЕбилоидов. Не подскажите？
Факт остается фактом.
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блин..., ну как перестать ржать с зебилов...?

Трахают себя разом каждый день по нескольку раз....

А страну немного жалко...
По ходу стране приходит пипец...
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Зебилы это те, кто привёл к власти Зелемойского, вроде тебя?

Когда ответишь на вопросы:
Чем Порошенко лучше Зелемойского?
Или в другом варианте, по мотивам твоего - Порошенко меньшее зло, чем Зелемойский.
Какое зло не делал Порошенко, по сравнению с Зелемойским?

Я от тебя не отстану, именно из-за таких украинских (цитата Петлюры) Украина никуда не движется, т.к. вы всегда себя оправдываете и начинаете новую зраду.
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1 Порошенко не сдавал Украинские территории
2.При Порошенко Украина была субъектом международных отношений сейчас она объект
3,Порошенко не тащил своих друзей и кумовьев и кумовьев своих друзей во власть!
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ти що з перепою? генпридурок сейшельський вже не кум *****?
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Ти що з дурки або під "зе"леною травою? При Владі сьогодні уЗеленнські циркачі...І якщо ти такий правий, то чому ж вони не сидять й досі?! А може просто у зебілів немає за що їх садити?! Подумай-ТЕ над цим питанням коли "зелена дурь" із бошки вийде!
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кум, але тут ми маємо міністрами шалав... це вже інший рівень...
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4.довел до конца безвиз
5.начал выдавливать московских попов с Украины.
6. ассоциация с ес
Ну, что ответили, чем лучше.? Или тебе главное, что б кусок сала в зубах зажат был? Был бы и кусок сала, если б потерпел еще немного.
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они думают как бы и тут Порошенко обвинить
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Это все наша группировка. Это все наши друзья.

Богдан і Єрмак - це все наші друзі, - скандальний забудовник Микитась похвалився дружбою - Цензор.НЕТ 8370

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Спільна заява небайдужих щодо небезпечного розвитку українсько-російських відносин
За 9 місяців з моменту вступу на посаду нового Президента України діюча влада дискредитувала Україну, як сильну незалежну країну, в очах наших міжнародних партнерів та стала на шлях знищення нашої незалежності.
- зупинена позовна діяльність проти РФ щодо постачання газу;
- створюються передумови для відновлення закупівлі газу від агресора та вбивці Українських патріотів;
- жодного заперечення стосовно вимоги Путіна надати окремий статус Донбасу;
- питання повернення Україні контролю на АР Крим, а також припинення злочинних дій РФ щодо перекриття Керченської протоки, не порушуються підчас переговорів з РФ;
- численні спроби проведення зустрічей з Путіним, розведення військ призвели до деморалізації ЗСУ.
Пам'ятайте, що поступки лише збільшують апетит агресора! Тому ми вимагаємо від Президента України, парламенту, Уряду припинити зрадницьку політику підігрування Кремлю, а саме:
1. Визнати помилкою рішення про розведення військ та зупинити ці дії.
2. Питання виведення військ РФ з АР Крим та повернення України контролю над півостровом повинно підійматись на всіх міжнародних заходах.
3. Оприлюднити документи пов'язані з відрядженням Президента України до Оману (програма візиту, запрошення тощо) та звіт за його результатами, стенограм переговорів.
4. Забезпечити прозорість діяльності влади та зовнішньої політики.
5. Оприлюднити Стратегію дій влади щодо захисту економічної та територіальної незалежності України.
Приєднуйтесь до заяви на
https://docs.google.com/document/d/1ZJQOLalIuK9Fvc8UMTY26gpSScouQ7kjT_GptZZWSdE/edit
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Я навіть не сумніваюсь, що вам, шахраям, зараз раздолье..
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Зеленский до выборов - " «Кому понравится, когда президент назначает на должность своего кума или армейского друга? Почему так происходит уже 28 лет?"
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Давай будемо чесними- Зеленський не призначив свого кума ні на яку посаду.
У євреїв дітей не христять.
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Злодій ображає ься, що його називають злодієм. Що то нові закони. От при старих порядках було гордістю заявити:"Да, я - вор! Вор в законє!" (с)
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Советник Премьер-Профан-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак по поводу пенсионной реформы: "Я с удовольствием отменил бы пенсии вообще. Украинцы и так помогают родителям, которые в свою очередь обязаны еще где-то работать."
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Кто знает, киньте ссылку хоть одного ЗЕ сайта. Почитать, поржать.
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кто сливает и цель слива этого говна и так понятно. фейков много и все сливы будут проверенны и выиграет от этого только зе. ибо профильтрует инфу и будет знать кто чем дышит и рычаг на них получил. валцман хотел в дамки но как всегда насрал сам себе в шапку.
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Зря ты ее спустил в "унитаз"- забавный образец упоротой самчихи, которая верит, что зе!(как она всё ещё пишет на лоха)-типа самостоятельный игрок, которому что то там выгодно. Оно б уже давно соскочило, как папа сказал, только серьезные люди не дают.
Ну, или второй вариант - лахта сеет рознь под бабьим ником))
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как в Британии называют "дождик" (ёлочное украшение)?
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давно такая инфа ходит про Богдана
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Первый раз за 8 месяцев мы услышали от президента "Слава Україні". Правда, это оказался президент Турции, но это мелочи. .. Героям Слава!
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И почему у меня таких друзей нет...
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как мило власть криминал дружное сплетение спрут и каком государственном управлении идет речь
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Познавательно что офис президента называют бандой с кучей группировок
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Боже, какими замечательными людьми окружил себя бубочка. Не то, что барыга. У того в окружении одни барыги были. А у бубочки в окружении такие все честные и светлые. Сделали их раком разом!!!
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Примечательно, что ОП, включая самого главного клоуна как в рот воды набрали после череды разоблачений, выдавая собственный позор за "мудрое молчание"
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Himikus
Кіля, не трєба скілити

Nikolay Azarov
Команда Зеленского - это сборище некомпетентных, по большей части случайных людей. Они ведут страну к катастрофе. Теперь это стало абсолютно ясно.
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Хоть я и отношусь к людям Которые накололи на своем пупе оофшорника в профиль С опаской и некоторым недоверием Но тут я с тобой солидарен Гыга Они олегофрены землю будут продавать Да я бы ни одному из них Включая смехотунчика НЕ доверил бы мешок картошки продоть в базарный день
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ха...землю.они ее вместе с тобой продадут
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А ты Гыга шо ? Не на такой же земле как я живешь ? Но шутки шутками Гыг А когда я вижу премьера с лицом больше олегоырена чем человека Или торчка мылованова Который служит зеле на посту министра экономики Становится по настоящему страшно Хоть казалось бы я уже забыл что это такое Короче дожили мы Гыга до **************
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не переживай...это временно.наступят новые выборы и ты воодушевишься новым интересным дерьмом. Богдан і Єрмак - це все наші друзі, - скандальний забудовник Микитась похвалився дружбою - Цензор.НЕТ 1004
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Да я и не переживаю Собствено я ничего хорошего от маланского смехотунчика и слуг маланского народа и неожидал Голосовал за чудика сознательно Потому как свинство офшорника нужно было прекращать Знал что будет смешно Но не думал что будет так страшно Да и страшно не за себя а за мою несчастную родину
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Поживем увидим Но здается смехотунчик взял такой тэмп уничтожения своего рейтинга Что увидим это очень скоро
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В последние четыре года Украина резко нарастила закупки цыплят в России. Главным поставщиком оказалась дочерняя компания американской Aviagen, производственные мощности которой расположены в Тульской области. Об этом со ссылкой на данные (ФТС) пишет News.ru.
За это время объем поставок увеличился почти в пять раз, при этом в 2019 году он почти удвоился по сравнению с 2018-м, достигнув показателя 43,7 тонны. В денежном выражении рост составил только 53 процента. Кроме того, в прошлом году получить удалось меньше - 1,4 миллиона долларов против 1,5 миллиона.
Как отмечают аналитики, за рубеж из России идут цыплята, которые выращены в локализованных компаниях. В частности, за те же четыре года суммарный экспорт «дочки» Aviagen вырос с 20,5 миллиона рублей до 207 миллионов в 2019-м.
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Рыготня зеленая чует что их раскрыли, а что толку?
"Чужое мнение как правило не верное, потому что большинство людей идиоты"
Породистый украинец никогда себе не выберет такую участь, ну просто потому что у него есть честь и совесть. По сему выбирают за него, всякие расиянские зебилы, по приколу там или от того что им то хуже не будет, а вот остальным таким выбором насрать это милое дело!
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ОЗГ в наявності, особи подільники встановлені! Залишилось посадити! Весна іде, пора саджати!
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Нашёл дурень, чем хвастаться - с такими друзьями врагов не надо.
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Вони вже відверто знущаються над своїм лохторатом. Хавай.те !
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Психолог ДалайЛамы
Скелет homo zelebobus с кафедры анатомии Трускавецкого Гарварда.

Богдан і Єрмак - це все наші друзі, - скандальний забудовник Микитась похвалився дружбою - Цензор.НЕТ 5465
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после такого вся власть должна дружно пойти нахер!
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Зеленський з КолоМойшою наїба%и всіх українців!!!
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"У льва в джунглях один шанс выжить: не изображать царя зверей, а царствовать." Это из "Джентльменов" Гая Ричи. Прекрасный фильм, настолько динамичный, что отлить некогда. А цитату, с большой натяжкой, можно применить к Зеленскому. Не лев, конечно же, но все же Президент. И чтобы выжить, ему нужно не изображать Президента, а быть им. Пока не получается. Гончарук откровенно над ним смеется, Баканов «Ваня - 30 процентов» за его спиной собирает 30 процентов с таможни, Ермак откровенно работает на Москву, а Богдан шляется по отпускам, стебется и ищет новую любовь. Не пора ли для начала устроить резню в собственном окружении? Но нет скамейки запасных. И нет чутья для союзов.
Увы, но Зеленский войдет в историю как Президент, у которого был максимум власти и общественного доверия, но, благодаря, собственному кадровому идиотизму - просрал все. Посмотрите на людей, занимающих ключевые должности в команде Зеленского, ведь это настоящая кунсткамера. Премьер Гончарук в рекордные сроки обрушил поступления в бюджет, провел ноль реформ и в ближайшее время спровоцирует голодные бунты. Спикер Разумков пытается протолкнуть в премьеры «киндер-сюрприз» из 90-х, Виктора Боднаря, который обосрался на должности министра транспорта при Ющенко, стал фигурантом уголовного дела, а затем шестерил у Калетника. Какой еще шлак Разумков предложит Зеленскому? Жаль, что Чечетов погиб, наверное, тоже был бы в кандидатах на премьеры. Мутный шпион с бандитским прошлым, Ермак фактически министр иностранных дел. Другой аферист, Баканов - «рулит» СБУ, грабит агроэкспортеров и планирует хорошо «подняться» на таможне.
«Мирный план» оказался предательством. После разведения люди продолжают гибнуть в ООС. Парламент с «зеленым большинством» настолько страшен, что никого из этой кунсткамеры нельзя пускать на эфиры, потому что это чистые дебилы. Вот и весь результат президентства Зеленского. Фактически, мы уже имеем иллюзию власти, а не власть. Иллюзию государства, а не государство. Актера, так и не понявшего, что ему уже нужно не играть Президента, а стать им. А для этого, прежде всего, нужно отбросить всю эту шушеру из прошлой жизни и начать думать как Президент. Возможно, нужно разогнать этот сброд, который сейчас называется ВР. Провести новые выборы и призвать в исполнительную власть профессионалов-государственников. Они еще есть, нужно просто немного ознакомиться с этим слоем. А не использовать социальные лифты для «шариковых».
Сергей Никонов, «ОРД»
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А что на это скажут любители Зеленского???
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"Ммммееее...ммммееее...ббээээээ.." - ответят они..
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Государственные деятели, серьезные бизнесмены разговаривают как гопники и быдло:

Отстегнуть, порешать, наша банда, 20-30%.

Украиной всегда правили человеческие отбросы. Просто сейчас журналисты начали сливать народу много подноготной грязи из этой клоаки.
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