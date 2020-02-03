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Все про:Київ (6917) суд (5755) Бурлакова Валерія (112) Антоненко Андрій (70) Дугарь Яна (40)

 Засідання суду стосовно Дугарь і Антоненка несподівано призначили сьогодні на вечір

У понеділок, 3 лютого, в суді у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета раптово призначили слухання щодо зміни запобіжного заходу фігурантів Яни Дугарь і Андрія Антоненка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Засідання мають відбутися о 19:30 і 20:30, у неробочий час.

Для підозрюваних і їхніх адвокатів заплановані засідання стали сюрпризом.

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Зауважимо, що Яна Дугарь не в Києві, а у військовій частині, оскільки може перебувати під нічним арештом там, щоб мати можливість працювати, тому ймовірно, що засідання у її справі перенесуть відразу після його початку.

Зазначимо, що в Печерському райсуді 3 лютого відбувся розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу хірурга Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Її залишили під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захист Антоненка виступає проти продовження термінів слідства на 4 місяці. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173519
 
 
 Топ коментарі
 
скоро ночью как при януковоще начнут "судить" Заседания суда по Дугарь и Антоненко внезапно назначили сегодня на вечер - Цензор.НЕТ 386
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скоро ночью как при януковоще начнут "судить" Заседания суда по Дугарь и Антоненко внезапно назначили сегодня на вечер - Цензор.НЕТ 386
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Ага, сейчас.
Если и будут это делать, то по тихому, привяжут к какому то событию/происшествию, что бы не заметили.
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внезапно и ночью....
Муссора думают что блазень вечно править будет...
Гиены позорные...
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но факты в их сторону с 2014 никто не наказан а ненаказуемость порождает вседозволеность
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а вообще законно в нерабочее время проводить заседание суда
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Не знаю, чи правильно думаю, але мені здається, що будуть відпускати. Дехто зрозумів, що тягнути з цим - дорожче, ніж відпустити. Чому вночі? А саме тому, щоб розголос не був масштабним. Преси теж буде менше. Можливо, помиляюся.
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зачем такая спешка?с утра нельзя или Помпео все таки ткнул фейсом об тейбл и посетил госпиталь показово?но тут нельзя предугадать ничего в этой новой судейской системе когда "прокурор на все 100% мой"
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Ви шукаєте логіки у людей з курячими мізками? Хоча я пемеборщив - у поведінці курей є певна логіка. У цих - немає. Зовсім.
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да я в курсе,насмотрелся в ютюбе на "лохторат" ,за кого голосовал на выборах?за зеленского!а почему?ну,ну,прикольный!и как тебе сейчас?а шо я на выборы сходил,а шо?я больше политикой не интересуюсь!
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Правильно. Тепер черга політики ними цікавитись. Бо все-таки плювати на політичні процеси боляче. Віддача сильна.
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Как же эти "волонтеры" разводят доверчивых лохов.
Дугарь сначала аппелировала что домашний арест к ней надо применять не по месту прописки, а в Киеве - чтобы удобно было ходить на суды.
А когда решили поменять на Киев, и даже сделали только ночной - она умотала в часть фиг знает куда.
И ведь ведутся на такое.
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Темнота, "воронок", судебные тройки нквд. Привет властям от товарища сралина.
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Цирк
под названием 95 квартал
Отрабатывают мацкальский заказ
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Засідання до Дугарь і Антоненку призначино на сьогодні тому, що потрібно продовжити термін досудового розслідування, який спливає 12 лютого, а також у всіх трьох підозрюваних спливає термін запобіжного заходу 8 лютого, який, якщо буде продовжено термін досудового розслідування, то запобіжні заходи теж треба продовжити
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