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Все про:Донбас (13199) операція Об'єднаних сил (2019)

 Ворог від початку доби 10 разів порушив перемир'я, одного українського воїна поранено, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив сім обстрілів наших позицій а саме:

  • три рази неподалік Павлополя - з мінометів калібру 82 мм противник випустив 20 мін, а також вів вогонь із гранатометів різних систем і іншої стрілецької зброї;
  • поруч із Опитним - з протитанкового ракетного комплексу ворог зробив 2 постріли;
  • двічі в районі населеного пункту Авдіївка - зі станкового протитанкового гранатомета - 9 пострілів, а також противник зробив обстріл зі стрілецької зброї;
  • поблизу Пісків - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Три ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • двічі поруч з Новотошківським - з міномета калібру 120 мм - 9 мін;
  • неподалік Оріхового - з 120-мм міномета противник випустив 5 мін.

Сьогодні, 3 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення".

Читайте також: Одного українського воїна поранено на Донбасі, від початку доби ворог 5 разів порушував режим припинення вогню, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173517
 
 
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а в это время наш главнокомандующий скачет по сцене с 95 кварталом!
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найскорішого одужання і повного відновлення...
Враг с начала суток 10 раз нарушил перемирие, один украинский воин ранен, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3962

...
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Поранений один, а до Києва цілий борт прилетів. Хоча "какая разніца".
Хлопцям- швидкого легкого і повного одужання.
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Да хватит звездеть. В Днепр привезли минимум одного, в Киеве волонтеры просят кровь сдать , это все для одного раненого?
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