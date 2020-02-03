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 Політика України
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Все про:Климпуш-Цинцадзе (307) Європейська Солідарність (237) Євген Брагар (12)

 Зеленський мусить вибачитися за те, що привів до влади нікчемних депутатів, - Климпуш-Цинцадзе

Президент Зеленський персонально відповідальний за тих непрофесійних депутатів, яких він привів у парламент.

Про це сказала голова комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом, народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі 5 каналу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Коментуючи висловлювання представника "Слуги народу" Брагара, що запропонував пенсіонерці продати собаку і заплатити за газ, вона зауважила, що теж чомусь отримала платіжку за газ за попередній рік. При цьому незрозуміло, яким чином у попередні періоди здійснювалась плата за транспортування газу.

"Я собі уявляю, у якому збуренні зараз громадяни, які почали отримувати ці платіжки, і також ретроспективно за транспортування газу за попередні періоди", – наголосила депутат.

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Іванна Климпуш-Цинцадзе розповіла, що це питання піднімалося кількома представниками різних фракцій під час засідання погоджувальної ради.

"Мені б менше хотілося обговорювати конкретного представника монобільшості, який вчергове демонструє свою недолугість. У мене більше питань до президента Зеленського. Він мав би вибачитися за те, кого він привів до парламенту, і яких непрофесійних людей він привів до парламенту", – підкреслила голова комітету.

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Нагадаємо, депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в ефірі програми "Голос народу" на "112 каналі" запропонував пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. При цьому він уточнив, що пес повинен бути елітної породи.

Після хвилі обурення і жартів про продаж собак в соцмережах Грабар вибачився за необдумане висловлювання. "Я - нове обличчя в політиці і не навчився відповідати на чутливі питання", - пояснив він.

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос критично сприйняв пропозицію свого однопартійця. Таким же чином слова Брагара оцінив депутат від СН Ігор Гузь. Керівництво фракції "Слуги народу" вибачилося за слова Брагара і підкреслило, що "це не є і не може бути нашою позицією".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173516
 
   
 Топ коментарі
 
Каков поп, таков и приход. Он привел подобных себе, подобраных по принципу личной преданности.
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Такие как ты, что воняли, ...Хуже не будет, какая разница!!!!...
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Ответ - типа сам дурак. Ну о шо еще ждать от зебеней
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Ексміністр інфраструктури України В.Омелян прокоментував заяву нардепа від "СН" Є.Брагара та дав пораду президенту України зеленський
-"Станьте нарешті Президентом України! Бо інакше на газ поміняють не собаку, як пропонує Ваша партія, а Вас особисто"
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зеленский уходи вместе с верховной радой. РЕВОЛЮЦИЯ!
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Що значить вибачитися? Ці неадекватні депутати приймають антинародні закони. Перебування таких людей при владі призведе до краху України. Треба негайно розпустити Верховну Раду.
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Профессиональная политгадалка нагадала боссу второй президентский срок.... руки оказались грязные ....теперь требует извинений . Когда же все эти твари , оторванные от бюджетного корыта , угомонятся ?
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Извиняется за свои поступки человек, который осознает ошибочность своего поступка. Если нет извинений, то либо нет ошибки с его точки зрения либо не хватает ума осознать ошибочность своих действий. И то и другое для нас плохо, ибо речь идет о Президенте. Я очень сильно стал склоняться к мнению, что Зе не видит ошибки в своих действиях. Почему? Да потому что он не производит впечатления глупого человека - это раз. Самостоятельно организовал успешный бизнес - это два. Сделал классный фильм про Голобородька - это три. Ну и много чего еще можно добавить к этому списку. Поэтому назвать его неумным нельзя. Отсюда просится вывод - это его устраивает по понятным ему причинам. Мы же можем только строить предположения. Для меня они неутешительны. Опять лохотрон и я опять в лохах, как и большинство из нас
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Які наївні люди, хочуть від пустоголової шавки якісь вибачень, як би було порядне, не пішов би за бенєй
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"Да отсохнет перст, непотребно СПАМящий"®
Заодно надо сердечно поблагодарить глубокоуважаемого Петра Алексеевича, шо, благодаря его фиаско на выборах, куча мудаков из Порохатой кодлы пролетела мимо мандатов.
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Зеьенский должен застрелиться (из бутафорской рогатки за то, что пришёл во власть сам и привёл таких депутангов. А куча мудаков, к сожалению,скоро рискует превратиться в порядочную гору.
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А что же вы му=звоны не поможете Зеленскому в государственных делах а только хаете и палки в колеса ставите.чем вы лучше росиян путинских?Или это уже не ваша страна,не ваш народ?Что вы все скалитесь как шакалы,что вы дело общее не делаете?Все за кормушку переживаете,да не будет ее когда страна исчезнет,а росияне и другие с вами му-ками делиться не станут,с протянутой рукой пойдете без страны и народа этого терпеливого
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