EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  8864  251
Все про:Климпуш-Цинцадзе (307) Європейська Солідарність (237) Євген Брагар (12)

 Зеленський мусить вибачитися за те, що привів до влади недолугих депутатів, - Климпуш-Цинцадзе

Президент Зеленський персонально відповідальний за тих непрофесійних депутатів, яких він привів у парламент.

Про це сказала голова комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом, народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі 5 каналу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Коментуючи висловлювання представника "Слуги народу" Брагара, що запропонував пенсіонерці продати собаку і заплатити за газ, вона зауважила, що теж чомусь отримала платіжку за газ за попередній рік. При цьому незрозуміло, яким чином у попередні періоди здійснювалась плата за транспортування газу.

"Я собі уявляю, у якому збуренні зараз громадяни, які почали отримувати ці платіжки, і також ретроспективно за транспортування газу за попередні періоди", – наголосила депутат.

Читайте також: Моральний осуд, якого зазнав Брагар за пропозицію пенсіонерці продати собаку, є достатнім, щоб він зробив висновки, - Корнієнко

Іванна Климпуш-Цинцадзе розповіла, що це питання піднімалося кількома представниками різних фракцій під час засідання погоджувальної ради.

"Мені б менше хотілося обговорювати конкретного представника монобільшості, який вчергове демонструє свою недолугість. У мене більше питань до президента Зеленського. Він мав би вибачитися за те, кого він привів до парламенту, і яких непрофесійних людей він привів до парламенту", – підкреслила голова комітету.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нехай приїде, я йому продам цього собаку", - пенсіонерка відповіла Брагару (оновлено). ФОТО

Нагадаємо, депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в ефірі програми "Голос народу" на "112 каналі" запропонував пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. При цьому він уточнив, що пес повинен бути елітної породи.

Після хвилі обурення і жартів про продаж собак в соцмережах Грабар вибачився за необдумане висловлювання. "Я - нове обличчя в політиці і не навчився відповідати на чутливі питання", - пояснив він.

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос критично сприйняв пропозицію свого однопартійця. Таким же чином слова Брагара оцінив депутат від СН Ігор Гузь. Керівництво фракції "Слуги народу" вибачилося за слова Брагара і підкреслило, що "це не є і не може бути нашою позицією".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173516
 
   
 Топ коментарі
 
Каков поп, таков и приход. Он привел подобных себе, подобраных по принципу личной преданности.
 показати весь коментар
 
Такие как ты, что воняли, ...Хуже не будет, какая разница!!!!...
 показати весь коментар
 
Лохторат з локшиною на вухах від Г+Г.
Зеленский должен извиниться за то, что привел к власти никчемных депутатов, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 6075
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
А кто извинится за профессиональных мандатованных барыг?!
 показати весь коментар
 
 
Пусть в начале петрушка извинится, что привел во власью свою любовницу.
 показати весь коментар
 
 
Добрий цар, погані бояри... сатара казочка для лохів. Він має стати на коліна і вибачитись за те, що будичи нікчемою і тупаком, поліз на таку посаду!!!
 показати весь коментар
 
 
" Зеленский должен извиниться за то, что привел к власти никчемных депутатов, - Климпуш-Цинцадзе"
Миллиардер Косюк получил от государства 812 миллионов ...




5 ****. 2018 г. - Миллиардер Косюк получил от государства 812 миллионов дотаций ... Підтримаємо на виборах тандем Порошенко-Косюк! Не ..КлимпушЦинцадзе ,а когда принесет извинения Порошенко за дотацию из януковических денег своему другу миллиардеру Косюку 812 МИЛЛИОНОВ и куда вложил этот Косюк такой щедрый подарок Я не за Зеленского,я за справедливость
 показати весь коментар
 
 
Ексміністр інфраструктури України В.Омелян прокоментував заяву нардепа від "СН" Є.Брагара та дав пораду президенту України зеленський
-"Станьте нарешті Президентом України! Бо інакше на газ поміняють не собаку, як пропонує Ваша партія, а Вас особисто"
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Омелян ще не сидить? дивно
 показати весь коментар
 
 
зеленский уходи вместе с верховной радой. РЕВОЛЮЦИЯ!
 показати весь коментар
 
 
А кого взамен?
Эта баба редкая дура. Детапутов привел к власти не Зеленский, а украинский народ, как и самого Зеленского.
Извините, нр больше некого было. Ну не наступать же мне на швабру 2 раза опять выбирая петю?
 показати весь коментар
 
 
А кого вы будете через 4 года выбирать? Или опять выберите какое то говно и будете оправдываться что не за кого было.
 показати весь коментар
 
Лично я, последнее время голосую за Гриценко. Что и кто будет через 4 года не знает ни кто. Но мне нравится ход твоих мыслей, ты уверен, что ЗЕ будет еще 4 года.
 показати весь коментар
 
Если будет сидеть тихо без резких выбрыков может и пробыть до конца срока. Насчёт Гриценко. Староват уже. Его поезд ушёл. 4 года быстро пройдут и думать надо уже, а то ещё одного "ЗЕ" страна не переживёт.
 показати весь коментар
 
Вы уже три раза подряд голосуете за то, за что не надо и при этом все три раза была возможность выбрать Юлию Тимошенко, которая в прошлом году презентовала великолепную программу действий, у которой сильная партия, а не политический проект или организованная преступная группировка (ОПГ).

Так что не надо плакаться и оправдывать глупость, надо хоть с четвертого раза сделать правильно
 показати весь коментар
 
Мне кажется четвертого раза уже не будет. Года не щадят никого. Ей уже 60 лет. Вы думаете что через четыре года у нее еще будут силы и нервы все это тянуть?
 показати весь коментар
 
Що значить вибачитися? Ці неадекватні депутати приймають антинародні закони. Перебування таких людей при владі призведе до краху України. Треба негайно розпустити Верховну Раду.
 показати весь коментар
 
 
Профессиональная политгадалка нагадала боссу второй президентский срок.... руки оказались грязные ....теперь требует извинений . Когда же все эти твари , оторванные от бюджетного корыта , угомонятся ?
 показати весь коментар
 
 
Извиняется за свои поступки человек, который осознает ошибочность своего поступка. Если нет извинений, то либо нет ошибки с его точки зрения либо не хватает ума осознать ошибочность своих действий. И то и другое для нас плохо, ибо речь идет о Президенте. Я очень сильно стал склоняться к мнению, что Зе не видит ошибки в своих действиях. Почему? Да потому что он не производит впечатления глупого человека - это раз. Самостоятельно организовал успешный бизнес - это два. Сделал классный фильм про Голобородька - это три. Ну и много чего еще можно добавить к этому списку. Поэтому назвать его неумным нельзя. Отсюда просится вывод - это его устраивает по понятным ему причинам. Мы же можем только строить предположения. Для меня они неутешительны. Опять лохотрон и я опять в лохах, как и большинство из нас
 показати весь коментар
 
Які наївні люди, хочуть від пустоголової шавки якісь вибачень, як би було порядне, не пішов би за бенєй
 показати весь коментар
 
 
"Да отсохнет перст, непотребно СПАМящий"®
Заодно надо сердечно поблагодарить глубокоуважаемого Петра Алексеевича, шо, благодаря его фиаско на выборах, куча мудаков из Порохатой кодлы пролетела мимо мандатов.
 показати весь коментар
 
 
Зеьенский должен застрелиться (из бутафорской рогатки за то, что пришёл во власть сам и привёл таких депутангов. А куча мудаков, к сожалению,скоро рискует превратиться в порядочную гору.
 показати весь коментар
 
А что же вы му=звоны не поможете Зеленскому в государственных делах а только хаете и палки в колеса ставите.чем вы лучше росиян путинских?Или это уже не ваша страна,не ваш народ?Что вы все скалитесь как шакалы,что вы дело общее не делаете?Все за кормушку переживаете,да не будет ее когда страна исчезнет,а росияне и другие с вами му-ками делиться не станут,с протянутой рукой пойдете без страны и народа этого терпеливого
 показати весь коментар
 
А нужны ли вообще "депутаты"? Пусть партии победившие на выборах голосуют % полученых голосов, делегированных одному формальномуспредставителю (сменному), после письменного решения органов партии (по собственному регламенту и протоколу). Пусть партии получают госфинансирования соглсно доли проголосовавших за них и содержат столько специалистов, юристов и аналитиков сколько им необходимо для разработки законов.
 показати весь коментар
 
Извинениями накормить можно только преданных зебилов.
 показати весь коментар
 
Пусть сначала этот никчёмный депутат за порося извинится.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору