 Зеленський мусить вибачитися за те, що привів до влади недолугих депутатів, - Климпуш-Цинцадзе

Про це сказала голова комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом, народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі 5 каналу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Коментуючи висловлювання представника "Слуги народу" Брагара, що запропонував пенсіонерці продати собаку і заплатити за газ, вона зауважила, що теж чомусь отримала платіжку за газ за попередній рік. При цьому незрозуміло, яким чином у попередні періоди здійснювалась плата за транспортування газу.

"Я собі уявляю, у якому збуренні зараз громадяни, які почали отримувати ці платіжки, і також ретроспективно за транспортування газу за попередні періоди", – наголосила депутат.

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Іванна Климпуш-Цинцадзе розповіла, що це питання піднімалося кількома представниками різних фракцій під час засідання погоджувальної ради.

"Мені б менше хотілося обговорювати конкретного представника монобільшості, який вчергове демонструє свою недолугість. У мене більше питань до президента Зеленського. Він мав би вибачитися за те, кого він привів до парламенту, і яких непрофесійних людей він привів до парламенту", – підкреслила голова комітету.

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Нагадаємо, депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в ефірі програми "Голос народу" на "112 каналі" запропонував пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. При цьому він уточнив, що пес повинен бути елітної породи.

Після хвилі обурення і жартів про продаж собак в соцмережах Грабар вибачився за необдумане висловлювання. "Я - нове обличчя в політиці і не навчився відповідати на чутливі питання", - пояснив він.

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос критично сприйняв пропозицію свого однопартійця. Таким же чином слова Брагара оцінив депутат від СН Ігор Гузь. Керівництво фракції "Слуги народу" вибачилося за слова Брагара і підкреслило, що "це не є і не може бути нашою позицією".