 Політв'язні Бугайчук і Кантиміров у РФ не отримують належної допомоги, - Денісова звернулася до Москалькової

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Закликаю Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Тетяну Москалькову забезпечити нашим громадянам належні умови утримання та надати кваліфіковану медичну допомогу згідно з міжнародними стандарамив", - повідомила вона.

Денісова пояснила, що у Сергія Бугайчука серйозні проблеми зі здоров'ям, що підтверджується медичними висновками. До затримання він перебував на стаціонарному лікуванні в опіковому відділенні, де переніс низку складних операцій із пересадки шкіри зі стегон обох нижніх кінцівок на пошкоджену ділянку лівої руки та обличчя. Також чоловік раніше переніс операції з видалення жовчного міхура і вен на правій і лівій ногах. Зараз у нього посилюється біль у ногах і алергічна реакція по всьому тілу.

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Омбудсмен додала, що в іншого політв'язня, Ельдара Кантимірова на тлі хронічного гастриту і холециститу почалися проблеми з нирками і скарги на сильний головний біль. Його утримують у незадовільних санітарно-побутових умовах, а також Кантиміров постійно відчуває психологічний тиск із боку співробітників правоохоронних органів РФ.

Громадянам України не надається необхідна медична допомога, що суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пунктам 10, 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими від 30.08.1955, схвалених Економічною і соціальною радою ООН, підкреслила Денісова.

Також вона закликала міжнародне співтовариство, представників дипломатичного корпусу та правозахисних організацій направити і сконцентрувати зусилля, щоб змусити РФ дотримуватися прав громадян України, які досі перебувають в її полоні.

Нагадаємо, Сергій Бугайчук - провідник, який працює в пасажирському вагонному депо "Ковель", - був затриманий 11 липня 2018 року. Йому інкримінується, що він у складі групи з трьох осіб (одного з яких названо лише по імені) нібито переправляв через українсько-російський кордон для подальшого перепродажу зброю - пістолет Glock 19, а також 10 стволів до пістолета "Макаров".

Ельдар Кантиміров - фігурант алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір". Разом із Русланом Месутовим, Лєнуром Халіловим, Русланом Нагаєвим і Асаном Яниковим.

Руслана Нагаєва і Ельдара Кантимірова було затримано 10 червня 2019 року в Алушті, в селі Малий Маяк - Руслана Месута, в селі Ізобільне - Ленура Халілова, голову місцевої релігійної громади.

Асана Яникова було затримано 27 березня 2019 року в Сімферопольському районі під час наймасовіших обшуків кримських татар в їхній сучасній історії.