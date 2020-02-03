 Туреччина забезпечить житлом близько п'ятисот сімей кримських татар, - Ердоган

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 3 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Хочу сказати, що близько п'ятисот сімей вирішили забезпечити житлом. І я сказав про це міністру фінансів, і він проведе відповідні переговори зі своїм українським візаві. Буде встановлено кошторис, і повністю побудовано житло для цих сімей, я в цьому впевнений", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо турецької допомоги у зв'язку з анексією Росією Кримського півострова.
Про смету и я верю.
караул! пятая колонная русскоязычных здоровья лишает !
а вообще-то ватник, не попадайся живым в руки крымских татар,
поверь мне, это даже не бендеровцы........
это лучшая профилактика от колорадов - ни одного не пропустят
будь они в Крыму, ни один зеленый челевечек не шевельнулся бы
и ни один кырымлы добровольно не уехал из Крыма.
они скорее умрут, чем покинут Родину
Нужно ещё напрячь французов с немцами, чтобы помогли с жильем для переселенцев с оккупированного Донбасса. Это было бы cool
А по Европе я имею ввиду- помощь.
А что Украина не может себе позволить такие расходы?
Нищая Грузия может,а Украина не может.
Может это тонкий намек зезиденту на то что красть меньше надо?
п.с
в украинских семьях в среднем 1, 61 ребенка на семью ( это "вымирание"), в крымско-татарской- 3, 61...- вот и весь ответ ...- а время летит быстро ..., что для истории несколько поколений