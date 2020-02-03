 Туреччина забезпечить житлом близько п'ятисот сімей кримських татар, - Ердоган

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 3 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Хочу сказати, що близько п'ятисот сімей вирішили забезпечити житлом. І я сказав про це міністру фінансів, і він проведе відповідні переговори зі своїм українським візаві. Буде встановлено ​​кошторис, і повністю побудовано житло для цих сімей, я в цьому впевнений", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо турецької допомоги у зв'язку з анексією Росією Кримського півострова.

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