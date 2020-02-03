 Поштові відправлення в Китай можуть доставлятися з затримками через обмеження в авіасполученні, - Укрпошта

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Укрпошти.

"Зараз частина авіаліній тимчасово скоротила або скасувала рейси в Китай. Однак національний поштовий оператор продовжує прийом пошти та одразу ж після відновлення авіасполучення з Китаєм відправлення будуть доставлені в цю країну. Загальні терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені", - сказано в повідомленні.

Оператор підкреслює, що стежить за ситуацією і перебуває на постійному зв'язку з Міністерством охорони здоров'я в Україні та партнерами в Китаї. В офіційних поштових операторів-партнерів "Укрпошти" всі відправлення проходять сувору перевірку, рентген-огляд, заборонені або небезпечні речі не приймаються і не випускаються за кордон.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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