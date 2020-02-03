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Все про:Китай (307) Укрпошта (85) авіасполучення (224)

 Поштові відправлення в Китай можуть доставлятися з затримками через обмеження в авіасполученні, - Укрпошта

Авіасполучення з Китаєм тимчасово обмежене, тому може виникнути затримка доставки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Укрпошти.

"Зараз частина авіаліній тимчасово скоротила або скасувала рейси в Китай. Однак національний поштовий оператор продовжує прийом пошти та одразу ж після відновлення авіасполучення з Китаєм відправлення будуть доставлені в цю країну. Загальні терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені", - сказано в повідомленні.

Оператор підкреслює, що стежить за ситуацією і перебуває на постійному зв'язку з Міністерством охорони здоров'я в Україні та партнерами в Китаї. В офіційних поштових операторів-партнерів "Укрпошти" всі відправлення проходять сувору перевірку, рентген-огляд, заборонені або небезпечні речі не приймаються і не випускаються за кордон.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173503
 
 
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Почтовые отправления в Китай могут доставляться с задержками из-за ограничений в авиасообщении, - Укрпочта

На верблюдах везут?
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А что? кто-то за коммуналку верблюдами уже платил? Откуда в гос.структуре такая диковинка? По старинке на собаках!
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Людей більше цікавить з Китаю, а не в Китай. Що ж це таке, цікаво, наші співвітчизники у Китай масово відправляють?
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В мене три відправлення застрягли там. То ладно, що там Новий Рік. Але тут не аби який форс-мажор.
Навіть тут, у нас; замовляю потрібну річ, а мені - на розтаможці... Вже два тиждня розтаможується.
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Таке враження, що в Китаї тисяч 100 заражених.
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