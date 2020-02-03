 Україна і Туреччина обговорили можливості транспортування каспійського газу, - Зеленський

Про це сказав Зеленський на спільному брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у понеділок в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Важливими для нас є питання диверсифікації джерел енергопостачання. Ми обговорили можливість транспортування каспійського газу газопроводом через відповідні конектори в Україні", - сказав президент.
Як наголошується на сайті Офісу президента, в Києві під головуванням Зеленського й Ердогана відбулося восьме засідання Стратегічної ради високого рівня, під час якого сторони обговорили "важливість диверсифікації джерел енергопостачання, зокрема поставок газу газопроводом TANAP і поставок скрапленого газу".
Десять кроків кандидата в президенти Зеленського в разі його виграшу на виборах:
* Призначення чесних суддів Вищого антикорупційного суду.
* ГПУ може очолити - екс-прокурор США Марта Борщ або екс-глава Національного антикорупційного управління Румунії Лаура Ковеші
* Якщо Зеленський стане президентом, він створить консультативний орган з експертів, в тому числі міжнародних, які проведуть аудит держави протягом трьох-чотирьох місяців
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/yakshcho-stane-prezidentom-u-shtabi-zelenskogo-rozpovili-pro-pershi-desyat-rishen-shoumena-50015739.html
Киев, 08.07.19. 17:03. Жан-Клод Юнкер "...Подводя итоги пятилетнего сотрудничества между ЕС и Украиной, нельзя не вспомнить фигуру бывшего президента Порошенко, который внес огромный вклад в развитие наших отношений. Его деятельность позволила провести в стране преобразования, которых не было 28 лет. Только благодаря его титанической работе, Украина сегодня имеет Договор об экономической ассоциации и безвизовый режим, а это фундамент на котором мы можем строить дальше наш дом..."
"Мы рассчитываем на поддержку Турции и Азербайджана дополнительного снабжения энергоресурсов в Украину альтернативными маршрутами. Я верю, что в ближайшее время мы найдем возможности для привлечения природного газа из Азербайджана, Каспийского моря не только в Украину, а в весь регион, который связан с украинской газотранспортной системой", - говорит Порошенко.
Он также подчеркнул, что этот проект является залогом энергетической безопасности Европы, в отличие от российского "Северного потока-2", который является сугубо геополитическим проектом, направленным на усиление политического влияния.
Напомним, ранее президент Украины Петр
Алиев предложил Украине присоединиться к газовому проекту "Южный коридор"
Порошенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в рамках визита обоих лидеров в Турции.
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Напомним, ранее президент Украины Петр
Алиев предложил Украине )))))))
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Создать рынок ценных бумаг у них мозгов не хватает?