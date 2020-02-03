 Україна і Туреччина обговорили можливості транспортування каспійського газу, - Зеленський

Про це сказав Зеленський на спільному брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у понеділок в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Важливими для нас є питання диверсифікації джерел енергопостачання. Ми обговорили можливість транспортування каспійського газу газопроводом через відповідні конектори в Україні", - сказав президент.

Як наголошується на сайті Офісу президента, в Києві під головуванням Зеленського й Ердогана відбулося восьме засідання Стратегічної ради високого рівня, під час якого сторони обговорили "важливість диверсифікації джерел енергопостачання, зокрема поставок газу газопроводом TANAP і поставок скрапленого газу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Україна розраховує на допомогу Туреччини в процесі звільнення політв'язнів з окупованого Криму і РФ