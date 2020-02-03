 Думаю, що найближчим часом будуть дати повернення першої частини наших полонених в окупованому Криму і ОРДЛО, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив під час спільної заяви з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Києві в понеділок.
"Перший напрямок - це обмін наших полонених, які перебувають в ув'язненні на тимчасово окупованій території (Донбасу. - Ред.). Там готується список, список дуже великий. Ми вже передали цей список, він узгоджуватиметься у Мінську", - сказав Зеленський.
Президент сподівається, що найближчим часом будуть дати першої частини списків наших полонених.
"Чому першої - тому що там справді дуже багато людей", - додав він.
За словами глави держави, "другий трек - це розмова з Російською стороною щодо обміну наших громадян, які перебувають у Криму або на території РФ".
"Почалася робота, я впевнений, що теж найближчим часом будуть дати і громадськість побачить списки", - зазначив Зеленський.
1 февраля 2020 Ермак: Наша цель - выборы на Донбассе в октябре.
Хоть они юлят, как глисты на воле, по поводу «передачи» контроля за границами, я ни на минуту не сомневаюсь, что выборы таки проведут.
Донбасс сейчас - это гетто.
И хоть Таня Монтян рассказывает про чистоту, ухоженность и интеллектуальность Донецка, простые смертные в телефон говорят совсем другое. Про полное бесправие, экологическую катастрофу и невозможность найти хоть сколько-нибудь вменяемого сантехника или сварщика. Про то, что на шахтах выплачивают кусочки зарплат с задержкой в два месяца, а если чем-то недоволен - ****** на мороз, на твоё место есть ещё 8 человек, готовых работать за обещания.
Те самые шахтёры, родом из СССР, - гонористые, зарабатывающие все деньги мира когда-то, но так и не сумевшие понять, что они больше никому не нужны.
Помните, как было при совке?
Из Донбасса сделали открытку.
На ней чумазый условный Стаханов -улыбака, который ****** свои тонны в пекле раком, зато потом он бог. Нет, даже не так, с большой буквы Бог.
У него зарплата 4к-7к, при средней по республике 700крб. У него столовка с курями-гриль и белыми мраморными колоннами.
У него волга под жопой, жена в шифоне и торт «Шахтёрский» из орехов и шоколада.
Кароч, идея была такова. *****, родной, и будет тебе твоё незамысловатое буржуйское счастье с тряпочными плафонами в новой квартире и духами на разлив. И они *******. Не разгибаясь. Поколениями.
Это был гордый труд, настоящий такой, вонючий, мозолистый, опасный.
А потом всё упало.
Дутый герой Стаханов сконал на дурке от делирия, а от мраморных столовок остался кусок мыла в месяц и недоумение.
Шахтёры потом собирались многотысячно, под ОГА, стучали касками. Добивались обещаний.
Которые по сути- одно большое нихуя.
Я помню мои ощущения странные, когда свёкр, шахтёр,со стажем, показывал фотки, где они с женой в Сочи, в Гаграх, молодые, красивые.Открытки.
А в реале, сейчас - полгода нет зарплаты.
У кормильца троих детей полгода нет зп вообще.
Вдумались?
Человек ежедневно лезет в пекло, а его дети дома жрут капусту. Одну ***** капусту.
Почему он туда ходил всё это время- вот ЕДИНСТВЕННЫЙ разумный вопрос на эту тему.
Почему не ушел. Почему случилось вот это- даже не рабство. Рабов по крайней мере кормили.
Не буду озвучивать свои теории.
Я не могу знать, какое именно бессилие заставляло молодого, крепкого мужика ходить в ад бесплатно.
Я жила в районе шахты, мимо наливайки каждое утро, и там очереди. Каждое утро очереди.
А вечером свёкр, молодой ещё мужик, - в мясо, в говно, в тупое мычащее ничто.
До потерянных документов и разбитого непойми кем лица.
До уставшего презрения задолбанной жены.
До драк с подросшими сыновьями.
И не было больше династий. Никто туда не хотел. В этот бесплатный ад.
Только тот, кто больше нигде не пригодился. Вот совсем. Он нужен только в шахте, где никаких требований к тебе нет, кроме физической выносливости.
Они и сейчас в рабстве.
За скудную еду. И сыновья их полезут в ту же шахту тоже, потому что вырваться очень сложно. Папа не поможет выехать куда-то, где есть альтернатива шахте и окопу, у папы нет денег.
Так что выборы эти будут контрольным в голову всей стране.
Все же в курсе, какие именно предвыборные обещания будут пользовать там?
Восстановить шахты (да всем пофиг, что угробленная шахта не восстанавливаема в принципе), построить всё, что разрушила УКРАИНА (нет, никто не будет выяснять, кто именно расхерачил Путиловский мост), выплатить компенсации за разбитое войной имущество (а на многие объекты уже давно приходится два собственника), уравнять в правах ветеранов.
И конечно признать право Донбасса на самоопределение.
Которое ВСЕГДА будет поперёк европейских интересов Украины. Это так задумано - «самоопределяться» будут отнюдь не шахтёры или учителя. А те, кто затеял всю эту кровавую баню.
Так что не откладывайте далеко словосочетание «гражданская война».
Нам её таки сделают.
Когда вся Украина станет донором Донбассу, а тому будет мало. И не так. И без уважения. И пошли вы *****.
Не потому, что люди мы плохие, а потому что так задумано в Кремле. Выбор, сделанный вчера - это наша жизнь сегодня.
Надзвичайна, фантастична дерев'яність розуму. Як у полєна.
Ну тобто обстрілів за рік не поменшало. Території ми втратили. Росіяни заходять на залишені нами позиції, коли хочуть, стріляють, куди хочуть, і уходять, коли хочуть.
Але в жовтні ми на тих територіях проведемо вибори.
Це погані новини.
Добрі новини - раніше вони з таким самим упоротим тупоумієм казали про вибори в ОРДЛО вже в травні цього року. А тепер лише про жовтень кажуть.
Alex Noinets
Донбасс сейчас - это гетто.
И хоть Таня Монтян рассказывает про чистоту, ухоженность и интеллектуальность Донецка, простые смертные в телефон говорят совсем другое. Про полное бесправие, экологическую катастрофу и невозможность найти хоть сколько-нибудь вменяемого сантехника или сварщика. Про то, что на шахтах выплачивают кусочки зарплат с задержкой в два месяца, а если чем-то недоволен - пи......й на мороз, на твоё место есть ещё 8 человек, готовых работать за обещания.
Те самые шахтёры, родом из СССР, - гонористые, зарабатывающие все деньги мира когда-то, но так и не сумевшие понять, что они больше никому не нужны.
Помните, как было при совке?
Из Донбасса сделали открытку.
На ней чумазый условный Стаханов - улыбака, который е@ашит свои тонны в пекле раком, зато потом он бог. Нет, даже не так, с большой буквы Бог.
У него зарплата 4к-7к, при средней по республике 700 крб. У него столовка с курями-гриль и белыми мраморными колоннами.
У него волга под жопой, жена в шифоне и торт «Шахтёрский» из орехов и шоколада.
Кароч, идея была такова. Е@ашь, родной, и будет тебе твоё незамысловатое буржуйское счастье с тряпичными плафонами в новой квартире и духами на разлив. И они *******. Не разгибаясь. Поколениями.
Это был гордый труд, настоящий такой, вонючий, мозолистый, опасный.
А потом всё упало.
Дутый герой Стаханов сконал на дурке от делирия, а от мраморных столовок остался кусок мыла в месяц и недоумение.
Шахтёры потом собирались многотысячно, под ОГА, стучали касками. Добивались обещаний.
Которые по сути- одно большое них....я.
Я помню мои ощущения странные, когда свёкр, шахтёр, со стажем, показывал фотки, где они с женой в Сочи, в Гаграх, молодые, красивые. Открытки.
А в реале, сейчас - полгода нет зарплаты.
У кормильца троих детей полгода нет зп вообще.
Вдумались?
Человек ежедневно лезет в пекло, а его дети дома жрут капусту. Одну б.... капусту.
Почему он туда ходил всё это время -- вот ЕДИНСТВЕННЫЙ разумный вопрос на эту тему.
Почему не ушел. Почему случилось вот это -- даже не рабство. Рабов по крайней мере кормили.
Не буду озвучивать свои теории.
Я не могу знать, какое именно бессилие заставляло молодого, крепкого мужика ходить в ад бесплатно.
Я жила в районе шахты, мимо наливайки каждое утро, и там очереди. Каждое утро очереди.
А вечером свёкр, молодой ещё мужик, - в мясо, в говно, в тупое мычащее ничто.
До потерянных документов и разбитого непойми кем лица.
До уставшего презрения задолбаной жены.
До драк с подросшими сыновьями.
И не было больше династий. Никто туда не хотел. В этот бесплатный ад.
Только тот, кто больше нигде не пригодился. Вот совсем. Он нужен только в шахте, где никаких требований к тебе нет, кроме физической выносливости.
Они и сейчас в рабстве.
За скудную еду. И сыновья их полезут в ту же шахту тоже, потому что вырваться очень сложно. Папа не поможет выехать куда-то, где есть альтернатива шахте и окопу, у папы нет денег.
Так что выборы эти будут контрольным в голову всей стране.
Все же в курсе, какие именно предвыборные обещания будут пользовать там?
Восстановить шахты (да всем пофиг, что угробленная шахта не восстанавливаема в принципе), построить всё, что разрушила УКРАИНА (нет, никто не будет выяснять, кто именно расхерачил Путиловский мост), выплатить компенсации за разбитое войной имущество (а на многие объекты уже давно приходится два собственника), уравнять в правах ветеранов.
И конечно признать право Донбасса на самоопределение.
Которое ВСЕГДА будет поперёк европейских интересов Украины. Это так задумано - «самоопределяться» будут отнюдь не шахтёры или учителя. А те, кто затеял всю эту кровавую баню.
Так что не откладывайте далеко словосочетание «гражданская война».
Нам её таки сделают.
Когда вся Украина станет донором Донбассу, а тому будет мало. И не так. И без уважения. И пошли вы нах.....
Не потому, что люди мы плохие, а потому что так задумано в Кремле. Выбор, сделанный вчера - это наша жизнь сегодня.
Таня Адамс
Было два обмена и ещё будет.
Сметанат борщу
@SmetanatBorschu
·2 ч
А можна вже писати "з сайту ФСБ" чи ще зарано?
военнопленных там почти нет... их нет в списках...или очень дозировано..
На кацапских сайтах пишут шо днр мол отказалась от обмена и поставили Украине условия пока не будут амнистированы боевики обмена не будет