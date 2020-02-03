 Думаю, що найближчим часом будуть дати повернення першої частини наших полонених в окупованому Криму і ОРДЛО, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив під час спільної заяви з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Києві в понеділок.

"Перший напрямок - це обмін наших полонених, які перебувають в ув'язненні на тимчасово окупованій території (Донбасу. - Ред.). Там готується список, список дуже великий. Ми вже передали цей список, він узгоджуватиметься у Мінську", - сказав Зеленський.

Президент сподівається, що найближчим часом будуть дати першої частини списків наших полонених.

"Чому першої - тому що там справді дуже багато людей", - додав він.

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За словами глави держави, "другий трек - це розмова з Російською стороною щодо обміну наших громадян, які перебувають у Криму або на території РФ".

"Почалася робота, я впевнений, що теж найближчим часом будуть дати і громадськість побачить списки", - зазначив Зеленський.

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