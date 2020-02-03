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 Політика України
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Все про:Кабмін (3282) космос (150) Держкосмос (26)

 Державне космічне агентство очолив бізнесмен Усов, - розпорядження Кабміну

Кабінет міністрів України призначив головою Державного космічного агентства Володимира Усова.

Відповідне розпорядження від 24 січня 2020 року № 60-р оприлюднено на сайті уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Усова Володимира Володимировича головою Державного космічного агентства України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов'язків строком на п'ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на шість місяців", - сказано в тексті документа.

За інформацією Інтерфакс-Україна, Володимир Усов - засновник фабрики 3D-друку Kwambio, а також цифрового видавництва Gutenbergz, яке спеціалізується на розробці і видавництві інтерактивних книг для мобільних пристроїв.

Аерокосмічний портал повідомляє, що Володимир Володимирович Усов народився 23 вересня 1983 року в Одесі. Закінчив Одеський національний морський університет. Був членом Партії промисловців і підприємців України і партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", балотувався до міської ради і Верховної Ради, але невдало.

Зазначимо, що на сайті Держкосмосу поки немає інформації про нового керівника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нові технології дають нам можливість мріяти про створення в Україні космодрому для запуску малих і надмалих ракет, - глава Держкосмосу Дегтяренко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173497
 
 
 Топ коментарі
 
он какой номер 95 квартала исполнял? Напомните!
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Еще один зеленый скот с зарплатой в несколько сот тысяч гривен....
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он какой номер 95 квартала исполнял? Напомните!
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ааа.... понял! Буклеты и билеты на концерты печатал! Ну а чё? Важная птица!
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Він хоть Велику Ведмедицю на ранковому небі покаже Державне космічне агентство очолив бізнесмен Усов, - розпорядження Кабміну - Цензор.НЕТ 3198
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Он свой и имеет отношение к кварталу, а профкачества и остальное для зеленых сейчас не важно.
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Непонятно что ли - УсОВ.
Перевожу с зелбобинского - наш человек
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Це зовсім неправильно.На цю посаду,найкраще підійшов би Льоня Космос.
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не важно чем занимается это или другое агентство, но если через него можно проганять бюджетные деньги, то оно 100% очень важное)
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Ага. Про политиков конечно такого не скажешь
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Еще один зеленый скот с зарплатой в несколько сот тысяч гривен....
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Космическое агентство?.... Это что, шутка 95 квартала?
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Прочитал "Комическое агенство". Это более реалистичное...
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Страшно подумать, сколько еще в Украине таких вот организаций, которые не делают абсолютно ничего...

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И почем нынче Сатурн? И в какой валюте? Хотя боюсь всех собак мира не хватит, чтобы его купить. Но спросить можно, правда?
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У кацапів ракети 5 років падали. Тепер полетять. Ніякого патріотизму. Лише бізнес
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Украина самодостаточна для космической программы, но все же было бы разумнее и дешевле скооперироваться в авиа и космостроении с Бразилией! Президенту этот вопрос нужно пробивать лично на самом высоком уровне, кацапы давно палки в колеса вставляют, чтоб не было такого конкурента!
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ну,сама космічна спеціяльність-друкар.може рея бредбері та станіслава лема повидає...
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Хмм.....неплохо. Но! ...неплохо и другое, наконец то въехали в гравитационное линзирование!!! Это очень важно! Объясню....

Европейский космический телескоп Gaia проводит детальные астрометрические наблюдения за звездами нашей Галактики, точно фиксируя их светимости, положения и движения.
В 2016 году аппарат заметил, что одна из них ведет себя очень необычно, быстро и резко меняя яркость. Такое поведение связано не с особенностями самой звезды, а с расположенным между нами и ею массивным объектом. Для телескопов он остается невидим, однако сильная гравитация искажает свет расположенной дальше звезды, выдавая его присутствие, пишет Naked Science.
Гравитационная линза получила название Gaia16aye, и авторы новой статьи, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, смогли выяснить ее природу. Подход, использованный Лукашем Вырзыковски (Łukasz Wyrzykowski) из Варшавского университета и его коллегами, может оказаться полезным для изучения других объектов, недоступных обычным методам наблюдений, - прежде всего черных дыр.
«Одиночная линза, созданная одиночным объектом, дает просто небольшой, постепенный рост яркости и затем постепенный спад, по мере того, как она проходит на фоне удаленного источника, - объясняет Вырзыковски. - В этом случае яркость не только падала резко, но и через пару недель так же резко выросла, что очень необычно».А теперь осталось доказать наличие ещё!! ДВУХ!!! линз по отношению к Луне. Одна это Луна - звезда по имени -Солнце, а вторая??? Ну канечна вы сразу догадались это Луна -планета по имени Земля. И.,...и!!!! ....тогда схема на станице 88 манускрипта Войнича станет осязаямой.
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Можно дать подсказку...это "неправильная Луна", а точнее неправильно, ещё точнее неестественно освещённая Луна. Определив фокус линзы, направление можно рассчитать её расположение, т.е расстояние и провести исследования.
Кхе, кхе....лично я за это...дал бы Нобеля.
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Опс, чуть не забыл, сори. Вам буде сложно определить линзу Луна-Земля, потому что она...составная. Т.е это система из двух линз расположенных рядом. Как они выглядит, уже упоминалось на форуме. Таким образом, там измененное измененное фокусное расстояние системы линз зеленожопых, поэтому она будет плавающей. Но если вы сможете её обнаружить существующими методами....я первый сниму панаму и пожму Вам руку нижайше кланяясь от восхищения.
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https://strana.ua/articles/rassledovania/247125-vladimir-usov-chto-izvestno-o-startapere-iz-odessy-kotoryj-vozhlavil-ukrainskij-hoskosmos.html
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І сміх, і гріх
Ну, і що фігуранта пов"язує з космосом? Державне космічне агентство очолив бізнесмен Усов, - розпорядження Кабміну - Цензор.НЕТ 1438
Він розробляв ракети чи супутники? Державне космічне агентство очолив бізнесмен Усов, - розпорядження Кабміну - Цензор.НЕТ 2813
Чи то хабар Юліїї Володимирівні, щоб меньше клювала?
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по сравнению с гончаруком економистом ето еще по божески...
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власть зебилов-сброд дилетантов, аферистов и бандитов.
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Ти диви - а в Держикосмос вдало балотувався. Державне космічне агентство очолив бізнесмен Усов, - розпорядження Кабміну - Цензор.НЕТ 720
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Беруть приклад з Росії. Там теж керує Роскосмосом філолог та економіст в одному обличчі (славнозвісний Рогозін)
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Пиз......ць Держкосмосу, надрукують ракет і звалять в космос
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Дааа , жаль Украину , а какая классная страна была. Возможно и будет , лет так через 10-15 когда после правления зеленых дебилов , сможет выйти на уровень 2018 года.
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