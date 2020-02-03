 Державне космічне агентство очолив бізнесмен Усов, - розпорядження Кабміну

Відповідне розпорядження від 24 січня 2020 року № 60-р оприлюднено на сайті уряду, передає Цензор.НЕТ.
"Призначити Усова Володимира Володимировича головою Державного космічного агентства України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов'язків строком на п'ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на шість місяців", - сказано в тексті документа.
За інформацією Інтерфакс-Україна, Володимир Усов - засновник фабрики 3D-друку Kwambio, а також цифрового видавництва Gutenbergz, яке спеціалізується на розробці і видавництві інтерактивних книг для мобільних пристроїв.
Аерокосмічний портал повідомляє, що Володимир Володимирович Усов народився 23 вересня 1983 року в Одесі. Закінчив Одеський національний морський університет. Був членом Партії промисловців і підприємців України і партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", балотувався до міської ради і Верховної Ради, але невдало.
Зазначимо, що на сайті Держкосмосу поки немає інформації про нового керівника.
Перевожу с зелбобинского - наш человек
Европейский космический телескоп Gaia проводит детальные астрометрические наблюдения за звездами нашей Галактики, точно фиксируя их светимости, положения и движения.
В 2016 году аппарат заметил, что одна из них ведет себя очень необычно, быстро и резко меняя яркость. Такое поведение связано не с особенностями самой звезды, а с расположенным между нами и ею массивным объектом. Для телескопов он остается невидим, однако сильная гравитация искажает свет расположенной дальше звезды, выдавая его присутствие, пишет Naked Science.
Гравитационная линза получила название Gaia16aye, и авторы новой статьи, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, смогли выяснить ее природу. Подход, использованный Лукашем Вырзыковски (Łukasz Wyrzykowski) из Варшавского университета и его коллегами, может оказаться полезным для изучения других объектов, недоступных обычным методам наблюдений, - прежде всего черных дыр.
«Одиночная линза, созданная одиночным объектом, дает просто небольшой, постепенный рост яркости и затем постепенный спад, по мере того, как она проходит на фоне удаленного источника, - объясняет Вырзыковски. - В этом случае яркость не только падала резко, но и через пару недель так же резко выросла, что очень необычно».А теперь осталось доказать наличие ещё!! ДВУХ!!! линз по отношению к Луне. Одна это Луна - звезда по имени -Солнце, а вторая??? Ну канечна вы сразу догадались это Луна -планета по имени Земля. И.,...и!!!! ....тогда схема на станице 88 манускрипта Войнича станет осязаямой.
Кхе, кхе....лично я за это...дал бы Нобеля.
Ну, і що фігуранта пов"язує з космосом?
Він розробляв ракети чи супутники?
Чи то хабар Юліїї Володимирівні, щоб меньше клювала?