 Туреччина не визнає незаконну анексію Криму, - Ердоган

Про це сказав президент Реджеп Таїп Ердоган на спільній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським із представниками ЗМІ в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ще раз хочу підкреслити, що Туреччина не підтримує незаконну анексію Криму. Туреччина підтримує територіальну цілісність України включно з Кримом", - сказав Ердоган.

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