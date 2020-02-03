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 Туреччина не визнає незаконну анексію Криму, - Ердоган

Турецька Республіка підтримує територіальну цілісність України включно з Кримом.

Про це сказав президент Реджеп Таїп Ердоган на спільній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським із представниками ЗМІ в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ще раз хочу підкреслити, що Туреччина не підтримує незаконну анексію Криму. Туреччина підтримує територіальну цілісність України включно з Кримом", - сказав Ердоган.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слава Україні": президент Туреччини Ердоган привітав військових українською мовою під час офіційної зустрічі в Маріїнському палаці. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173489
 
   
 Топ коментарі
 
Эрдоган прибыл что бы напомить нашему президенту о Крыме и крымских татарах,о судьбе которых у нас в правительстве скромненько умалчивают!и заставил президента Украины заговорить о Крыме,к тому же пообещал построить жилье для крымских татар выехавших из полуострова тут уж бе,ме не прокатило
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Зубкова посадили в тюрьму, плохо подлизывал.
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..интересным был бы ответ Зе на вопрос с сев. с.кипрусом связанный.. Турция не признает незаконную аннексию Крыма, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 7780
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Можно ещё спросить когда турки выплатят компенсации за геноцид армян, признанный всем цивилизованным миром.
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..мне как то неинтересны эти люди, что со студий кремлевских жидов-мудозвонов ноги об Украину вытирающие...пусть повоюют немного трусы сдрыснувшие в московию, кацапур простоволосых сторожить их страну-колонию заставили...я совсем не против армян живущих здесь или в себя на родине, знаю как непросто им там выживать, но падлюки продажные московские арм. происхождения реально достали....им кстати похеру всякие геноциды ихнего народа, или чьего либо еще, им и голодоморы не голодоморы..но вот холокост во многом придуманный и накрученный-это святое,а бабьим яром так смакуют, как будто лично стояли и патроны гитлеровцам подносили..... Туреччина не визнає незаконну анексію Криму, - Ердоган - Цензор.НЕТ 1179...торчки продажные... диаспора тамошняя могла бы при желании и в чувство чертил этих привести этих, а так на весь народ тень черную, прокацапскую, бандитскую, с*ки продавшиеся накидывают....
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Эрдоган прибыл что бы напомить нашему президенту о Крыме и крымских татарах,о судьбе которых у нас в правительстве скромненько умалчивают!и заставил президента Украины заговорить о Крыме,к тому же пообещал построить жилье для крымских татар выехавших из полуострова тут уж бе,ме не прокатило
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Ты откуда все это знаешь? Под столом сидел?
Наш президент уже сто раз повторял, что Крым - аннексирован рашкой, но эта аннексия никогда не будет узаконена.
А Эрдоган должен запретить турецким судам заходить а оккупированный крым - это было бы тогда не просто словами.
Хотя сам визит Эрдогана в Украину- это уже плевок в глаза путлеру.
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?что вам еще должен Эрдоган если такие как вы ничего не делаете для вынужденных переселенцев и тех людей которых щемят в Крыму граждан Украины крымских татар?
может надо что то делать ?

Заместитель главы Меджлиса крымских татар, нардеп Ахтем Чийгоз заявил, что ни Офис президента, ни сам президент Владимир Зеленский до сих пор не вышли на диалог с Меджлисом относительно освобождения крымских татар из российского заключения.
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Спасибо Эрдогану что об крымских татарах напомнил нашим "слугам"
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Если будет законная аннексия - признает? Туреччина не визнає незаконну анексію Криму, - Ердоган - Цензор.НЕТ 8541
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Турция не признает незаконную аннексию Крыма, - Эрдоган
тогда,почему турция у параши покупает комплексы ПВО???
турки хотят одновременно усидеть на двух стульях?
шпагат получается)
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Турция не призает, а бобики походу признают. Даже воду туда хотят продавать.
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не сомневаюсь,"какая разница!" продавать воду или собаку,денег не будет
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Украина уже признала Турецкую республику Северного Кипра?
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Ердоган прівитав воінів "Слава Україні!", а у Зе щелепи не таки, він тільки з ху@лом вітатися може
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Ердоган за день сказав більше сміливих речей, ніж Зе з моменту інавгурації...
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