 Туреччина не визнає незаконну анексію Криму, - Ердоган

Про це сказав президент Реджеп Таїп Ердоган на спільній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським із представниками ЗМІ в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ще раз хочу підкреслити, що Туреччина не підтримує незаконну анексію Криму. Туреччина підтримує територіальну цілісність України включно з Кримом", - сказав Ердоган.
Наш президент уже сто раз повторял, что Крым - аннексирован рашкой, но эта аннексия никогда не будет узаконена.
А Эрдоган должен запретить турецким судам заходить а оккупированный крым - это было бы тогда не просто словами.
Хотя сам визит Эрдогана в Украину- это уже плевок в глаза путлеру.
может надо что то делать ?
Заместитель главы Меджлиса крымских татар, нардеп Ахтем Чийгоз заявил, что ни Офис президента, ни сам президент Владимир Зеленский до сих пор не вышли на диалог с Меджлисом относительно освобождения крымских татар из российского заключения.
тогда,почему турция у параши покупает комплексы ПВО???
турки хотят одновременно усидеть на двух стульях?
шпагат получается)