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 Політика України, Суспільство
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Все про:соціологія (150) Богуцька Ліза (6) Головаха (2)

 "Слуга народу" Богуцька спершу назвала соціолога Головаху "якимось дідусем позаминулого століття", а потім вибачилася, переплутавши його прізвище

Народна депутатка від партії "Слуга народу" Єлизавета Богуцька спершу назвала відомого українського соціолога, професора Євгена Головаху "Євгеном Івановичем позаминулого століття", а через кілька днів вибачилася, переплутавши його прізвище.

Як інформує Цензор.НЕТ, перший пост у Фейсбуці Богуцька написала 31 січня, відреагувавши на дискусію між міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом і Євгеном Головахою у студії "Свободи слова Савіка Шустера".

Соціолог опонував міністру, заявляючи про необхідність проведення повноцінного перепису населення. Водночас Дубілет наполягав на достатності підрахунку загальної кількості населення України шляхом цифрових даних.

"Стоїть зараз Дубілет у Шустера і якийсь Євген Іванович позаминулого століття. Стоїть майбутнє і минуле. Треш.

І дідусь намагається розповісти Дубілету, як правильно проводити достовірний перепис, якщо двері агентам не відчиняє 25% людей.

Думаю, що він і телефоном кнопковим користується, а вдома дзвонить з дискового, який встромляє у спеціальну розетку", - написала нардепка.

Слуга народу Богуцька спершу назвала соціолога Головаху якимось дідусем позаминулого століття, а потім вибачилася, переплутавши його прізвище 01

Після резонансу, викликаного цим постом, і зауважень, що заступник директора Інституту соціології НАНУ Євген Головаха є одним із найавторитетніших українських соціологів, Богуцька вибачилася, проте цього разу переплутала прізвище вченого.

"Кілька днів тому я написала пост про Дмитра Дубілета в програмі Шустера. Його опонента назвала "якимось Євгеном Івановичем із позаминулого століття".

Виявилося, що це дуже відомий соціолог Головко.

"І виходить, що я образила людину, назвавши його "якимось, з далекого минулого" і "совком". Приношу свої вибачення Євгену Івановичу Головку", - зазначила Богуцька сьогодні.

Слуга народу Богуцька спершу назвала соціолога Головаху якимось дідусем позаминулого століття, а потім вибачилася, переплутавши його прізвище 02

На момент публікації новини Єлизавета Богуцька відкоригувала пост.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173487
 
 
 Топ коментарі
 
Очень актуальная новость что в "слугах" оказался очередной дебил? Так єто не новость
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Богуцька, бляха-муха, коли вже путч? Вже лютий надворі! "Слуга народа" Богуцкая сперва назвала социолога Головаху "каким-то дедушкой позапрошлого столетия", а затем извинилась, перепутав его фамилию - Цензор.НЕТ 9794
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Не знаю хто такі богуцька та головаха! І знати не хочу! Навіщо вони мені потрібні?!
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Я бежал за вами три квартала, чтобы сказать, насколько вы мне безразличны!
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Государственные социологи очень хотели распилить 4 бюджетных миллиарда. Но этот айтишный выскочка Дубилет взял и поломал грандиозные планы заслуженных дедушек и бабушек. Вот они и бесяться что им госкормушку прикрыли, гневных статеек уже кучу наклепали.
К сожалению налогоплательщики тащат на своем горбу огромное количество вот таких артефактов совка, которые выбрались на олимп 20-30 лет назад, новые технологии осваивать не желают, зато желают много бюджетных денег.
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депутатка СН Ліза Богуцька певний час продавала квитки в туалеті на ст. м. "Вокзальна", повідомляє А.Шара на сайті https://site.ua/anatoliy.shara/25588-zvichna-tupist-deputata-slugi-narodu-abo-yak-obisralas-liza-bagutskaya/ у відповідь на її обрАзи соціолога Головахи, доктора філософії
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Чекаємо Васю Рибнікова, це його улюблений персонаж
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Кто-нибудь ведёт реестр этих зелёных перлов? Предлагаю вменяемым СМИ один-два раза в неделю, в прайм-тайм, минут сорок уделять цитированию кретинов. Квартал-95 ушатаете за месяц, тупо положите на лопатки! А вообще-то не смешно - вы бы доверили свою жизнь водителю, машинисту илипилоту с явными признаками психической аномалии? А управление страной шайке недоумков почему-тодоверили...
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Час,вже, видавати сциклоПедію,й підіймати на,цьому,бабло,.. Ще начасі налагодити виробництво віслюків-зельонкіних з гутаперчі попит буде Шалений...!
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Неадеквати "Слуга народу" Богуцька спершу назвала соціолога Головаху "якимось дідусем позаминулого століття", а потім вибачилася, переплутавши його прізвище - Цензор.НЕТ 7681 "Слуга народу" Богуцька спершу назвала соціолога Головаху "якимось дідусем позаминулого століття", а потім вибачилася, переплутавши його прізвище - Цензор.НЕТ 7681 Не вірити вибаченням,вони вибачатися нездатні,як і здати ЗНО "Слуга народу" Богуцька спершу назвала соціолога Головаху "якимось дідусем позаминулого століття", а потім вибачилася, переплутавши його прізвище - Цензор.НЕТ 7681
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лиза начала напоминать упоротую сумасшедшую таньку черновол
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Дура с куриными мозгами, других слов не нахожу.
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Перепостю, а то пэдрилы са сваей глевахай аж слюном капають, денех спижжыть хатют: "Государственные социологи очень хотели распилить 4 бюджетных миллиарда. Но этот айтишный выскочка Дубилет взял и поломал грандиозные планы заслуженных дедушек и бабушек. Вот они и бесяться что им госкормушку прикрыли, гневных статеек уже кучу наклепали.
К сожалению налогоплательщики тащат на своем горбу огромное количество вот таких артефактов совка, которые выбрались на олимп 20-30 лет назад, новые технологии осваивать не желают, зато желают много бюджетных денег".
Усяких геецев, семиногав и прочих пантонав.
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М-да... а дедушку с позапрошлого столетия, можно оскорблять, так получается. Один ляпает языком, вторая пишет, третий ещё пытается чем-то отличится и всё мимо мимо, умно не получается по другому не умеют ... Как говорил один персонаж из фильма по имени Антибиотик :"Людей вокруг мало, работать не с кем - одни к***ны. От того и бардак в стране. "
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Может уже вас забанила - овна долбанутая, банит на перед)))
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Щойно там була.але коментувати там не можу.Ті хто можуть,підтримують Лізу.
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А может она просто дура? Как и половина зеленой братвы?
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Зелені не обмежують себе ні в словах, ні в діях, бо бачать, що це не впливає на ставлення до них їх виборців, які, не дивлячисъ ні на що, довіряють зеленському і його депутатам. Тому всі питання до українського народу.
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Вадим Кварцяный 'Какой то Евгений Иванович' это ученый-социолог Евгений Головаха вообще то. ) Все большую тревогу вызывает это "новое домоуправление нашего дома" и его "диджитализация" з "державою у смартфоні". (

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· Переглянути переклад · 1 дн. · Відредаговано

"Слуга народу" Богуцька спершу назвала соціолога Головаху "якимось дідусем позаминулого століття", а потім вибачилася, переплутавши його прізвище - Цензор.НЕТ 6803

Olga Berezhna Вадим Кварцяный. Ну і що ж, шо учений? Він з прошлого століття, совковий вчений. Нехай на пенсії сидить і дивиться новини по ТВ.
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