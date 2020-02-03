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 Політика України
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Все про:Зеленський (4338) Крим (7159) Росія (15433) політв'язні (1116)

 Зеленський: Україна розраховує на допомогу Туреччини в процесі звільнення політв'язнів з окупованого Криму і РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на допомогу Туреччини в процесі звільнення українських політичних в'язнів, зокрема кримських татар, які перебувають у тимчасово окупованому Криму і на території Російської Федерації.

Про це сказав Зеленський на спільному брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у понеділок в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна розраховує на допомогу Туреччини в процесі звільнення політичних в'язнів громадян України, зокрема кримських татар, які незаконно утримуються в Криму і на території Російської Федерації", - сказав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173486
 
 
 Топ коментарі
 
похоже, что зю собирается до конца каденции в основном заниматься торговлей людьми... зебилам нравится... пока нравится... Зеленский: Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политзаключенных из оккупированного Крыма и РФ - Цензор.НЕТ 1722
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Так ты ж уже обо всем договорился в Парижу. Забыл?
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Зеленский обещал что до нового года вернет всех пленных из россии.
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Так ты ж уже обо всем договорился в Парижу. Забыл?
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Зеленский обещал что до нового года вернет всех пленных из россии.
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Это не возможно по причине цикличности процесса.
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Сейчас Эрдоган отправит в Крым янычарский спецназ.
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похоже, что зю собирается до конца каденции в основном заниматься торговлей людьми... зебилам нравится... пока нравится...
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Это зря.

Эрдоган, как и *****, имперец. И слабаков за версту чувствует.
А такие типы слабаков искренне презирают.
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Вова, спитай у Ердогана він поміняв би совїх громадян на територію Турції?
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Ишак хочет сидеть в кукурузе, облизывать московского педофила, ползал перед ним на коленях, а что бы кто то за него в это время делал работу.
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Нелох Оманский не говорил окупированом Крыме,язык против пуйла не повернется,ваша же цитата-"которые незаконно удерживаются в Крыму и на территории Российской Федерации", - сказал он.
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Зеленский молодец.Налаживает контакты которые просрал Порошенко.
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Поки що налагоджеє тільки з ******, з усіма іншими все налагоджено ще до Шмаклі.
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Зебил одним словом. При пеце такого не было. При пеце был кум ***** 😷. Да соя?😂
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А он куда-то делся? Как по мне, так он прекрасно себя чувствует!
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Однажды на Юрмале "В своем выступлении Зеленский выставил Украину "попрошайкой" , которая "готова принять любое количество с любой стороны"." И теперь когда зеленский стал президентов, Украина опять "готова принять любое количество с любой стороны". А чем будете расчитываться,- собачками слуг народа?Источник: https://censor.net.ua/v405515
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Бубочка пока не даш воду, московиты заложников не отпустят ........
***** на своих пофиг.
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а процесс возврата украинского Крыма Украине ни гу гу???
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А хотелось бы, чтобы речь шла о военном сотрудничестве!
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