 Зеленський: Україна розраховує на допомогу Туреччини в процесі звільнення політв'язнів з окупованого Криму і РФ

Про це сказав Зеленський на спільному брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у понеділок в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна розраховує на допомогу Туреччини в процесі звільнення політичних в'язнів громадян України, зокрема кримських татар, які незаконно утримуються в Криму і на території Російської Федерації", - сказав він.

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