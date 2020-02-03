 Зеленський: Україна розраховує на допомогу Туреччини в процесі звільнення політв'язнів з окупованого Криму і РФ

Про це сказав Зеленський на спільному брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у понеділок в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Україна розраховує на допомогу Туреччини в процесі звільнення політичних в'язнів громадян України, зокрема кримських татар, які незаконно утримуються в Криму і на території Російської Федерації", - сказав він.
"Для меня самая главная победа - я с этим ехал - мы договорились об обмене "всех на всех". - подчеркнул Зеленский.
Эрдоган, как и *****, имперец. И слабаков за версту чувствует.
А такие типы слабаков искренне презирают.
***** на своих пофиг.