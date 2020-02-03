 Україна і Туреччина підписали угоду про військово-фінансову співпрацю

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зокрема, за результатами засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною, сторони уклали угоду про військово-фінансову співпрацю, підписали протокол про втілення фінансової допомоги та уклали угоду про взаємне визнання водійських прав.
Уповноважені особи двох держав також підписали меморандум про взаєморозуміння між Державною службою України з НС та Управлінням на випадок катастроф і надзвичайних ситуацій МВС Туреччини про співпрацю у сфері запобігання катастрофам і НС та ліквідації їхніх наслідків.
Крім цього, було підписано меморандум про взаєморозуміння стосовно переговорів щодо угоди про зону вільної торгівлі між Міністерством розвитку економіки та сільського господарства України і Міністерством торгівлі Турецької Республіки.
Керівники відповідних відомств підписали угоду про співпрацю архівних служб двох країн.
Осталось выяснить, в чем именно.
Надо больше подробностей.