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 Політика України
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Все про:Зеленський (4338) міжнародна співпраця (20) Туреччина (917)

 Україна і Туреччина підписали угоду про військово-фінансову співпрацю

Україна і Туреччина підписали угоду про військово-фінансову співпрацю між країнами та низку інших двосторонніх документів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, за результатами засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною, сторони уклали угоду про військово-фінансову співпрацю, підписали протокол про втілення фінансової допомоги та уклали угоду про взаємне визнання водійських прав.

Уповноважені особи двох держав також підписали меморандум про взаєморозуміння між Державною службою України з НС та Управлінням на випадок катастроф і надзвичайних ситуацій МВС Туреччини про співпрацю у сфері запобігання катастрофам і НС та ліквідації їхніх наслідків.

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Крім цього, було підписано меморандум про взаєморозуміння стосовно переговорів щодо угоди про зону вільної торгівлі між Міністерством розвитку економіки та сільського господарства України і Міністерством торгівлі Турецької Республіки.

Керівники відповідних відомств підписали угоду про співпрацю архівних служб двох країн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173485
 
 
 Топ коментарі
 
Там хорошие и не дорогие ударные беспилотники . Как раз хуйлу на лысину плюгавую , даже бомбу не бросал бы , говна лепешку , в самый раз . Хотя тварь редкая .
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все идет согласно рашистского плана- Израилю как раз подходит "соглашение о военно-финансовом сотрудничестве между странами,сравнивая, что при встрече с Помпео подобных бумаг "слуги" не подписывали ,очевидно что турок с зелеными служивыми ,должны толкать, если уже не толкнули Украину ,в обьяти оккупанта расейского...
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Меморандуми, договори про наміри, про гарну погоду і т.д.
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"Управлением на случай катастроф и чрезвычайных ситуаций МВД Турции о сотрудничестве в сфере предотвращения катастроф и ЧС и ликвидации их последствий"-это нужно, если Оманский по дороге в Оман сделает остановку в Турции.
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Це на той випадок, коли бубочка поїде відпочивати, Ердоган щоб пригледів за Україною. Украина и Турция подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве - Цензор.НЕТ 6868
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Там хорошие и не дорогие ударные беспилотники . Как раз ***** на лысину плюгавую , даже бомбу не бросал бы , говна лепешку , в самый раз . Хотя тварь редкая .
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ну мы им дз для танков Україна і Туреччина підписали угоду про військово-фінансову співпрацю - Цензор.НЕТ 3057 по опыту боёв с курдами показали что не всё из Израиля гуд Україна і Туреччина підписали угоду про військово-фінансову співпрацю - Цензор.НЕТ 3057
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То, что ишак опять, и в этом вопросе, обосрался - ясно. Он иначе просто не может.
Осталось выяснить, в чем именно.
Надо больше подробностей.
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Старый хитрый лис надует бестолкового "пианиста", а расплатится, как всегда, бестолковое народонаселение.
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Туркам потрібно швидше завершити свою ядерну програму. Потрібен уран, технології. Польша приєднується до спільного використання ядерної зброї НАТО. Одна Україна з її сцикливими лідерами знову згине в оточенні ядерних країн.
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