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Все про:аеропорт (433) концесія (31) Мінінфраструктури (361) Криклій (70)

 Уже цього місяця Мінінфраструктури визначиться, які аеропорти буде передано в концесію, - Криклій

У Міністерстві інфраструктури України планують упродовж місяця виставити на концесію деякі регіональні аеропорти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Уже цього місяця ми визначимося щодо концесії аеропортів. Зараз ми завершуємо вивчати доцільність концесій 4 аеропортів: Львова, Запоріжжя, Херсона та Чернівців. Також розглядаємо потенційну концесію доріг Львів-Стрий та Львів-Тернопіль", - заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

У конкурсах на концесію Мінінфраструктури пропонує взяти участь словацькій компанії Vinci Concessions.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні чотири аеропорти, вісім вокзалів і кілька доріг віддадуть у концесію, - Криклій

Під час зустрічі з представниками компанії Криклій запропонував розглянути можливість участі в інфраструктурних проєктах з модернізації автомобільних доріг і аеропортів України за схемою державно-приватного партнерства. Представники Vinci Concession висловили зацікавленість у концесійних проєктах і готовність розглянути пропозиції Міністерства інфраструктури.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173484
 
 
 Топ коментарі
 
Прибыльные предприятия отдаем в консесию своим людям. А убыточные пусть налогоплатильщик кормит всеравно он у нас зебил!
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а кому передавати - так взагалі питання не стоїть
всі знають ту бородату бабцю, що до зюзі ніякого відношення не має
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Что то мне подсказывает, что ап Борисполь и Жуляны передадут некоемому гражданину то ли Израиля то ли яшвейцарии Игорю Валериевичу Бениному. Не ему напрямую, конечно, а его внучатому племяннику, сыну его троюродной тёти по двоюродному дедушке по пробабушкинной линии.
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Прибыльные предприятия отдаем в консесию своим людям. А убыточные пусть налогоплатильщик кормит всеравно он у нас зебил!
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а кому передавати - так взагалі питання не стоїть
всі знають ту бородату бабцю, що до зюзі ніякого відношення не має
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Что то мне подсказывает, что ап Борисполь и Жуляны передадут некоемому гражданину то ли Израиля то ли яшвейцарии Игорю Валериевичу Бениному. Не ему напрямую, конечно, а его внучатому племяннику, сыну его троюродной тёти по двоюродному дедушке по пробабушкинной линии.
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Концесія - це грабунок країни. Пропоную здати в концесію Криклія.
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Криклий давно уже сам в концессии, поэтому и продвигает дальше этот антигосударственный маразм.
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" 1968 Захват Чехословакии начался не с приграничных населённых пунктов, а в самом сердце республики - в Праге. По словам сотрудника тамошнего аэропорта Милоша Жидека, подготовку произвели за пару дней до оккупации, когда на взлётно-посадочную полосу приземлился подозрительный самолёт. В два часа ночи на посадочную глиссаду зашёл советский якобы гражданский Ан-12. Борт запросил экстренную посадку, доложив о неисправности воздушного судна. Как только он приземлился, из люков высадились вооружённые люди - солдаты 7-й воздушно-десантной дивизии СССР. ..."
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это все на что они способны продать страну в рабство.
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..львов -тернополь дорога только о в прошлом году в чувство Гройсманом приведена, паралельной и бесплатной там нет..и что?..кто денежку сгребать ковшами с нее теперь будет?... Уже цього місяця Мінінфраструктури визначиться, які аеропорти буде передано в концесію, - Криклій - Цензор.НЕТ 3811..дорога эта перегружена, бампер в бампер почти круглые сутки и фуры что бешенные лЬОтают в обоих направлениях.... Уже цього місяця Мінінфраструктури визначиться, які аеропорти буде передано в концесію, - Криклій - Цензор.НЕТ 3811...
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де знайти країну щоб передати наш професийний уряд у концесїю...
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