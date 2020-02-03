 Уже цього місяця Мінінфраструктури визначиться, які аеропорти буде передано в концесію, - Криклій

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Уже цього місяця ми визначимося щодо концесії аеропортів. Зараз ми завершуємо вивчати доцільність концесій 4 аеропортів: Львова, Запоріжжя, Херсона та Чернівців. Також розглядаємо потенційну концесію доріг Львів-Стрий та Львів-Тернопіль", - заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

У конкурсах на концесію Мінінфраструктури пропонує взяти участь словацькій компанії Vinci Concessions.

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Під час зустрічі з представниками компанії Криклій запропонував розглянути можливість участі в інфраструктурних проєктах з модернізації автомобільних доріг і аеропортів України за схемою державно-приватного партнерства. Представники Vinci Concession висловили зацікавленість у концесійних проєктах і готовність розглянути пропозиції Міністерства інфраструктури.