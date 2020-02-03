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 Події, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:авіакатастрофа (512) Данілов (56) Іран (482) розслідування (1634) РНБО (647)

 Україна наполягає на повному розслідуванні катастрофи літака МАУ в Ірані і виплати компенсації сім'ям загиблих, - Данілов

Україна вкотре наголошує на своїй готовності до максимально тісної співпраці з іранською стороною у питанні розслідування причин трагедії та має для цього всі технічні і наукові можливості, зокрема в питанні дослідження "чорних скриньок".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Україна очікує від іранської сторони неухильного дотримання всіх міжнародних вимог статті 26 Чиказької конвенції і Додатка 13 до неї у розслідуванні авіакатастрофи літака Boeing-737-800 української компанії "Міжнародні авіалінії України", який було збито 8 січня 2020 року в Ісламській Республіці Іран.

"Сьогодні комісія з розслідування причин катастрофи продовжує роботу та працює в штатному режимі, ми на постійному зв'язку з нашими колегами, які перебувають в Ірані, - зазначив Секретар РНБО України. - Позиція України залишається незмінною: ми наполягаємо на всебічному та повному розслідуванні всіх обставин катастрофи й виплаті відповідних компенсацій сім'ям загиблих згідно з нормами міжнародного права", - зазначив Данілов.

Читайте також: Іран більше не ділитиметься з Україною доказами щодо розслідування катастрофи літака МАУ біля Тегерана, - іранський чиновник

Україна вкотре наголошує на своїй готовності до максимально тісної співпраці з іранською стороною у питанні розслідування причин трагедії та має для цього всі технічні і наукові можливості, зокрема в питанні дослідження "чорних скриньок".

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Також читайте: У розпорядженні української сторони є ще один запис переговорів про катастрофу літака МАУ в Ірані, який дублює опублікований ЗМІ, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173476
 
 
 Топ коментарі
 
нє смєть входіть на государствєнную прістань!
Украина настаивает на полном расследовании крушения самолета МАУ в Иране и выплате компенсации семьям погибших, - Данилов - Цензор.НЕТ 2450
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вам вже хєром по губах поводили? вам мало?
зехєрня зганьбила Україну, щоб догодити хуйлу
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Похоже, что Ирану насрать на то, что и на чем настаивает ЗЕленая власть.

И, кроме как навешать лапши своим же зебилам по 1+1, эта власть ничего с этим поделать не сможет.
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мечта зеленых - ДвигунГорел - так долго орали, что теперь каждый день угрожающе сдвинув брови орут в сторону Ирана Ежедневно))) поздно! Двигун горел!
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Похоже, что Ирану насрать на то, что и на чем настаивает ЗЕленая власть.

И, кроме как навешать лапши своим же зебилам по 1+1, эта власть ничего с этим поделать не сможет.
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Иран быстро понял, что зеля дурак, и использовал зелю, чтоб развалить международное расследование. А теперь пошлет зелю на куй. А там его уже ждет каломойский, у которого имущество пропало, и который этого так просто не оставит.
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Но вряд ли будут молчать и позволят слить в унитаз дело страны , чьи люди занимали пассажирские места...
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Канада уже думает судиться с Украиной. Обвиняет в развале расследования. Требует компенсацию. Иран. на это глядя, потирает лапки. Зеля - лох.
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Данилов вместе с зелей, баклановым и прочей тупой жадной шоблой могут отправиться на куй. Нужно было расследование по правилам проводить, не сумели - выгребайте теперь. Иран их отправил по адресу, и еще виноватыми сделает. И будет совершенно прав. Интересно только, что им бородатая бабушка скажет, у которой имущество пропало. На людей бабушке срать, а деньги она очень любит.
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Ну, найперше, що зроблять іранці, якщо він звернеться саме до них, а не до зебілів для імітації роботи, це спитають: "Ти хто?"
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признались же
случайно завалили
а дальше в суд, если что должны и не отдают
смысл щёки надувать? снбо больше нечем заниматься?
в воюющей стране? вон юсупова пишет в госпиталях бойцам "йогуртов" не хватает
оторвите свою жопу от стула и проверьте как там и чего реально не хватает
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Какой суд? Суд в Иране идет прямо сейчас. Ну найдут они стрелочника виноватого, и убьют от греха в ДТП. Кто компенсацию будет платить? Иран? На каком основании? "Вот виноватый...был. С ним и нужно вам было судиться". Зеля - лох, Иран его обведет вокруг пальца.
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да, компенсацию должен платить Иран
если это предусмотрено нормами ИКАО или какими то другими международными соглашениями
а пока должна платить страховая компания
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Предусмотрено, если расследование так же проводится в соответствии с нормами. А тут все нормы были нарушены. Потому что зеленая слизь абсолютно тупая, и сделать ничего не в состоянии. Иран это сразу просек, и использовал. Спасибо зеленому быдлу, Иран вообще никому и ничем не обязан. Впрочем, что с тобой спорить, ты сам все увидишь. Если доживешь.
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иран ждет, когда змученый уставшый нарид окончательно убьет свою страну, а там глядишь и выплачивать ничего не надо будет.
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вам вже хєром по губах поводили? вам мало?
зехєрня зганьбила Україну, щоб догодити *****
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Этого зеленого чувака ...с мордой брежнева никто в серьез не воспринимает...даже в Иране...
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все думал кого он мне напоминает.... - ну здравствуй, шо ли, ильич... Україна наполягає на повному розслідуванні катастрофи літака МАУ в Ірані і виплати компенсації сім'ям загиблих, - Данілов - Цензор.НЕТ 3244
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Порядочные люди,воров и проходимцев не слушают,если нарушили договоренности,то с себя и спрашивайте клоуны,и у бабушки бородатой требуйте,мрази конченые!
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Щось незрозуміло! Виявляється розслідування засекречене?! Іран заявив про припинення співробітництва в розслідуванні з Україною в зв'язку з витоком інформації від української сторони!
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tZE inform





@tZEinform

Источником аудиофайла о переговорах диспетчеров и борта иранского самолета "видевшего запуск ракеты" оказался Иран ! Именно он передал эту запись Украине в подтверждение своей версии о "случайно сбитом самолете". Иран отыграл все правильно. Он прекрасно знал уровень украинского руководства и понимал что болтливость и дилетантизм победят. В результате - Зеленский дал указание опубликовать эти данные, а Иран с полным правом устроил дипломатический скандал и отказался отныне делиться материалами расследования.
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А шо уже и бармалеи на бубочку ложили ..???)))))))
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Чем бы еще эти дармоеды занимались, если бы самолет не сбили?
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Вот дебилы... Сначала сказали, что исключают теракт. Потом, сказали, что полностью доверяют иранской стороне и все будет компетентно. Потом Данилов обещал, что все будет расследовано просто идеально. Потом, когда все уже знали, что это была ракета, они сказали, что знали это раньше всех и просто вели свою игру. Когда им пообещали компенсации, они заявили, что "маловато будет". Когда им начали давать данные расследования - они слили видео в интернет. Когда с ними отказали сотрудничать, они опять начали настаивать.
Дипломатия по-зебильному. Высший пилотаж. 88 level
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