 Україна наполягає на повному розслідуванні катастрофи літака МАУ в Ірані і виплати компенсації сім'ям загиблих, - Данілов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Україна очікує від іранської сторони неухильного дотримання всіх міжнародних вимог статті 26 Чиказької конвенції і Додатка 13 до неї у розслідуванні авіакатастрофи літака Boeing-737-800 української компанії "Міжнародні авіалінії України", який було збито 8 січня 2020 року в Ісламській Республіці Іран.

"Сьогодні комісія з розслідування причин катастрофи продовжує роботу та працює в штатному режимі, ми на постійному зв'язку з нашими колегами, які перебувають в Ірані, - зазначив Секретар РНБО України. - Позиція України залишається незмінною: ми наполягаємо на всебічному та повному розслідуванні всіх обставин катастрофи й виплаті відповідних компенсацій сім'ям загиблих згідно з нормами міжнародного права", - зазначив Данілов.

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Україна вкотре наголошує на своїй готовності до максимально тісної співпраці з іранською стороною у питанні розслідування причин трагедії та має для цього всі технічні і наукові можливості, зокрема в питанні дослідження "чорних скриньок".

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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