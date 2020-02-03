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 Суспільство, За кордоном
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 Російська Федерація робить все, щоб перешкодити визнанню автокефального статусу ПЦУ, - Епіфаній

Київський митрополит Епіфаній розповів, що Російська православна церква намагається перешкодити визнанню Православної церкви України і чинить тиск на інші помісні церкви.

Про це предстоятель Православної церкви України сказав на пресконференції з нагоди першої річниці інтронізації, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Що ми бачимо? Ми бачимо, що Російська Федерація в особі Російської православної церкви робить все, щоб перешкодити, щоб церкви не визнавали нашого автокефального статусу", - сказав Епіфаній.

"Ті дії, які продовжують здійснюватися з боку представників Російської православної церкви, не несуть у своїй основі любові, яка має властивість об'єднувати, а ворожнеча і гріх роз'єднують. Ми віримо, що наші сусіди в подальшому не будуть втручатися в наші внутрішні справи. Ми самі впораємося", - додав митрополит.

"Ми переконані, що наступного року отримаємо визнання з боку декількох інших православних церков. Я не буду називати будь, не буду полегшувати працю наших супротивників", - зазначив він.

Також дивіться: Московський патріархат судиться за кожну громаду, яка перейшла в ПЦУ, - Епіфаній. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173474
 
 
 Топ коментарі
 
А наші зеленкуваті ще і сперечаються, що Церква нам непотрібна і мусить сама виживати без підтримки держави.
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Влажные фантазии оставь себе Российская Федерация делает все, чтобы помешать признанию автокефального статуса ПЦУ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 3621
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А наші зеленкуваті ще і сперечаються, що Церква нам непотрібна і мусить сама виживати без підтримки держави.
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Кремлівський содом і Гундяєвська гоморра завжди несли до України лише ненависть. Як і зєльоная швааль в принципі також.
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Не стала презіком - вертай бабло.
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Російська Федерація робить все, щоб перешкодити визнанню автокефального статусу ПЦУ, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 4838
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так,у християн православних церква
а,в іудеїв синагога
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это сегодня наша самая большая проблема?
забейте на них болт
главное что украинский народ признаёт ваш автокефальный статус
или проблема не в этом?)
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народ не очень признаёт. не знал? и международное признание тоже важно... ты не хорёк, ты зяблик видать.
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Вдруг в горах промчался гром,
Потряслась земля кругом,
Я бежал, покинув дом,
Мне грозящий; -
Это ты, Панасик, пророчески написал.
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З тих, що залишились важливі тільки Болгарська та Румунська
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Странно - для кацапов оказывается есть разница а от зебилам всьо-равно
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послать гундяевских чертей куда люди не ходят
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допоки кожен громадянин України не зрозуміє,що московія споконвічний ворог всього українського, до тієї пори і будуть такі конфлікти
потрібно пролистати історичні відносини між Україною-Руссю і московією від прадавніх часів і особливо від XIII-XIV ст. і по теперішній час
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