 Російська Федерація робить все, щоб перешкодити визнанню автокефального статусу ПЦУ, - Епіфаній

Про це предстоятель Православної церкви України сказав на пресконференції з нагоди першої річниці інтронізації, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
"Що ми бачимо? Ми бачимо, що Російська Федерація в особі Російської православної церкви робить все, щоб перешкодити, щоб церкви не визнавали нашого автокефального статусу", - сказав Епіфаній.
"Ті дії, які продовжують здійснюватися з боку представників Російської православної церкви, не несуть у своїй основі любові, яка має властивість об'єднувати, а ворожнеча і гріх роз'єднують. Ми віримо, що наші сусіди в подальшому не будуть втручатися в наші внутрішні справи. Ми самі впораємося", - додав митрополит.
"Ми переконані, що наступного року отримаємо визнання з боку декількох інших православних церков. Я не буду називати будь, не буду полегшувати працю наших супротивників", - зазначив він.
Российская компания потребовала от Марин Ле Пен 9 миллионов евро - Радио Свобода.
а,в іудеїв синагога
забейте на них болт
главное что украинский народ признаёт ваш автокефальный статус
или проблема не в этом?)
Потряслась земля кругом,
Я бежал, покинув дом,
Мне грозящий; -
Это ты, Панасик, пророчески написал.
потрібно пролистати історичні відносини між Україною-Руссю і московією від прадавніх часів і особливо від XIII-XIV ст. і по теперішній час