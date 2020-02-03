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Все про:Нідерланди (484) звинувачення (152) прокуратура (2051) Боїнг-777 Malasia Airli... (432)

 Чотирьом фігурантам справи МН17 пред'явили звинувачення і викликали в Нідерланди, - адвокат Кутьїна

Національна прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам справи про катастрофу малайзійського Boeing рейсу МН17 в Україні і викликала їх для слідчих дій.

Про це ТАСС заявила адвокатка одного з обвинувачених Олена Кутьїна, пише Цензор.НЕТ.

"Національна прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення і викликала чотирьох підозрюваних у справі МН17. Одного з цих обвинувачених - Пулатова Олега Юлдашевича - захищатиме міжнародна група захисту з двох голландських адвокатів і одного російського", - сказала вона.

Кутьїна додала, що робота групи адвокатів здійснюватиметься у відповідності з усіма нормами міжнародного права. "Під час здійснення захисту ми розглядатимемо цю справу з глибокою повагою до почуттів сімей жертв, а також з урахуванням основного принципу кримінального провадження, яким є презумпція невинності. Ми сподіваємося, що розгляд справи в суді Нідерландів буде незалежним і об'єктивним", - підкреслила адвокатка.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

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Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

8 листопада 2019 року Міжнародний суд ООН оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії по застосуванню і тлумаченню Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Також читайте: Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173470
 
 
 Топ коментарі
 
Порох как раз и добился начала следствия. А ты метай гавно и дальше, пацак. Четырем фигурантам дела МН17 предъявили обвинения и вызвали в Нидерланды, - адвокат Кутьина - Цензор.НЕТ 5222
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Могли имитировать убийство/пропажу. А для прикрытия - пустили на раша-тудей "качку".
И дым, типа, без огня - и "какиевашитоказательства".
Стиль КГБ чувствуется.
Одно только понятно, что Цемаха мы больше ни увидим, ни услышим никогда.
А мёртвый он или живой - это уже как пуйло решил.
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Я понял, что шестерок приговорят, а главный - Хуйло - отсидится.
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кстати, если че, то стемаха уже завалили в москве - об этом пишут его родственники, но молчат сми.
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Могли имитировать убийство/пропажу. А для прикрытия - пустили на раша-тудей "качку".
И дым, типа, без огня - и "какиевашитоказательства".
Стиль КГБ чувствуется.
Одно только понятно, что Цемаха мы больше ни увидим, ни услышим никогда.
А мёртвый он или живой - это уже как пуйло решил.
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Цілком може бути , є ж в них програма захисту свідків
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Я мав на увазі ФСБ-шную програму.
Її ніяк не можна називати програмою "захисту свідків", бо це програма - приховування злочинів та захисту злочинців.
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Так так! Я самє то й мав на увазі , адекватних піплз вони тупо відстрілюють як Б. Немцова , а різну мерзоту никають , впевнений що гєбня має не для прєсси таку програму
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Кому он нахер нужен, чтобы тратиться на какие-то программы защиты? Нет чувака - нет проблемы.
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Дали паспорт с новой фамилией, отправили в глухую сибирскую деревню и сказали, чтобы безвылазно там сидел.
Оставят, как дежурный вариант - вдруг надо следствие дезориентировать...
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При парашенки такого небыло
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Порох как раз и добился начала следствия. А ты метай гавно и дальше, пацак. Четырем фигурантам дела МН17 предъявили обвинения и вызвали в Нидерланды, - адвокат Кутьина - Цензор.НЕТ 5222
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Шо употребляеш?
Можешь не отвечать, но забористое капец)))
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Номерной, пшлонах в мордовские болота.
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А між тим Іран припинив співпрацю з Україною в розслідуванні збиття пасажирського літака авіакомпанії МАУ. "Мы абидялись"... https://www.bbc.com/ukrainian/news-51359017?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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сорри, не увидел, что это уже есть в новостях....
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договорились уже, что обвинят стрелочников..., так и вспоминается перл из милицейских протоколов " в результате внезапно возникшей неприязни..." и далее по тексту - убил, зарезал, застрелил, в нашем случае сбил боинг с 298 человеками на борту..., как обычно нет заказчиков, только исполнители, а что с них возьмешь? ночной домашний арест и все...
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Я понял, что шестерок приговорят, а главный - ***** - отсидится.
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А как себе представляете трибунал над ******. Его прокуратура Голландии повесткой вызовет? Может и вызовет, только кто ж его конвоировать будет Четырем фигурантам дела МН17 предъявили обвинения и вызвали в Нидерланды, - адвокат Кутьина - Цензор.НЕТ 3309?
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Скорее всего нет. Гиркина точно не отдадут. Скорее всего его в лифте "шмель" укусит
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не так очевидно, сердечный пристyп или авария.
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Кто же их отдаст? Будет видеодопрос, как с Януковичем.
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при любом правителе в рахе, y тебя никогда мозга не было.
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Юлдашевич - прикольное погонялово. Этот тоже брат нам?
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По мнению *********** Путин не причем? Еще чего доброго шнягу вбросят про "гражданскую войну"
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заглянyл на три самых yпоротых срyсайта, вся лахта и малахольные в бою, все без изменений.
хохлы во всем виноваты.
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Т.е. выдача России Цемаха оказалась гениальной комбинацией, теперь требовать будут с России, а она, ессно, не отдаст
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Очень показательно, что простой российский бомж может оплатить услуги целой кучи дорогих адвокатов! Если верить Миротворцу, то Пулатов - никому не нужный алкоголик, изгнанный из ДНР за пьянство. трус, хам и жулик, без квартиры вообще, так что никто его в России защищать не будет от имени власти, а чисто на пенсию свою гуляет.
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Эти четверо фигурантов наверное как услышали новость, так кинулись со всех ног бегом в аэропорт за билетами?? Или не кинулись?
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