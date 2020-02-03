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 За фактом убивства двох жінок і дитини терористами "ЛНР" в 2014 році розпочато досудове розслідування, - прокуратура

Розпочато досудове розслідування за фактом викрадення і вбивства двох жінок і дитини терористами "ЛНР" восени 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

За даними слідства, представники збройного формування восени 2014 року викрали двох жінок та малолітню дитину, які мешкали в Антрацитівському районі Луганської області. Вивезли громадян до лісосмуги, де стратили, розстрілявши останніх з вогнепальної зброї.

Вказані злочинні дії грубо порушили норми міжнародного гуманітарного права, що виразилося у жорстокому поводженні із зазначеними громадянами України, поєднане з їх умисним вбивством, що прямо заборонено ст. 147 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року.

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Новостворене управління нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області за результатами вивчення матеріалів кримінальних проваджень виявило ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни, з'єднані з умисним вбивством).

Санкція ч. 2 ст. 438 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173467
 
 
 Топ коментарі
 
Какая Женевская конвенция, если у нас ни барыга, ни пораженец не назвали войну войной???
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А ЗЕпадали на такие факты плевать , главное выполнить указания Путина и до осени обратно впихнуть в Украину эту раковую опухоль ОРДЛО .
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Синхронизировались очевидно под эмейч 17.
Теперь пойдет установление массовости и сисстемности и в международный уголовный суд передадут.
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Какая Женевская конвенция, если у нас ни барыга, ни пораженец не назвали войну войной???
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Та ну нах. У нас Зе сміливо... повторює слова Бєні (який повторює слова *****) про те, шо у нас громадянська війна. "Каторую развязал праклятий барига, штоби наживацца."

За фактом убивства двох жінок і дитини терористами "ЛНР" в 2014 році розпочато досудове розслідування, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3507
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Да ты шо? А сейчас янелох оманский, прям называет войну войной? У нас уде скоро год будет как президент Украины Зебил Омаеский, сли ты не знал, то открываю для тебя огромную тайну!
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Так він уточнив- ні барига, ні пораженець. Обох назвав.
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А ЗЕпадали на такие факты плевать , главное выполнить указания Путина и до осени обратно впихнуть в Украину эту раковую опухоль ОРДЛО .
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Санкция ч. 2 ст. 438 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.Не будет порядка пока такие наказания,надо ужесточать.
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