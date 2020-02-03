EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  261  10
Матеріали за темою:
Все про:Пристайко (347) Brexit (193) Матті Маасікас (10)

 ЄС і Україна продовжуватимуть розробку широкого спільного порядку денного з Лондоном після Brexit, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорив із послом ЄС в Україні Матті Маасікасом вихід Великої Британії з ЄС, і повідомив, що ЄС і Україна продовжуватимуть розробку широкого спільного порядку денного з Лондоном після Brexit.

"Зустрівся з послом ЄС Матті Маасікасом, щоб обговорити Brexit. Отримав дипломатичну ноту ЄС. Ніяких геополітичних змін для України. ЄС і Україна продовжуватимуть розробку широкого спільного порядку денного з Лондоном", - написав він на своїй сторінці в Twitter в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Пристайко також повідомив, що на переговорах вони обговорили прогрес Мінського процесу.

Також читайте: Розмовляйте англійською або забирайтеся, - у Великій Британії розклеїли ксенофобські листівки в будинку, де живуть вихідці зі Східної Європи

ЄС і Україна продовжуватимуть розробку широкого спільного порядку денного з Лондоном після Brexit, - Пристайко 01

Як повідомлялося, 31 січня Велика Британія вийшла зі складу ЄС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173463
 
 
 Топ коментарі
 
...дристайка, когда в Британию без виз поедем, а? ЄС і Україна продовжуватимуть розробку широкого спільного порядку денного з Лондоном після Brexit, - Пристайко - Цензор.НЕТ 600 Поводили вам по губам лиловым чупа-чупсом, и это все ваши ЗЕленые успехи ЄС і Україна продовжуватимуть розробку широкого спільного порядку денного з Лондоном після Brexit, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6105
 показати весь коментар
 
Україна перестала бути суб"єктом геополітики - тому "працює" через посередників.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
...дристайка, когда в Британию без виз поедем, а? ЄС і Україна продовжуватимуть розробку широкого спільного порядку денного з Лондоном після Brexit, - Пристайко - Цензор.НЕТ 600 Поводили вам по губам лиловым чупа-чупсом, и это все ваши ЗЕленые успехи
 показати весь коментар
 
 
хорошая должность у пристайки
как у петра алексеича в своё время
и делать особо нихрена не надо и на слуху всё время
идеальный трамплин для политической карьеры
при желании может стать следующим президентом
 показати весь коментар
 
Пристайко - нове пристанище для зелебобів, які перестали вірити в Голобородька. ЄС і Україна продовжуватимуть розробку широкого спільного порядку денного з Лондоном після Brexit, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2586
 показати весь коментар
 
ну хоть этнический украинец)
чi нi?)
по мне если кто нас и спасёт, так это новый президент США))
сливают нас мордору Орлик) сливают)
 показати весь коментар
 
я не против
отвращения она у меня не вызывает
 показати весь коментар
 
Зеркаль - це той же Пристайко, тільки навідміну від нього - не зелена, завжди топить за Україну і має яйця.
 показати весь коментар
 
 
Україна перестала бути суб"єктом геополітики - тому "працює" через посередників.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору