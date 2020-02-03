 ЄС і Україна продовжуватимуть розробку широкого спільного порядку денного з Лондоном після Brexit, - Пристайко

"Зустрівся з послом ЄС Матті Маасікасом, щоб обговорити Brexit. Отримав дипломатичну ноту ЄС. Ніяких геополітичних змін для України. ЄС і Україна продовжуватимуть розробку широкого спільного порядку денного з Лондоном", - написав він на своїй сторінці в Twitter в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Пристайко також повідомив, що на переговорах вони обговорили прогрес Мінського процесу.

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Як повідомлялося, 31 січня Велика Британія вийшла зі складу ЄС.