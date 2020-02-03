 ЄС і Україна продовжуватимуть розробку широкого спільного порядку денного з Лондоном після Brexit, - Пристайко

"Зустрівся з послом ЄС Матті Маасікасом, щоб обговорити Brexit. Отримав дипломатичну ноту ЄС. Ніяких геополітичних змін для України. ЄС і Україна продовжуватимуть розробку широкого спільного порядку денного з Лондоном", - написав він на своїй сторінці в Twitter в понеділок, передає Цензор.НЕТ.
Пристайко також повідомив, що на переговорах вони обговорили прогрес Мінського процесу.
Як повідомлялося, 31 січня Велика Британія вийшла зі складу ЄС.
как у петра алексеича в своё время
и делать особо нихрена не надо и на слуху всё время
идеальный трамплин для политической карьеры
при желании может стать следующим президентом
чi нi?)
по мне если кто нас и спасёт, так это новый президент США))
сливают нас мордору Орлик) сливают)
отвращения она у меня не вызывает