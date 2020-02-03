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 Політика України
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 Колишнього кандидата у нардепи від ОПЗЖ Торнера оголошено в розшук за шахрайство та використання фальшивих документів

Національна поліція України оголосила в розшук екскандидата у народні депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Дмитра Торнера (Некрасова).

Відповідна картка з'явилася у списку розшукуваних осіб на сайті Міністерства внутрішніх справ України (МВС), інформує Цензор.НЕТ.

Торнер балотувався до Верховної Ради від ОПЗЖ. 19 липня 2019 року Центральна виборча комісія скасувала його реєстрацію як кандидата, оскільки МВС і Служба безпеки України надали дані про використання ним фальшивих паспортів.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Торнер є громадянином Молдови, справжнє його ім'я - Дмитро Некрасов, і на батьківщині його оголошено в розшук за втечу з місць позбавлення волі.

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Колишнього кандидата у нардепи від ОПЗЖ Торнера оголошено в розшук за шахрайство та використання фальшивих документів 01

В Україні йому висунуто підозри за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) і ч. 4 ст. 358 (використання фальшивих документів) Кримінального кодексу. Торнеру заочно обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173462
 
 
 Топ коментарі
 
ОПЗЖ весь нужно объявить в розыск вместе со свинарчуками
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зе летал чартером, дебил
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Однако это ЗЕ, а не Порошенко, летал в Оман самолетом Медведчука для встречи с Сурковым и решения финансовых вопросов Коломойского.
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піар Торнера, чи голий пук від зеленого цензора - одне з двох. Цензор захворів Вухастим вірусом.
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ОПЗЖ весь нужно объявить в розыск вместе со свинарчуками
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Однако это ЗЕ, а не Порошенко, летал в Оман самолетом Медведчука для встречи с Сурковым и решения финансовых вопросов Коломойского.
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Куда и хто литал мы узнает, а твое ******* с турчилай, гнойсманом и гриатсасуем усе папали на кукан измены. Колишнього кандидата у нардепи від ОПЗЖ Торнера оголошено в розшук за шахрайство та використання фальшивих документів - Цензор.НЕТ 2516 Колишнього кандидата у нардепи від ОПЗЖ Торнера оголошено в розшук за шахрайство та використання фальшивих документів - Цензор.НЕТ 9277 Колишнього кандидата у нардепи від ОПЗЖ Торнера оголошено в розшук за шахрайство та використання фальшивих документів - Цензор.НЕТ 9277 Падельники усрамшись уже их сдали. Колишнього кандидата у нардепи від ОПЗЖ Торнера оголошено в розшук за шахрайство та використання фальшивих документів - Цензор.НЕТ 9277 Колишнього кандидата у нардепи від ОПЗЖ Торнера оголошено в розшук за шахрайство та використання фальшивих документів - Цензор.НЕТ 9277 Колишнього кандидата у нардепи від ОПЗЖ Торнера оголошено в розшук за шахрайство та використання фальшивих документів - Цензор.НЕТ 9277
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А что в жОппоблоке разве не все такие?
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