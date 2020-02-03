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 Політика України, Економіка
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 Кредитна програма "5-7-9%" розрахована не на один рік, - Гончарук

Уряд планує, щоб державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" діяла як мінімум кілька років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Україна починає планувати не на рік вперед, а на три. Ми зараз як уряд розпочинаємо працювати над середньостроковою бюджетною декларацією, а це означає, що вже влітку ми будемо мати документ і показувати, на що країна плануватиме витрачати кошти у наступні роки. В цьому документі буде відображено в тому числі цю програму, про яку ми зараз говоримо. Тобто, це не однорічна акція, ми точно будемо її продовжувати", - заявив Гончарук.

Водночас, за його словами, поки що неможливо точно сказати, якою буде вартість кредитного ресурсу з часом. "Ми працюємо над тим, щоб він був мінімальний. Можливо, у наступних роках і не потрібна буде така програма, тому що вартість кредитного ресурсу на ринках буде 7-9%. Це за інфляції 4% абсолютно реальна історія", - переконаний Прем'єр-міністр.

Він зазначив, що уряд створює умови, в яких підприємці можуть розвивати свій бізнес та створювати робочі місця. На цю програму лише в цьому році уряд виділив 2 млрд грн - за рік це дозволить видати понад 50 тисяч доступних кредитів, створити до 90 тисяч нових робочих місць і залучити близько 2 млрд грн внутрішніх інвестицій у сферу малого бізнесу, прогнозує Прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 1 лютого в Україні відновлюється державне кредитування, - Гончарук

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Олексій Гончарук дав старт кредитною програмою "5-7-9%"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173459
 
 
 Топ коментарі
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от зависти)))
чел реально вальтов пасет полгода
вовка со своими труселями по сравнению с ним просто финансовый гений)
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А чему ему завидовать то..?? Дырке в бюджете которую прогрыз чувак на самокате??
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тому что настали такие времена что у премьера 0 ответсвенности
дуркуй нехочу
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Ты считаешь что этому можно завидовать??
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рассчитана не на один год,«»»»»»
Ти про що чувак ?? Певно що нинаадингод , якщо людина захоче на 10 років взяти ?
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...все что выделено, завтра под "кредиты" друганами под откаты получится, обналичится, конвертируется в зелень и в мама любит скорость превратится или на офф-шорах окажется...старая схема...не смешно даже....а скорее всего один известный карабас соберет все, ему привычны проделки такие.. Кредитная программа "5-7-9%" рассчитана не на один год, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1343
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это условия что б получить кредит обычному предпринимателю..

конечно же всё написано так, что б их предприниматели получить не могли, просто 2 млрд грн Гончарук с Зеленским раскрадут.
а предприниматели сейчас сами массово закрываются из за принятых драконовских штрафах и законов 128 и 129
в день в каждом районе Киева подают около 1000 предпринимателей, за год до 5 млн их закроются и свернут свой бизнес вообще либо
полностью уйдут в тень.. вот такие вот у нас реформаторы у власти
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тут маленький такой пунктик отсутствует - залог под кредит!!! Приходишь в банк - а там тебе так говорят : а чё в залог? И все 5-7-9 % сами по себе отпадают. Проверенно
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То что написано,то одно,а вы в банке поинтересуйтесь как получить,да там жопа.
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С этими кредитами будет такая же история,как и с бесплатным получением земли.
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бл кто будет давать кредит,если госбанки откуда деньги?если заставят через колено комерческие те позакрываются,у нас -50 лярдов -прошлого года и уже -9 лярдов этого,чего бл сказки рассказывать?
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Це все більше на брехню схоже - від Гончарука. Він же крім на побрехеньки ні на що не годен. Усім своїм родичам по кредиту вже наготував.
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так 5 или 7 или 9 ??? это ж... как говорят в Одессе... разные вещи!
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А это в зависимости от процента отката....кому то 5...кому то 7...а кому то и 9...
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У чувака на самокате спрашивают..
-Вы в очко играете?
- Играю..
- А в буру?
- А это куда..??
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видати понад 50 тисяч доступних кредитів, створити до 90 тисяч нових робочих місцьДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3173459 - це ж скільки буде працівників на кожному підприємництві, +- півтори працівника?
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А ще можна пороздавати собі кредити через мертві душі, як Гоголь заповідав.
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.. і платиш одну котами, а другу собаками.. Кредитна програма "5-7-9%" розрахована не на один рік, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3080
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Колишній юрист Укрексімбанку Юлія Мецгер, яка увійшла за квотою президента Володимира Зеленського до наглядової ради ПриватБанку та є подругою Олени Кравець зі "Студія Квартал-95", за шість місяців отримала понад 3,4 млн заробітної плати.
Про це пише НВ.Бізнес з посиланням на декларації. Кредитна програма "5-7-9%" розрахована не на один рік, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4373.
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откуда такие % , если учётная 10..? *****, шо за мутки ..?
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Придурок, вы бюджет на год рассчитать не можете. Да что там на год - в первом же месяце обосрались. О каких 3-х годах речь? Вы эти кредиты в бюджет закладывали? Уверен, что нет.
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