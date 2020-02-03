 Кредитна програма "5-7-9%" розрахована не на один рік, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"Україна починає планувати не на рік вперед, а на три. Ми зараз як уряд розпочинаємо працювати над середньостроковою бюджетною декларацією, а це означає, що вже влітку ми будемо мати документ і показувати, на що країна плануватиме витрачати кошти у наступні роки. В цьому документі буде відображено в тому числі цю програму, про яку ми зараз говоримо. Тобто, це не однорічна акція, ми точно будемо її продовжувати", - заявив Гончарук.
Водночас, за його словами, поки що неможливо точно сказати, якою буде вартість кредитного ресурсу з часом. "Ми працюємо над тим, щоб він був мінімальний. Можливо, у наступних роках і не потрібна буде така програма, тому що вартість кредитного ресурсу на ринках буде 7-9%. Це за інфляції 4% абсолютно реальна історія", - переконаний Прем'єр-міністр.
Він зазначив, що уряд створює умови, в яких підприємці можуть розвивати свій бізнес та створювати робочі місця. На цю програму лише в цьому році уряд виділив 2 млрд грн - за рік це дозволить видати понад 50 тисяч доступних кредитів, створити до 90 тисяч нових робочих місць і залучити близько 2 млрд грн внутрішніх інвестицій у сферу малого бізнесу, прогнозує Прем'єр-міністр.
Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Олексій Гончарук дав старт кредитною програмою "5-7-9%"
чел реально вальтов пасет полгода
вовка со своими труселями по сравнению с ним просто финансовый гений)
дуркуй нехочу
то незнаю
Ти про що чувак ?? Певно що нинаадингод , якщо людина захоче на 10 років взяти ?
конечно же всё написано так, что б их предприниматели получить не могли, просто 2 млрд грн Гончарук с Зеленским раскрадут.
а предприниматели сейчас сами массово закрываются из за принятых драконовских штрафах и законов 128 и 129
в день в каждом районе Киева подают около 1000 предпринимателей, за год до 5 млн их закроются и свернут свой бизнес вообще либо
полностью уйдут в тень.. вот такие вот у нас реформаторы у власти
Ви програли!
-Вы в очко играете?
- Играю..
- А в буру?
- А это куда..??
Про це пише НВ.Бізнес з посиланням на декларації. .